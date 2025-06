3 mercados clave a seguir la próxima semana (13.06.2025)

El ataque israelí contra Irán ha sacudido los mercados petroleros y se posiciona como un factor clave que influye en el sentimiento del inversor en la jornada actual. Sin embargo, durante la próxima semana, varios bancos centrales de peso anunciarán sus decisiones de política monetaria. Aunque en su mayoría se espera que mantengan sin cambios las tasas de interés, la volatilidad podría aumentar en divisas, materias primas y renta variable. En este contexto, será relevante seguir de cerca GBP/CHF, el oro y el S&P 500 tras el fin de semana. GBP/CHF

Esta semana, el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Nacional Suizo (SNB) figuran entre las principales entidades que anunciarán actualizaciones de política monetaria. Aunque es poco probable que el BoE recorte tasas, ha manifestado su intención de hacerlo antes de fin de año. El SNB, por su parte, es el más propenso a actuar, debido a la marcada desaceleración de la inflación y al fortalecimiento excesivo del franco suizo como activo refugio global. Si las tensiones en Medio Oriente no escalan y se mantienen intactas las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China, el GBP/CHF podría repuntar tras sus recientes caídas. No obstante, en caso de un entorno desfavorable, se mantendría la tendencia bajista. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ORO

El oro continúa desempeñando un papel clave como activo refugio, junto a monedas como el yen japonés, el franco suizo y el dólar estadounidense. Actualmente se encuentra cerca de máximos históricos y podría seguir subiendo si aumentan las tensiones entre Israel e Irán. A largo plazo, su comportamiento dependerá de las decisiones de política monetaria. El miércoles 18 de junio, la Reserva Federal de EE. UU. anunciará su decisión sobre tasas. Aunque no se esperan recortes ni en junio ni, probablemente, en julio, la reciente desaceleración de la inflación subyacente y la debilidad de ciertos indicadores podrían llevar a la Fed a adoptar un tono más moderado, lo que respaldaría al oro. Por el contrario, si la decisión fortalece al dólar, el oro podría corregir desde sus niveles récord actuales. S&P 500

Los futuros del S&P 500 se acercaron recientemente al 2 % de sus máximos históricos, pero corrigieron con fuerza debido al aumento de tensiones en Medio Oriente, aunque luego registraron una recuperación parcial durante la sesión en Nueva York. Si EE. UU. evita involucrarse militarmente, la atención del mercado podría volver a centrarse en las negociaciones comerciales y en la próxima temporada de publicación de beneficios del segundo trimestre. Aunque persiste la incertidumbre ante posibles nuevas barreras arancelarias, el índice ya ha recuperado buena parte de las pérdidas iniciales. El US500 buscará ahora consolidarse por encima del umbral clave de los 6000 puntos.

