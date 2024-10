Was sind Fractional Shares? So können Sie Teilaktien kaufen

Fractional Shares, auch bekannt als Teilaktien, ermöglichen es Anlegern, Anteile an Unternehmen oder ETFs zu erwerben, ohne eine ganze Aktie kaufen zu müssen. Dieses Konzept demokratisiert das Investieren, indem es die Finanzmärkte leichter zugänglich macht und Anlegern erlaubt, mit begrenztem Kapital ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Dieser Artikel erklärt Funktionsweise, Vor- und Nachteile sowie den Kaufprozess von Fractional Shares näher.

Was sind Fractional Shares? Fractional Shares oder Teilaktien sind genau das, wonach sie klingen: kleinere Teile einer ganzen Aktie oder eines ETF-Anteils (ETF steht für Exchange Traded Fund). Dieses Konzept ermöglicht es Anlegern, Bruchstücke eines Vermögenswerts im Portfolio zu halten, ohne diesen ganz zu kaufen. Zum besseren Verständnis eine einfache Erläuterung: Stellen Sie sich eine Aktie eines Unternehmens wie einen ganzen Kuchen vor. Beim traditionellen Aktienhandel müssten Sie den gesamten Kuchen kaufen, um einen Teil des Unternehmens zu besitzen. Mit Fractional Shares können Sie jedoch nur ein Stück dieses Kuchens kaufen. Wenn beispielsweise eine einzelne Aktie eines beliebten Unternehmens wie Apple oder Amazon mehrere Hundert oder sogar Tausende Dollar kostet, kann es sich nicht jeder leisten, eine ganze Aktie zu kaufen. In diesem Fall sind Teilaktien sehr nützlich. Sie können einen kleineren Geldbetrag, etwa nur 50 EUR, investieren und einen Teil einer Aktie des Unternehmens besitzen. In ähnlicher Weise gilt dieses Konzept für ETFs. ETFs sind Indexfonds, die mehrere Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffe enthalten können und deren Fondsanteile wie einzelne Aktien an der Börse gehandelt werden. Mit Fractional Shares können Sie in ETFs investieren, ohne dass Sie den vollen Anteilspreis zahlen müssen. Wenn ein ETF-Anteil also 200 EUR wert ist und Sie nur 50 EUR investieren wollen, können Sie einen 25-prozentigen Bruchteil dieses ETFs kaufen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fractional Shares das Investieren demokratisieren, indem sie es leichter zugänglich machen. Sie ermöglichen es Ihnen, auch mit begrenztem Kapital ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen und Ihre Investitionen mit Ihrem Budget und Ihren Anlagezielen in Einklang zu bringen. Auf diese Weise können Anfänger und Privatanleger ohne übermäßige finanzielle Belastung Bruchteile von Unternehmen oder Fonds besitzen und so an den Märkten agieren.

Wie funktionieren Fractional Shares? Um diese in Ihrer Anlagestrategie effektiv nutzen zu können, müssen Sie verstehen, wie Teilaktien funktionieren. Das Verfahren ist recht einfach und flexibel und kann genau auf die Bedürfnisse des Anlegers abgestimmt werden. Wenn Sie Teilaktien kaufen möchten, haben Sie zwei Optionen: Sie können entweder den genauen Bruchteil einer Aktie ordern oder einen bestimmten Geldbetrag investieren, und zwar auf den Cent genau. Kauf eines bestimmten Anteilbruchteils: Bei diesem Ansatz entscheiden Sie, wie viel Sie von einer Aktie besitzen möchten. Wenn Sie etwa eine halbe Aktie eines Unternehmens besitzen möchten, dessen ganze Aktie 150 US-Dollar kostet, kaufen Sie einfach einen 0,5-Teil einer Aktie für 75 USD.

Es ist tatsächlich jeder von Ihnen gewünschte Bruchteil möglich, was dann in der Regel zu Ordergrößen führt, deren Summen ungerade und bis auf die Dezimalstellen berechnet sind.

Diese Methode ist besonders nützlich, wenn Sie eine klare Vorstellung davon haben, welchen Anteil einer Aktie Sie erwerben möchten. Investition eines bestimmten Geldbetrages: Alternativ können Sie auch einen bestimmten Geldbetrag investieren, unabhängig davon, wie dieser in Aktien umgerechnet wird. Wenn Sie beispielsweise 25 EUR investieren wollen und eine Aktie 100 EUR kostet, erwerben Sie einen 0,25er-Anteil davon.

