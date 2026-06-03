Los aranceles de Donald Trump vuelven a escena

En las últimas horas, los aranceles de Donald Trump han vuelto al centro del debate. Aunque estemos en 2026 y parezcan lejanos los días de amenazas abiertas, guerras comerciales y tensiones arancelarias que presionaban a sectores enteros, la administración Trump ha reactivado la maquinaria proteccionista con una nueva propuesta de medidas. ¿Qué ha pasado exactamente y qué compañías pueden verse afectadas?

Trump propone reconstruir su muro arancelario con nuevos gravámenes del 10% al 12,5%

La administración Trump ha dado el primer paso para reconstruir su arquitectura arancelaria con una propuesta que impondría nuevos gravámenes de al menos el 10% a las importaciones procedentes de 60 socios comerciales. La medida llega tras una investigación sobre el uso de trabajo forzado en cadenas de suministro y después de que el Tribunal Supremo anulara los aranceles previos por exceder las facultades legales del Ejecutivo.

El plan de Trump establece un arancel del 10% para Canadá, México, la Unión Europea, Taiwán y Reino Unido, mientras que China, India, Japón, Corea del Sur, Brasil y Suiza se enfrentarían a un 12,5%.

Las reacciones internacionales no tardaron en llegar: Beijing ha calificado la medida de “infundada”, Tokio y Bruselas han pedido coordinación diplomática y la UE la ha tachado de “injustificada”, aunque ha reiterado que respetará los acuerdos comerciales vigentes.

Un anuncio que llega en un momento delicado para los mercados

El anuncio se produce en un contexto especialmente sensible, marcado por la tensión en Oriente Medio y los elevados precios de la energía, factores que ya presionan la inflación y condicionan el ánimo de los votantes de cara a las elecciones de medio término.

Mientras los futuros estadounidenses apenas reaccionaron, en Europa sí se observaron caídas en compañías expuestas al comercio internacional, especialmente en el sector automovilístico, donde nombres como Volkswagen o Mercedes-Benz retrocedieron con fuerza.

El sector automovilístico europeo vuelve a sufrir por los aranceles, pero sin pánico generalizado

Aunque este tipo de medidas suele ser un golpe directo para la automoción, la reacción del mercado ha sido negativa, pero no caótica. Las caídas han sido significativas, aunque con distinta intensidad entre compañías:

Stellantis: –3,7%

Mercedes: –3,2%

Volkswagen: –2,6%

BMW: –2,2%

Porsche: –1,13%

El sector automovilístico europeo continúa siendo uno de los peores dentro del Stoxx 600. En lo que va de 2026, es el tercer peor sector, con una caída del 11,8%, solo por encima de Healthcare y bienes de consumo.

Dentro del sector, los peores comportamientos del año siguen concentrándose en compañías que ya venían arrastrando problemas. El caso más extremo es Stellantis, que cae un 32% en 2026, lastrada por los malos resultados de 2025, cuando llegó a presentar 22.000 millones en pérdidas, dejando a la compañía en una situación delicada en la que debe demostrar que puede volver a crecer.

Otros valores con mal rendimiento este año son:

BMW: –23,4%

Renault: –22,6%

Porsche: –31,8%

Mercedes: –16,7%

El sector, que ya venía debilitado por la competencia china, la transición eléctrica y la presión regulatoria, ahora suma un nuevo frente: la reactivación del proteccionismo estadounidense, que amenaza con encarecer exportaciones y reducir márgenes en un momento especialmente frágil.

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