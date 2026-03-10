Al inicio del día, la negociación en EE. UU. parece un rebote nervioso tras los fuertes movimientos de ayer: los futuros del S&P 500 caen alrededor de un 0,4% después de los informes matutinos sobre la explosión de un petrolero y un incendio en una refinería en Oriente Medio, lo que socava la confianza en la economía global.

El S&P 500 baja aproximadamente un 0,4% tras los informes matutinos de la explosión de un petrolero y un incendio en una refinería en Oriente Medio, que debilitan las esperanzas de ayer de un fin rápido de la guerra con Irán. Sin embargo, el efecto del “alivio” del lunes tras las declaraciones del presidente Trump sobre un posible final rápido del conflicto y el levantamiento de sanciones petroleras sigue presente en segundo plano, pero el mercado permanece muy atento a nuevos informes desde el Golfo.

El S&P 500 acusa el conflicto en Oriente Medio

La guerra con Irán sigue siendo el principal factor que determina el ánimo predominante. El Pentágono anunció que hoy será el día “más intenso” de ataques aéreos dentro de la Operación Epic Fury, y Trump advirtió a Teherán que cualquier intento de bloquear el flujo de petróleo por el Estrecho de Ormuz será respondido con una fuerza “veinte veces mayor” por parte de EE. UU. Aunque el Brent retrocedió a alrededor de 90–92 $ tras el pico de ayer cerca de 120 $, Ormuz sigue efectivamente cerrado, y Arabia Saudí, Irak, EAU y Kuwait han recortado colectivamente la producción en hasta 6,7 millones de barriles diarios, alimentando temores de un escenario de estanflación.

El entorno geopolítico volátil ha incrementado significativamente la volatilidad: ayer, el índice VIX superó brevemente los 35, y el indicador de riesgo de mercado de Bank of America señala un nivel elevado de estrés; se informa que algunos grandes hedge funds, incluidos Millennium, Balyasny y Point72, han sufrido pérdidas de cientos de millones de dólares en los últimos días. En este entorno, Goldman Sachs ha adoptado una postura tácticamente neutral en renta variable y una posición sobreponderada en liquidez para los próximos tres meses, señalando el riesgo de un shock energético comparable al caos de los años 70.

A nivel macro, el día es más tranquilo: el mercado espera el índice de optimismo de pequeñas empresas NFIB y los datos de ventas de viviendas existentes, con la Fed en periodo de silencio antes de sus próximas decisiones y con las expectativas de nuevos recortes de tipos debilitadas por el repunte de los precios de materias primas y la inflación persistentemente alta.

Al mismo tiempo, pese al ruido geopolítico, el consenso de beneficios del S&P 500 sigue aumentando ligeramente, lo que sugiere que las caídas hasta ahora han sido más una cuestión de posicionamiento que un colapso brusco de los fundamentales, aunque la experiencia del shock petrolero de 2022 recuerda lo rápido que pueden comprimirse los márgenes cuando los costes energéticos se disparan.

La IA ha desaparecido temporalmente del foco, pero las señales individuales siguen siendo fuertes: TSMC informa un aumento del 30% en ventas en los dos primeros meses del año, y HPE supera previsiones gracias a la demanda de infraestructura de IA, mientras los inversores esperan con nerviosismo los resultados de Oracle hoy, buscando una excusa para tomar beneficios en el segmento de software.

En el mercado crediticio, crecen las preocupaciones sobre deuda privada y tecnológicas muy endeudadas: según Fitch Ratings, la tasa de impago en crédito privado estadounidense alcanzó el 5,8% en los 12 meses hasta enero, encajando con la narrativa de la acumulación simultánea de varios shocks —energía, tecnología (IA) y crédito.

Gráfica del Nasdaq 100

Curiosamente, sin embargo, son las tecnológicas representadas por el Nasdaq 100 las que hoy se comportan excepcionalmente bien. El Nasdaq 100 intenta volver por encima de la EMA de 100 días. El contrato gana casi un 0,10% intradía. Fuente: xStation

Volatilidad actualmente visible en el mercado estadounidense. Fuente: xStation

Información de compañías