Diese Methode ist äußerst nützlich für budgetbewusste Anleger, die genaue Beträge investieren wollen, insbesondere bei hochpreisigen Aktien. Sie ermöglicht auch die Erstellung von Portfolios mit ungeraden Summen, die oft zu Beständen mit Nachkommastellen führen. Diese Flexibilität ist ein wesentlicher Vorteil von Fractional Shares. Sie bedeutet, dass Sie nicht an den vollen Preis einer Aktie gebunden sind, was eine genauere Budgetierung und Investitionsplanung ermöglicht. Man kann so wenig oder so viel investieren, wie man möchte. Das macht Teilaktien ideal für Anfänger oder Personen mit begrenzten Mitteln, die dennoch darauf bedacht sind, ihr Portfolio zu diversifizieren. Darüber hinaus demokratisiert dieses System den Zugang zu hochpreisigen Aktien und ermöglicht es einem breiteren Anlegerkreis, am Wachstum führender Unternehmen zu partizipieren, ohne dass ein erheblicher Kapitaleinsatz erforderlich ist. Im Grunde machen Fractional Shares die Finanzmärkte inklusiver, indem sie finanzielle Barrieren abbauen und Chancen für alle Arten von Anlegern eröffnen.

Vorteile von Fractional Shares Teilakten bieten mehrere entscheidende Vorteile, die sie zu einer attraktiven Anlageoption machen, insbesondere für Privatanleger, die neu in der Welt der Geldanlage sind oder die keine größeren Beträge anlegen möchten. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören: Zugang zu hochpreisigen Aktien: Einer der Hauptvorteile von Teilaktien ist ihre Erschwinglichkeit. Sie machen es möglich, sich an Unternehmen mit hohen Aktienkursen zu beteiligen, ohne den vollen Betrag für eine ganze Aktie zu benötigen.

Dieser leichte Zugang demokratisiert das Investieren und ermöglicht es Kleinanlegern, einen Anteil an großen Unternehmen wie Google, Amazon oder Tesla zu besitzen, die ansonsten außerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten liegen würden. Präzise Investitionsbeträge: Mit Fractional Shares können Sie einen exakten Geldbetrag investieren, bis auf den Cent genau. Diese Präzision stellt sicher, dass jeder Euro Ihres Investitionsbudgets zum Einsatz kommt und nicht ungenutzt bleibt, weil Sie sich keinen vollen Anteil leisten können. Das ist besonders vorteilhaft, wenn Sie sich an ein strenges Budget oder einen Investitionsplan halten. Diversifizierung des Portfolios: Mit Bruchteilen von Aktien können Sie mit weniger Kapital ein diversifizierteres Portfolio aufbauen. Anstatt Ihr gesamtes Kapital in einige wenige Aktien verschiedener Unternehmen zu investieren, können Sie Ihre Investitionen auf ein breiteres Spektrum von Aktien verteilen, was das Risiko verringert und das Engagement in verschiedenen Marktsektoren erhöht. Ideal für Cost Averaging: Für diejenigen, die eine Durchschnittskosten-Strategie anwenden, bei der in regelmäßigen Abständen Investitionen in gleichen Beträgen getätigt werden, sind Teilaktien ideal. Sie ermöglichen konstante Anlagebeträge, unabhängig von schwankenden Aktienkursen und erleichtern einen disziplinierteren und systematischeren Anlageansatz.

Beim Cost Averaging bekommen Anleger bei fallenden Kursen mehr Anteile, steigende Kurse dagegen bedeuten eine geringere Anzahl an Anteilen für denselben Geldbetrag. Längerfristig betrachtet zahlen Anleger daher einen günstigeren Durchschnittspreis. Niedrigere Einstiegshürde für Anfänger: Fractional Shares senken die Einstiegshürde einmal durch die Möglichkeit, kleinere Beträge zu investieren. Gleichzeitig wird so die Lernkurve flacher und finanziell weniger belastend. Zusammengefasst: Fractional Shares stellen vor allem für sogenannte Kleinanleger eine große Chance dar. Sie machen den Aktienmarkt leichter zugänglich, ermöglichen eine größere Flexibilität bei den Anlagestrategien und helfen beim Aufbau eines diversifizierten Portfolios, unabhängig vom Anfangskapital des Anlegers.

Nachteile von Teilaktien Obwohl das Kaufen von Teilaktien also zahlreiche Vorteile bietet, ist es wichtig, sich dessen Grenzen und möglichen Nachteilen bewusst zu sein. Hier sind einige wichtige Punkte zu beachten: Dividendenausschüttung: Der Besitz einer Teilaktie bedeutet, dass Sie lediglich einen proportionalen Anteil der Dividende erhalten. Wenn Sie zum Beispiel eine halbe Aktie besitzen und die ganze Aktie eine Dividende von 1 EUR zahlt, erhalten Sie lediglich 0,50 EUR.

