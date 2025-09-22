¿A qué tenemos que estar atentos hoy?

Los mercados bursátiles asiáticos se muestran relativamente fuertes esta mañana, con la mayoría de los índices manteniéndose estables tras la continuación del repunte de las acciones estadounidenses el viernes. El Nikkei 225 ha subido un 1,2% y el KOSPI un 0,52%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Temas clave del día de hoy Los legisladores estadounidenses tienen hasta el 30 de septiembre para aprobar un proyecto de ley de financiación que evite el cierre del gobierno.

También hay mucha actividad geopolítica. Estonia invocó el Artículo 4 de la OTAN después de que tres aviones de combate rusos MiG-31 entraran en su espacio aéreo el viernes, y Alemania desplegó aviones de combate para rastrear un avión ruso sobre el mar Báltico durante el fin de semana.

El yen es una de las divisas con peor rendimiento esta mañana, debido a la última decisión del Banco de Japón y el nerviosismo por las elecciones presidenciales. El tipo de cambio USD/JPY superó los 148,35.

El sentimiento positivo sobre divisas como el dólar australiano se debe principalmente a las declaraciones restrictivas del gobernador Bullock, quien advirtió que las perspectivas económicas siguen siendo inciertas y que podría haber un exceso de demanda en la economía , lo que podría deberse a datos del mercado laboral mejores de lo esperado.

La agencia de calificación Moody's confirmó la calificación crediticia de Polonia en un nivel sin cambios de A2/P-1 para los pasivos a largo y corto plazo, respectivamente, pero al mismo tiempo modificó la perspectiva de estable a negativa. La decisión de cambiar la perspectiva a negativa refleja una perspectiva más débil para los indicadores fiscales y la deuda pública en comparación con las expectativas previas. La agencia también pronostica déficits presupuestarios significativamente mayores para el sector público general y un retraso en la consolidación fiscal gradual. El riesgo se deriva principalmente del estancamiento entre el gobierno y el presidente y la probabilidad de un aumento del gasto público antes de las elecciones parlamentarias de 2027 y posteriormente. En China, el Banco Popular de China mantuvo sin cambios sus tipos de interés de referencia por cuarto mes consecutivo , dejando el tipo base a un año en el 3,0 % y el tipo a cinco años en el 3,5 %.

En el mercado de materias primas, observamos aumentos significativos en los precios de la plata (+1,5 %) y el petróleo WTI (+0,77 %). Al mismo tiempo, el gas natural no muestra una dirección específica en sus operaciones. El oro subió un 0,35 % hoy.

