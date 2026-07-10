Las criptomonedas y las materias primas lideran las subidas al comienzo de la jornada, mientras que los principales índices bursátiles se mantienen ligeramente en números rojos antes de la apertura del mercado al contado europeo.

Principales cifras del calendario económico de hoy

La jornada estará marcada por los datos de inflación de Europa: las cifras del IPC y el IPCA de Alemania para junio confirmaron lecturas finales del 2,3% interanual (IPC) y el 2,4% interanual (IPCA), por debajo del 2,6% y el 2,7% de mayo. Se espera que el IPC checo de junio se desacelere al 1,5% interanual desde el 2,1% interanual, lo que, junto con la lectura de Polonia del 2,5% interanual y el tono moderado del gobernador Glapiński ayer, está en línea con la tendencia regional de desinflación. Esta tarde, la atención se centrará en el informe del mercado laboral canadiense: la previsión es de tan solo 10.000 nuevos empleos, en comparación con los 87.800 del mes anterior, lo que, dado el riesgo de una sorpresa negativa, podría reforzar las expectativas de recortes de tipos de interés por parte del Banco de Canadá.

Fuente: xStation

Sentimiento del mercado antes de la apertura

Bitcoin sube un 1,00% y cotiza entre $63.760 y $63.950, manteniendo el optimismo observado en el mercado de criptomonedas en los últimos días. El petróleo crudo WTI (+0,57%, $72,22–$72,28) y el crudo Brent (+0,49%, $76,42–$76,47) suben tras una semana de recuperación desde sus mínimos, impulsados ​​por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz. La plata (+0,30%) gana terreno, mientras que el oro (-0,27%, aprox. $4.112) baja ligeramente, lo que sugiere un menor interés por los activos refugio en comparación con las últimas semanas.

Índices y pares de divisas: la mayor volatilidad.

Los futuros de los índices estadounidenses se encuentran claramente en terreno negativo: el Nasdaq 100 (-0,37%) y el S&P 500 (-0,16%) registran las mayores caídas entre los índices, en contraste con el sólido repunte del jueves, impulsado por un alza en las acciones de semiconductores. Los futuros europeos se mantienen más estables: el FTSE 100 sube un 0,36%, mientras que el DAX , el Eurostoxx y el Ibex 35 registran leves descensos de entre el 0,07% y el 0,26%. En el mercado de divisas, el USD/JPY muestra el movimiento más significativo (-0,45%, 161,60), lo que confirma el fortalecimiento del yen tras los anuncios del ministro de Finanzas, Katayama, sobre un aumento en la inversión del GPIF en activos nacionales.

Eventos corporativos en el punto de mira: SK Hynix debuta en el Nasdaq

El debut de SK Hynix en el Nasdaq mediante ADRs es el evento principal de la sesión bursátil: la oferta atrajo más de siete veces la demanda durante el proceso de colocación y se espera que recaude hasta 24.500 millones de dólares. El mercado también estará atento a los resultados trimestrales de Delta Air Lines, que marcarán la pauta para el sector de la aviación al inicio de la sesión bursátil estadounidense.