Bei sehr kleinen Bruchstücken kann der Dividendenbetrag also ausgesprochen gering sein, was sich auf Ihre Gesamtrendite auswirken kann. Begrenzte Stimmrechte: Aktionäre haben in der Regel ein Stimmrecht auf den Hauptversammlungen einer Aktiengesellschaft. Aber bei Fractional Shares können diese Rechte eingeschränkt oder – was der Regelfall ist - gar nicht vorhanden sein. Für Anleger, die Wert auf Mitspracherecht legen, kann dies ein erheblicher Nachteil sein. Liquidität und Ausführungsrisiken: Während der Kauf von Teilaktien in der Regel unproblematisch ist, kann der Verkauf mitunter komplizierter sein. Nicht alle Broker bieten die gleichen Liquiditätsbedingungen für Fractional Shares, und es kann zu Ausführungsrisiken oder Verzögerungen kommen, insbesondere bei volatilen Marktbedingungen. Beschränkungen auf Brokerseite: Auch bieten nicht alle Broker Fractional Shares überhaupt an. Diejenigen, die dies tun, haben möglicherweise spezifische Regeln und Einschränkungen. Einige Broker bieten vielleicht nur Bruchteile für bestimmte Aktien oder ETFs an, oder sie haben unterschiedliche Gebührenstrukturen für den Handel mit Fractional Shares im Vergleich zu vollen Aktien. Psychologischer Aspekt: Die Anlage in Teilaktien kann zu einer weniger seriösen Herangehensweise an das Investieren führen, da das geringere finanzielle Risiko unter Umständen leichtsinnig macht. Zusammengefasst: Fractional Shares sind zwar ein hervorragendes Instrument zur Diversifizierung und zur Senkung der Einstiegshürde für Investitionen, bringen aber auch Herausforderungen mit sich. Anleger sollten diese Nachteile berücksichtigen, speziell in Bezug auf Dividenden, Stimmrechte, Liquidität und Brokerage-Beschränkungen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit ihren Anlagezielen und -strategien übereinstimmen.



So können Sie Teilaktien kaufen Der Kauf von Fractional Shares über einen Online Broker ist unkompliziert. Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung erleichtert Ihnen den Einstieg: Wählen Sie einen Broker, der Fractional Shares anbietet: Das ist der erste Schritt. Nicht alle Online Broker bieten diesen Service an, daher ist es wichtig, dass Sie sich gut informieren. Suchen Sie nach Brokern mit einem guten Ruf, niedrigen Gebühren und benutzerfreundlichen Software-Plattformen. Eröffnen Sie ein Brokerage Konto: Das geht online zwar einfach und vergleichsweise schnell, dennoch sind in der Regel persönliche Angaben wie Name und Adresse zu machen. Meistens (abhängig von der Rechtslage) müssen Sie auch Fragen zu Ihrer Anlageerfahrung und Risikobereitschaft beantworten. Einzahlung auf Ihr Konto: Sobald Ihr Konto eingerichtet ist, müssen Sie es mit Investitionskapital ausstatten. Dies ist elektronisch per Banküberweisung oder sonstigem Zahlungsdienstleister möglich. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Bedingungen im Zusammenhang mit Ein- und Auszahlungen auf Ihr Konto kennen. Recherchieren Sie die Aktien oder ETFs, die Sie kaufen möchten: Berücksichtigen Sie dabei Faktoren, wie die finanzielle Gesundheit des Unternehmens, die bisherige Leistung und das zukünftige Wachstumspotenzial. Denken Sie daran: Auch wenn Sie Teilaktien kaufen, gelten die gleichen Grundsätze für solide Investitionen wie beim Kauf eines ganzen Anteils. Navigieren Sie zur Handelsplattform: Melden Sie sich bei Ihrem Brokerkonto an und rufen Sie die Handelssoftware auf. Dort finden Sie Tools für die Suche nach Aktien und ETFs. Erteilen Sie Ihren Auftrag: Sobald Sie eine Aktie oder einen börsengehandelten Fonds ausgewählt haben, haben Sie die Möglichkeit, eine ganze Aktie oder einen Bruchteil davon zu kaufen. Geben Sie die entsprechende Größe oder den Betrag ein, überprüfen Sie noch einmal die Details und erteilen Sie Ihre Order. Bleiben Sie auf dem Laufenden: Informieren Sie sich über Markttrends und die Performance der Unternehmen oder ETFs, in die Sie investiert haben. Passen Sie Ihre Anlagestrategie bei Bedarf an Ihre finanziellen Ziele und Ihre Risikotoleranz an. Denken Sie daran, dass Investitionen in Fractional Shares, wie alle Investitionen, mit Risiken verbunden sind. Es ist wichtig, dass Sie sich gründlich informieren. Dieser Leitfaden ist ein allgemeiner Überblick und kann je nach Broker und dessen Plattform leicht variieren.

Investieren Sie in Fractional Shares und ETFs mit XTB Bei XTB ist die Mehrzahl der angebotenen Aktien und ETFs als Fractional Shares handelbar. Folgen Sie einfach den im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Schritten. Falls Sie noch neu an der Börse sind und zuerst den Handel mit Teilaktien üben möchten, bietet sich zunächst das XTB Demokonto an. Damit können Sie ausgiebig alles ausprobieren – und zwar risikolos und zum Nulltarif. Und zum Schluss noch der Hinweis auf ein besonderes Angebot von XTB: Neuerdings stehen Sparpläne zur Verfügung, mit denen regelmäßig ein bestimmter Betrag investiert werden kann. Ideal für den oben beschriebenen Cost-Averaging-Ansatz! Und übrigens: Auch den Umgang mit Sparplänen können Sie im Demokonto trainieren.

