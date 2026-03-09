Los índices de Wall Street comenzaron la semana con fuertes caídas. El Dow Jones baja más de un 1,3%, el S&P 500 cae alrededor de un 1,2% y el Nasdaq retrocede aproximadamente un 1,1%. El sentimiento de los inversores empeoró tras la escalada del conflicto en el Golfo Pérsico durante el fin de semana, donde las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán han vuelto a aumentar. Los informes sobre nuevos ataques a infraestructura energética y el creciente riesgo de una mayor desestabilización en la región han incrementado significativamente la aversión al riesgo en los mercados financieros.

El conflicto en Oriente Medio dispara al petróleo

El Golfo Pérsico representa una gran parte de la producción y exportación mundial de petróleo, y una parte significativa del suministro energético global pasa por el Estrecho de Ormuz. Incluso interrupciones limitadas en la región afectan inmediatamente a los precios de la energía, algo claramente visible en este momento.

El mercado del petróleo reaccionó con fuerza. El precio del crudo volvió a superar los 100 dólares por barril, alcanzando sus niveles más altos en varios años. El aumento de los costes energéticos está afectando al sentimiento de los inversores, ya que incrementa el riesgo de un renovado impulso inflacionario en la economía global. Los precios más altos de la energía significan mayores gastos para empresas y consumidores, lo que puede ralentizar el crecimiento económico a largo plazo. Al mismo tiempo, la energía más cara dificulta la lucha contra la inflación por parte de los bancos centrales, aumentando el riesgo de una mayor aceleración de los precios. En estas condiciones, los mercados empiezan a reducir las expectativas de relajación monetaria en las mayores economías del mundo.

El aumento de las tensiones geopolíticas también está impulsando el capital hacia activos considerados más seguros. En este entorno, el dólar estadounidense se fortalece y los inversores se muestran más cautelosos con los segmentos más arriesgados de la renta variable. La volatilidad aumentada es especialmente visible en los sectores sensibles a los costes energéticos y al comercio global.

Todo indica que Oriente Medio seguirá en el centro de atención de los mercados durante algún tiempo. Si las tensiones en el Golfo Pérsico persisten o se intensifican, el mercado energético podría permanecer bajo presión durante un periodo prolongado. En este escenario, la geopolítica volverá a ser uno de los principales factores que moldearán el comportamiento de los mercados financieros globales en las próximas semanas.

Fuente: xStation5

Gráfica del S&P 500

Hoy, los futuros del S&P 500 suben ligeramente. Los inversores esperan que lo peor haya quedado atrás y que el conflicto en Oriente Medio no escale más. El sentimiento del mercado también se ve apoyado por informes sobre una posible liberación coordinada de reservas de petróleo por parte de los países del G7.

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