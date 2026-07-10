- El calendario económico de la jornada está marcado por los datos del mercado laboral canadiense
- El debut de SK Hynix en el Nasdaq es el evento principal de la jornada bursátil
- También se conocerán los datos de inflación de Europa
- El calendario económico de la jornada está marcado por los datos del mercado laboral canadiense
- El debut de SK Hynix en el Nasdaq es el evento principal de la jornada bursátil
- También se conocerán los datos de inflación de Europa
Las criptomonedas y las materias primas lideran las subidas al comienzo de la jornada, mientras que los principales índices bursátiles se mantienen ligeramente en números rojos antes de la apertura del mercado al contado europeo.
Principales cifras del calendario económico de hoy
La jornada estará marcada por los datos de inflación de Europa: las cifras del IPC y el IPCA de Alemania para junio confirmaron lecturas finales del 2,3% interanual (IPC) y el 2,4% interanual (IPCA), por debajo del 2,6% y el 2,7% de mayo. Se espera que el IPC checo de junio se desacelere al 1,5% interanual desde el 2,1% interanual, lo que, junto con la lectura de Polonia del 2,5% interanual y el tono moderado del gobernador Glapiński ayer, está en línea con la tendencia regional de desinflación. Esta tarde, la atención se centrará en el informe del mercado laboral canadiense: la previsión es de tan solo 10.000 nuevos empleos, en comparación con los 87.800 del mes anterior, lo que, dado el riesgo de una sorpresa negativa, podría reforzar las expectativas de recortes de tipos de interés por parte del Banco de Canadá.
Sentimiento del mercado antes de la apertura
Bitcoin sube un 1,00% y cotiza entre $63.760 y $63.950, manteniendo el optimismo observado en el mercado de criptomonedas en los últimos días. El petróleo crudo WTI (+0,57%, $72,22–$72,28) y el crudo Brent (+0,49%, $76,42–$76,47) suben tras una semana de recuperación desde sus mínimos, impulsados por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz. La plata (+0,30%) gana terreno, mientras que el oro (-0,27%, aprox. $4.112) baja ligeramente, lo que sugiere un menor interés por los activos refugio en comparación con las últimas semanas.
Índices y pares de divisas: la mayor volatilidad.
Los futuros de los índices estadounidenses se encuentran claramente en terreno negativo: el Nasdaq 100 (-0,37%) y el S&P 500 (-0,16%) registran las mayores caídas entre los índices, en contraste con el sólido repunte del jueves, impulsado por un alza en las acciones de semiconductores. Los futuros europeos se mantienen más estables: el FTSE 100 sube un 0,36%, mientras que el DAX , el Eurostoxx y el Ibex 35 registran leves descensos de entre el 0,07% y el 0,26%. En el mercado de divisas, el USD/JPY muestra el movimiento más significativo (-0,45%, 161,60), lo que confirma el fortalecimiento del yen tras los anuncios del ministro de Finanzas, Katayama, sobre un aumento en la inversión del GPIF en activos nacionales.
Eventos corporativos en el punto de mira: SK Hynix debuta en el Nasdaq
El debut de SK Hynix en el Nasdaq mediante ADRs es el evento principal de la sesión bursátil: la oferta atrajo más de siete veces la demanda durante el proceso de colocación y se espera que recaude hasta 24.500 millones de dólares. El mercado también estará atento a los resultados trimestrales de Delta Air Lines, que marcarán la pauta para el sector de la aviación al inicio de la sesión bursátil estadounidense.
Resumen Diario: la tecnología impulsa a Wall Street. Los mercados restan importancia a las tensiones entre Estados Unidos e Irán
Las grandes lecciones de la última cumbre de la OTAN para los mercados
La siguiente gran oportunidad en la inteligencia artificial
¿Cómo afectará el conflicto entre Estados Unidos e Irán a los mercados financieros?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.