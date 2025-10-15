Abbott presenta sus resultados💡

Conclusiones clave Abbott informa de sus resultados del tercer trimestre

Abbott (ABT.US) ha publicado un sólido informe para el tercer trimestre de 2025, presentando resultados acordes con las expectativas del mercado, aunque el contexto en torno a la compañía no estuvo exento de tensiones derivadas de la amenaza de nuevos aranceles comerciales por parte de la administración Trump. En el tercer trimestre, Abbott reportó beneficios ajustadas por acción (GPA) de 1,30 dólares e ingresos de 114.000 millones de dólares, ambos en línea con el consenso del mercado. El crecimiento orgánico de las ventas fue del 5,5% interanual, mientras que las ventas en el segmento de Dispositivos Médicos crecieron hasta un 15%. La compañía reportó una previsión anual de GPA mixta de 5,12-5,18 dólares (se esperaba 5,15 dólares; el límite superior, que era de 5,20 dólares, se redujo) y espera que el crecimiento orgánico de las ventas en 2025 sea del 7,5-8% (excluyendo las pruebas de COVID-19; se esperaba un 7,74%). A pesar de que las cifras coincidían con las previsiones, la preocupación por los posibles aranceles estadounidenses a los dispositivos médicos afectó negativamente el precio de las acciones, que caen un 4% antes del inicio de la sesión bursátil. Abbott está reduciendo sus inversiones en EE. UU., expandiendo la producción y adaptándose a los nuevos desafíos regulatorios. Fuente: XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.