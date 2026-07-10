Resumen de la semana: los mercados reavivan fantasmas pasados

- Las bolsas recuperan el terreno perdido pese al recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio, mientras el mercado vuelve a centrar su atención en la temporada de resultados y la inteligencia artificial.
- El Ibex 35 aplaza el asalto a los 20.000 puntos, con el petróleo, la defensa y la evolución de China marcando el comportamiento de los sectores más sensibles al ciclo económico.
- Las bolsas recuperan el terreno perdido pese al recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio, mientras el mercado vuelve a centrar su atención en la temporada de resultados y la inteligencia artificial.
- El Ibex 35 aplaza el asalto a los 20.000 puntos, con el petróleo, la defensa y la evolución de China marcando el comportamiento de los sectores más sensibles al ciclo económico.
Cuando parecía que los mercados comenzaban a centrarse nuevamente en los fundamentales, las tensiones en Oriente Medio volvieron a poner a prueba el optimismo de los inversores. La fragilidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán reavivó el temor a una nueva escalada del conflicto y devolvió al petróleo al centro del mercado. Sin embargo, la reacción fue muy distinta a la vivida durante las primeras semanas de la crisis. Tras un repunte inicial del crudo y una fuerte corrección bursátil, las bolsas recuperaron rápidamente el terreno perdido.
La principal diferencia respecto a marzo es que entonces el mercado tuvo que descontar un escenario completamente nuevo, con el riesgo de una interrupción del suministro de cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Hoy, en cambio, buena parte de ese riesgo ya estaba incorporado en los precios. Además, la menor demanda de China, el aumento de la producción en otras regiones, las rutas alternativas de exportación y la existencia de reservas estratégicas reducen el riesgo de un fuerte repunte sostenido del crudo.
El Ibex aplaza el asalto a los 20.000 puntos
En España, el ataque a la barrera psicológica de los 20.000 puntos queda aplazado, al menos, hasta la publicación de los próximos resultados empresariales. El selectivo comenzó la semana condicionado por el repunte del petróleo y la incertidumbre geopolítica, factores que penalizaron especialmente a los sectores más ligados al ciclo económico.
Bancos, constructoras, acereras, compañías de consumo y turismo lideraron inicialmente las caídas al ser los más sensibles a un escenario de menor crecimiento y mayores costes energéticos. En el lado contrario, Repsol volvió a situarse entre los grandes protagonistas gracias al comportamiento del petróleo.
También destacó el comportamiento de Indra, inmersa en una semana clave para el sector de defensa tras la cumbre de la OTAN. Aunque el compromiso de aumentar el gasto militar quedó prácticamente consolidado, el mercado empieza a mirar más allá de los anuncios políticos. La siguiente fase del sector dependerá de qué compañías sean capaces de transformar ese incremento del gasto en mayores contratos, ingresos y beneficios. Además, el liderazgo comienza a desplazarse progresivamente hacia empresas vinculadas a drones, inteligencia artificial, guerra electrónica y sistemas autónomos.
Europa sigue pendiente de China
La debilidad de la economía china volvió a dejar su huella sobre la industria europea. Los principales fabricantes alemanes de automóviles continuaron registrando fuertes descensos en sus ventas en el país asiático, reflejando el impacto de la crisis inmobiliaria, la menor demanda interna y la creciente competencia de los fabricantes locales.
Más allá del sector del automóvil, estas cifras recuerdan hasta qué punto la recuperación europea continúa dependiendo de la evolución de China, uno de los principales motores de la demanda mundial.
La inteligencia artificial afronta su primera gran prueba
Mientras la geopolítica ocupaba los titulares, el mercado comenzó a preparar el que probablemente será el verdadero catalizador de las próximas semanas: la temporada de resultados.
Tras meses de fuertes subidas impulsadas por las enormes inversiones en inteligencia artificial, los inversores empezarán a exigir pruebas de que ese gasto está generando un retorno tangible. Bancos y grandes tecnológicas ofrecerán las primeras pistas sobre la evolución de los beneficios, pero sobre todo sobre si la demanda de inteligencia artificial continúa creciendo al ritmo que actualmente descuentan las valoraciones bursátiles.
En nuestra opinión, esta podría ser la gran prueba para los mercados durante el segundo semestre. La primera fase estuvo dominada por el anuncio de inversiones multimillonarias; la siguiente exigirá demostrar que esas inversiones comienzan a traducirse en ingresos, beneficios y una utilización creciente de la infraestructura construida.
El cacao también despunta en la semana
Las tensiones en Oriente Medio también dejaron su huella en otras materias primas. Además del petróleo, el cacao y el café registraron fuertes avances durante la semana.
El cacao continúa viéndose afectado por la interrupción de parte del tráfico marítimo y las dificultades logísticas para el suministro de fertilizantes hacia África Occidental, región responsable de cerca del 70% de la producción mundial. A ello se suman los efectos de El Niño sobre las cosechas, reforzando un escenario de oferta cada vez más ajustada.
Con el foco geopolítico todavía abierto, el mercado volverá a mirar hacia los fundamentales. La temporada de resultados será la gran protagonista y permitirá comprobar si el crecimiento de los beneficios continúa respaldando unas bolsas que siguen cotizando cerca de máximos históricos.
En nuestra opinión, ahí estará la verdadera clave para los mercados durante las próximas semanas.
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