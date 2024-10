Basispunkte (BP) - Definition

Lesezeit: 1 Minute(n)

Basispunkte (BP) - Definition Ein Basispunkt misst die Veränderung der Zinssätze und anderer Prozentsätze

Er wird oft auch als "Bip" bezeichnet

Ein BP ist gleich 0,01% und wenn wir uns zum Beispiel auf die Federal Reserve (Fed - http://www.federalreserve.gov) beziehen, die beispielsweise plant die Zinsen um 25 Basispunkte zu erhöhen, dann bedeutet dies eine Steigerung um 0,25%.

Basispunkte werden ebenfalls für Kredite und Anleihen verwendet. Zum Beispiel können Sie von Ihrer Bank die Möglichkeit bekommen, eine Reduktion auf Ihr Darlehen um 50 Basispunkte zu erhalten. Dies würde lediglich bedeuten, dass die Bank Ihre gegenwärtige Darlehensrate um 0,5% reduziert.



Wenn Sie andererseits darüber informiert werden, dass die Rendite einer Anleihe um 100 Basispunkte sinken wird, dann würde dies bedeuten, dass die Rendite um 1% sinkt.

