Support und Resistance

Beim Handeln werden Sie auf zwei weit verbreitete Begriffe stoßen, ganz besonders in der technischen Analyse - die Support- und Resistance-Niveaus, d.h. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Aber was bedeuten diese Begriffe und wie werden sie im Trading angewendet?

Support und Resistance (Unterstützung und Widerstand)



In dieser Lektion lernen Sie:

Wie man Support- und Resistance-Niveaus erkennt

Wie man zwischen Bounceback und Breakthrough unterscheidet

Support (Unterstützung)



Ein Unterstützungsniveau liegt unter dem aktuellen Preis eines Instruments und neigt bei sinkenden Preisen dazu, einen Boden für die Unterstützung zu finden. Das bedeutet, dass der Kurs an diesem Niveau eher "zurückprallt" als dieses zu durchbrechen. Wenn Sie beispielsweise feststellen, dass ein Markt Schwierigkeiten hat, unter ein bestimmtes Niveau zu fallen, bedeutet das, dass Sie einen Support erkannt haben, eine Unterstützung. Eine allgemeine Regel lautet, dass Support-Niveaus dazu neigen, die Kurse am weiteren Fallen zu hindern, d. h. sie unterstützen die Kurse. Support-Niveaus treten aus einer Reihe unterschiedlicher Gründe auf - im Wesentlichen ziehen sie Käufer als psychologische Ebene wieder in den Markt zurück, umgangssprachlich würde man dies nun mit "Der Preis für diesen Markt sollte nicht mehr tiefer fallen, also werde ich Long gehen" ausdrücken.

Resistance (Widerstand)



Ein Widerstandsniveau befindet sich über dem aktuellen Kurs eines Instruments und fungiert als Obergrenze für steigende Kurse. Als Gegenteil von einem Unterstützungsniveau bedeutet ein Widerstandsniveau, dass der Preis eher von diesem Kurs zurückfallen wird, als ihn zu durchbrechen. Eine allgemeine Regel für Widerstandsniveaus besagt, dass sie dazu neigen, die Kurse vom weiteren Steigen abzuhalten und wie der Widerstand einer Kursobergrenze wirken. Im Wesentlichen ermutigen sie Händler, ihre Gewinne zu realisieren und locken Käufer zurück in den Markt. Umgangssprachlich hier sodann "Ich glaube nicht, dass der Markt noch höher steigen wird, daher werde ich meine Position durch Verkauf schließen". Unterstüzung und Widerstand erkennen



Es gibt eine breite Palette an Tools und Analysemethoden, die bei der Erkennung von Support- und Resistance-Niveaus unterstützen können. Dazu gehören:

Vorherige Hochs und Tiefs

Candlestick-Muster

Gleitende Durchschnitte

Trendlinien

Bollinger-Bänder

Fibonacci Retracement



Zu beobachtende Niveaus



Werden Support-/Resistance-Niveaus durchbrochen, erfolgt in der Regel ein Breakthrough (Durchbruch) oder ein Bounceback/Rebound (Rückprall), bis ein weiteres Support- oder Resistance-Niveau gefunden wird. Beispielsweise könnte der EURUSD Schwierigkeiten haben, über 1,15 zu kommen. Das Paar könnte diese Barriere zwei oder drei Mal testen, bevor es wieder nach unten abprallt, oder es kann schließlich durchbrechen.



Ein Bounceback ist eine Situation, in der ein Wert von dem Niveau zurückprallt, das als Widerstand oder Unterstützung erkannt wurde. Sehen wir uns den nachfolgenden Chart an. Es war schwierig für den Oil WTI, über 55 $ pro Barrel zu kommen. Der Preis prallte einige Male vom Niveau ab und zog sich später zurück, wodurch der Rohstoff in einer relativ kurzen Zeit 7 $ billiger wurde. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren

Ein Bounceback ist wahrscheinlicher als ein Breakthrough, Letzteres wäre jedoch ein Signal, dass sich die Marktentwicklung zumindest kurzfristig umkehren könnte.



Ein Breakthrough ist im Handel ein wichtiger Moment, da er in der Regel zu einem raschen Anstieg der Volatilität führt. Wie im nachfolgenden Chart gezeigt, hat das Paar gekämpft, um unter 1,35 zu fallen, und als es schließlich gelungen ist, kam es zu einer schnellen Bewegung. Darüber hinaus wird das Unterstützungsniveau nach dem Durchbruch zu einem neuen Widerstandsniveau, und wenn ein Widerstandsniveau durchbrochen wird, wird es ein Unterstützungsniveau. Betrachten wir USDMXN. 20,00 war ein entscheidendes Niveau, das viele Händler beobachteten. Nach dem Durchbruch nach oben stieg das Paar um zwei weitere Ziffern und erreichte ein historisches Hoch bei 22,00. Seither hat jedoch ein Rückgang begonnen. USDMXN brach unter 20,00 ein, testete das Niveau erneut (eine Unterstützung, die zu einem Widerstand wurde), konnte nicht nach oben durchbrechen und fiel dann noch tiefer. Dies ist eine typische Situation, die man sich ansehen sollte, da sie für Händler viele Möglichkeiten bietet, sich dem Trend anzuschließen. In einer solchen Situation könnte ein Händler das Paar verkauft haben, nachdem es 20,00 erneut getestet hat.



