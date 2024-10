Korrelation zwischen Märkten

Lesezeit: 6 Minute(n)

Die Finanzmärkte sind ein System miteinander verbundener Gefäße. Wenn der Wert von Anleihen deutlich sinkt oder steigt, kann dies den Kurs von Währungen und Aktien beeinflussen. Dies ist keine allgemeine Regel, aber es gibt einige Instrumente, die sich historisch gesehen parallel bewegen. Dies nennt sich Korrelation.

Korrelation zwischen den Märkten



In dieser Lektion lernen Sie:

Was Korrelationen bedeuten und wie sie Ihren Handel beeinflussen können

Welche Märkte miteinander korrelieren könnten

Weshalb einige Rohstoffe einen Einfluss auf Währungen haben könnten

Die Finanzmärkte sind ein System miteinander verbundener Gefäße. Wenn der Wert von Anleihen deutlich sinkt oder steigt, kann dies den Kurs von Währungen und Aktien beeinflussen. Dies ist keine allgemeine Regel, aber es gibt einige Instrumente, die sich historisch gesehen parallel bewegen. Weshalb? Nun, da gibt es verschiedene Gründe. Der kanadische Dollar ist ein perfektes Beispiel dafür. Die Währung ist stark mit dem Öl korreliert, da letzteres einen bedeutenden Einfluss auf die kanadische Wirtschaft hat. Lassen Sie uns einige gängige Korrelationen betrachten, um zu sehen, wie sie in Ihren Handelsstrategien verwendet werden können. Wie werden Korrelationen gemessen?



Die Korrelation ist eine der häufigsten und nützlichsten Statistiken. Eine Korrelation ist eine einzelne Zahl, die den Grad der Beziehung zwischen zwei Anlagen beschreibt. Sie kann für einzelne Aktien oder Vermögenswerte verwendet werden oder es kann gemessen werden, wie sich breitere Märkte im Verhältnis zueinander bewegen. Sie wird auf einer Skala von -1 bis +1 gemessen. Eine perfekte positive Korrelation zwischen zwei Vermögenswerten hat einen Wert von +1. Eine perfekte negative Korrelation hat einen Wert von -1. Solche Werte sind jedoch äußerst selten. Schauen wir uns ein visuelles Beispiel an. Wie Sie sehen können, gibt es eine recht schöne Korrelation zwischen dem kanadischen Dollar und Öl. Dies wird als eine positive Korrelation definiert, da sich beide Märkte parallel bewegen, d. h. ein Markt wächst mit dem Wachstum des anderen Marktes und nimmt ab, wenn der andere Markt fällt. Natürlich ist dies eine allgemeine Regel, bei der manchmal Abweichungen vorkommen. AUD und Eisenerz



Der australische Dollar ist eine Rohstoffwährung, was bedeutet, dass seine Stärke hauptsächlich von den Preisen bestimmter Rohstoffe abhängt. Australien ist der größte Eisenerzproduzent der Welt und es sollte daher keine Überraschung sein, dass der Wohlstand der Wirtschaft und der Wert seiner Währung stark von den Aussichten für Eisenerz abhängen. Die Aussichten für diesen Rohstoff könnten daher durchaus als Indikator für die Aussichten des australischen Dollars angesehen werden.

Steigt beispielsweise der Preis für Eisenerz, müssen Anleger in der Regel mehr australische Dollar kaufen, um die gleiche Menge Eisenerz aus Australien zu kaufen. Dies erhöht die Gesamtnachfrage nach der Währung, die den AUD stärkt. NZD und Milchpreise



Wie Kanada ist auch Neuseeland stark von den Milchpreisen abhängig. Im Gegensatz zu Öl oder Gold ist Milch kein Rohstoff, über den Händler lange nachdenken. Außerdem werden Sie selten etwas über die Milchpreise im Fernsehen oder Radio hören. Das bedeutet jedoch nicht, dass Milch für den Handel mit NZD nicht entscheidend ist.

Man könnte sagen, dass Neuseeland das Saudi-Arabien der Milch ist. Das Land ist der weltweit größte Milchexporteur, der 40 Prozent des internationalen Milchhandels abwickelt. Die Milchprodukte machen 7 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes aus. Darüber hinaus ist Fonterra, das weltweit größte Milchexportunternehmen, auch das größte Unternehmen in Neuseeland. Sie sehen also, dass fallende Milchpreise die gesamte Wirtschaft beeinflussen und damit zu einer schwächeren Währung führen könnten.

