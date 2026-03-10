Las noticias sobre inteligencia artificial continúan sucediéndose sin descanso, y los anuncios de alianzas suelen actuar como catalizadores positivos para las compañías del sector. Sin embargo, esta vez el mercado se ha encontrado con el movimiento contrario: una ruptura.

Dos de las empresas más influyentes del ecosistema de IA, Oracle y OpenAI, han decidido cancelar la ampliación de su centro de datos en Texas, un proyecto que formaba parte del megaproyecto Stargate y que había sido presentado como una de las grandes apuestas de infraestructura del sector.

La cancelación llega tras meses de negociaciones complicadas, marcadas por problemas de financiación y por las necesidades cambiantes de OpenAI, que en los últimos meses ha visto cómo su cuota de mercado se erosionaba ante el aumento de la competencia.

Oracle y OpenAI abandonan la ampliación de su centro de datos insignia

La decisión de cancelar la expansión del campus de Abilene supone un giro dentro del proyecto Stargate. La ampliación estaba diseñada para elevar la capacidad del centro de datos y reforzar la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de la IA generativa.

Sin embargo, los retrasos en la financiación, la complejidad técnica del proyecto y los cambios en la planificación interna de OpenAI han terminado por frenar la iniciativa.

A pesar de ello, el campus principal, construido por Crusoe, sigue adelante. La instalación, que ocupa más de 1.000 acres, ya cuenta con partes operativas y continúa avanzando según lo previsto. La cancelación afecta únicamente a la ampliación adicional que Oracle y OpenAI habían planteado, no al proyecto base.

Crusoe, Nvidia y Meta entran en el centro de la polémica

El megaproyecto no solo involucra a Oracle y OpenAI.

Crusoe, la empresa encargada de construir la instalación, se ha convertido en un actor clave. Su modelo, basado en transformar energía desperdiciada en potencia de cómputo, le ha permitido posicionarse como uno de los constructores de centros de datos de IA más rápidos del sector. Además, cuenta con un depósito de 150 millones de dólares por parte de Nvidia, destinado a asegurar capacidad futura, y participa en un acuerdo energético de 4,5 gigavatios firmado meses atrás.

La cancelación de la ampliación ha abierto la puerta a un nuevo actor: Meta. La compañía está negociando con Crusoe para suplir el hueco que Oracle y OpenAI han dejado libre. Nvidia actúa como intermediario entre ambas partes, reforzando su papel central en el ecosistema de IA. Meta, que ya está construyendo grandes centros de datos en otros estados y ha firmado acuerdos de hardware por 6 gigavatios, estudia incorporar Abilene a su estrategia de expansión. Las conversaciones siguen activas y podrían avanzar en las próximas semanas.

La infraestructura de IA escala a niveles sin precedentes

El sector de la inteligencia artificial está entrando en una fase en la que la infraestructura física se convierte en un cuello de botella.

Los centros de datos de IA requieren inversiones de decenas de miles de millones de dólares y la demanda de potencia de cálculo crece tan rápido que los proyectos pasan de 1,2 a 2,0 gigavatios en cuestión de meses.

Para ponerlo en contexto, según Bloomberg, un solo gigavatio equivale a la capacidad de un reactor nuclear y puede alimentar cientos de miles de hogares.

Esta escala obliga a coordinar a fabricantes de chips, operadores cloud, utilities, gobiernos y desarrolladores, y convierte cada proyecto en un desafío logístico y energético sin precedentes. La cancelación de la ampliación en Texas refleja precisamente esa tensión: los proyectos son tan grandes y tan costosos que cualquier cambio estratégico puede alterar por completo su viabilidad.

Oracle ante un momento crítico: presión bursátil y dudas sobre su gasto en IA

La noticia no ha sentado bien a Oracle, cuyas acciones han caído alrededor de un 1,4% en la apertura. La compañía arrastra una tendencia bajista desde septiembre y acumula caídas del 50% en seis meses y superiores al 30% en tres meses.

El motivo principal es el elevado gasto en infraestructura de IA: el CAPEX se ha duplicado respecto a trimestres anteriores y supera ampliamente las expectativas del mercado.

El problema no es solo el aumento del gasto, sino que se está financiando mediante deuda. Esto presiona los márgenes y ha llevado el flujo de caja libre incluso a terreno negativo.

En este contexto, la compañía afronta un momento clave, ya que presenta resultados esta misma tarde. Estos datos servirán como termómetro para evaluar si la directiva mantiene su estrategia de gasto agresivo o si el castigo bursátil reciente ha sido suficiente para forzar un cambio en su política de inversión.

La infraestructura física, un nuevo campo de batalla de IA

El sector de la IA vive una transformación profunda. Oracle y OpenAI abandonan una expansión clave por costes y ajustes estratégicos, mientras Meta se mueve rápidamente para ocupar el vacío. Crusoe se consolida como constructor de megacentros de IA y Nvidia refuerza su papel como intermediario indispensable. OpenAI mantiene su crecimiento, pero redistribuye su capacidad y ajusta sus socios.

La infraestructura de IA escala a niveles comparables a los de instalaciones energéticas críticas y el gasto en centros de datos se dispara. El resultado es un mercado donde el terreno, la energía y los gigavatios se convierten en el nuevo eje de competencia en la inteligencia artificial.

