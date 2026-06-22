La victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia marca uno de los cambios políticos más relevantes para América Latina en los últimos años. Tras cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, los votantes han apostado por un candidato que ha situado el crecimiento económico, la seguridad y la inversión privada en el centro de su programa.

El resultado electoral supone un giro importante para una economía que en los últimos años ha visto deteriorarse la confianza empresarial, aumentar el déficit fiscal y desacelerarse el crecimiento. Aunque Colombia sigue siendo una de las economías más importantes de la región, numerosos inversores habían mostrado preocupación por la incertidumbre regulatoria y por las restricciones aplicadas a sectores estratégicos durante la administración de Petro.

¿Quién es Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia?

A diferencia de muchos líderes latinoamericanos, Abelardo de la Espriella nunca había ocupado un cargo público antes de presentarse a las elecciones presidenciales. El abogado y empresario colombiano construyó gran parte de su notoriedad a través de una exitosa carrera profesional en el ámbito jurídico, convirtiéndose en una figura mediática conocida por sus posiciones conservadoras y su estilo directo.

Apodado "El Tigre" por sus seguidores, Abelardo de la Espriella fundó en 2025 el movimiento Defensores de la Patria con el objetivo de impedir la continuidad de la izquierda en el poder tras el mandato de Gustavo Petro. En apenas once meses consiguió aglutinar buena parte del voto conservador y convertirse en una de las mayores sorpresas políticas de América Latina.

Admirador de Donald Trump y cercano ideológicamente a figuras como Javier Milei o Nayib Bukele, De la Espriella ha basado gran parte de su discurso en la seguridad, el emprendimiento y la defensa de la iniciativa privada. Durante la campaña prometió convertir a Colombia en una economía más competitiva y atractiva para la inversión internacional, llegando a comparar su visión de país con el desarrollo experimentado por economías como Corea del Sur o Irlanda.

Energía y disciplina fiscal, las claves del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella

Los mercados seguirán especialmente de cerca los primeros pasos del nuevo presidente en materia económica. De la Espriella ha defendido una agenda orientada a reforzar la disciplina fiscal, reducir el peso del Estado en determinadas áreas de la economía y recuperar la confianza de los inversores nacionales e internacionales.

Uno de los sectores más relevantes será el energético. El presidente electo ha mostrado su intención de revertir algunas de las limitaciones impuestas a la exploración de hidrocarburos y minería, dos actividades que continúan siendo fundamentales para las exportaciones, la recaudación fiscal y la entrada de divisas en el país.

Además, el nuevo mandatario ha defendido una mayor cercanía económica con Estados Unidos y una estrategia más favorable al crecimiento empresarial. Para muchos analistas, el éxito de su mandato dependerá de su capacidad para atraer inversión sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas.

¿Puede Colombia volver a atraer inversión internacional?

A pesar del optimismo inicial de algunos inversores, los desafíos siguen siendo considerables. El nuevo presidente deberá gobernar con un Congreso fragmentado y una sociedad profundamente dividida tras años de polarización política. Esto obligará al Ejecutivo a construir consensos para sacar adelante cualquier reforma económica de calado.

Los mercados buscarán señales rápidas sobre la orientación fiscal del nuevo gobierno, la evolución del déficit público y las medidas que se adopten para impulsar la actividad económica. Si consigue combinar estabilidad política, disciplina presupuestaria y una mayor apertura a la inversión, Colombia podría recuperar parte del atractivo perdido durante los últimos años.

Tras un periodo marcado por la incertidumbre, los inversores vuelven a preguntarse si Colombia puede convertirse nuevamente en una de las economías más dinámicas y atractivas de América Latina. La respuesta dependerá de la capacidad del gobierno de Abelardo de la Espriella para transformar sus promesas en reformas concretas y recuperar la confianza de empresas, consumidores y mercados financieros.

¿Cómo invertir en Colombia?

Para los inversores que quieran posicionarse ante una posible mejora de las perspectivas económicas del país existen varias alternativas. Una de las opciones más directas es la inversión en acciones de entidades financieras como Bancolombia, el mayor banco del país, que cotiza en la Bolsa de Nueva York a través del ADR con el ticker CIB.US. La entidad es considerada por muchos inversores como una de las principales formas de obtener exposición al crecimiento de la economía colombiana gracias a su liderazgo en el sistema financiero nacional.

Otra alternativa consiste en utilizar fondos cotizados especializados en América Latina. Uno de los más conocidos es el Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF (AMEL.DE), que replica el comportamiento de las principales compañías latinoamericanas mediante una única inversión. Aunque la mayor parte de su exposición se concentra en Brasil y México, también incluye posiciones en empresas colombianas, permitiendo beneficiarse del crecimiento de la región sin asumir el riesgo específico de una única compañía.

La elección dependerá del perfil de cada inversor. Mientras Bancolombia ofrece una exposición mucho más directa a la evolución de la economía colombiana, los ETF regionales permiten diversificar el riesgo y beneficiarse del crecimiento de toda América Latina. En cualquier caso, la victoria de Abelardo de la Espriella podría volver a situar a Colombia en el radar de muchos inversores internacionales si las promesas de crecimiento, inversión y disciplina fiscal terminan materializándose.