Wenn die Milchpreise hoch sind, müssen die importierenden Länder in der Regel mehr Neuseeland-Dollar kaufen, um Milch aus diesem Land zu kaufen. Wenn die Milchpreise fallen, gibt es weniger Nachfrage nach Neuseeland-Dollar und er kann an Wert verlieren.

USD und Gold



Anders als bei AUD und NZD ist die US-Wirtschaft nicht von den Preisen eines bestimmten Rohstoffs abhängig, in diesem Fall von Gold. Allerdings kann eine starke umgekehrte Korrelation zwischen Dollar und Gold festgestellt werden. Eine umgekehrte Korrelation, auch Negativkorrelation genannt, ist eine gegenläufige Beziehung zwischen zwei Märkten. Wenn also ein Markt an Wert gewinnt, nimmt der andere in der Regel ab. Das hat zwei wichtige Gründe:

Ein fallender Dollar kann den Wert anderer Währungen erhöhen. Dies erhöht häufig auch die Nachfrage nach Rohstoffen, einschließlich Gold. Wenn der Dollar an Wert verliert, suchen Händler nach alternativen Möglichkeiten, Werte zu erhalten. Das liegt daran, dass ein Rückgang des USD in der Regel mit sinkenden Zinsen verbunden ist. Bei geringeren Zinsen suchen Händler an anderer Stelle nach einer Rendite und Gold könnte eine Alternative sein.

Wie wir aus der nachstehenden Grafik ersehen können, war Gold stark mit invertiertem USDCHF korreliert. Das bedeutet, dass der Dollar mit dem Preisanstieg gefallen ist. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren

Eines sollte jedoch nicht vergessen werden: Es ist möglich, dass Dollar und Gold gleichzeitig steigen. Dies kann dann der Fall sein, wenn eine Krise oder eine Verschlechterung der Marktstimmung zu beobachten ist. Bei einem solchen Szenario könnten sich Händler auf die Suche nach traditionell „sicheren“ Anlagegütern wie Dollar und Gold machen. Handel mit der Divergenz:



Es gibt viele Instrumente, die miteinander korrelieren, so dass es fast unmöglich ist, sie alle vorzustellen. So sind zum Beispiel Dollar und Gold größtenteils von den Bewegungen auf dem Anleihenmarkt abhängig, während der Nikkei sich in der Regel parallel zu USDJPY bewegt. Öl beeinflusst den Preis des russischen Rubels und der norwegischen Krone, während der südafrikanische Rand (ZAR) mit Gold korreliert. Wir werden uns nicht auf jede einzelne Korrelation konzentrieren, aber wir können sehen, wie die Korrelation als Teil Ihrer Handelsstrategie genutzt werden kann. Kommen wir zum letzten Beispiel zurück. Wie wir sehen können, gab es Zeiten, in denen der USDCHF-Kurs höher oder niedriger war als der Goldpreis (mit roten senkrechten Linien hervorgehoben). Dies wird als Divergenz zwischen zwei Instrumenten bezeichnet und könnte zur Eröffnung eines Handels genutzt werden. Wenn Sie wissen, dass zwei Instrumente sich früher parallel bewegt haben, dann werden Sie erwarten, dass die Preise in der Zukunft wieder zusammentreffen. Liegt also USDCHF höher als Gold vermuten lässt, könnte ein Händler das Paar verkaufen und Gold kaufen. Eines muss jedoch beachtet werden: Divergenzen können länger andauern, was einen solchen Handel unangenehm machen könnte. Chancen und Korrelation



Die Korrelation zwischen den Märkten ist ein wichtiger Bestandteil der Fundamentalanalyse. Wie bereits erwähnt, könnten einige Rohstoffe erheblichen Einfluss auf verschiedene Währungen haben. Andererseits könnten einige Währungen wie z. B. der US-Dollar Einfluss auf die Rohstoffpreise haben. Darüber hinaus könnten Zeiträume mit einer Divergenz zwischen korrelierten Instrumenten interessante Handelsmöglichkeiten bieten. Deshalb lohnt es sich, beim Devisenhandel andere Märkte zu betrachten. Nicht nur, um deren Wert einzuschätzen, sondern auch, um zu sehen, ob sich ein interessanter Handel eröffnen lässt.

Veröffentlicht von: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A

Jetzt Livekonto eröffnen oder zuerst im Demokonto testen Erobern Sie die Märkte mit einer preisgekrönten und leicht zu bedienenden Investment-App! Livekonto eröffnen Demokonto eröffnen

Aktie

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!





Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.