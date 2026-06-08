Pánico en Seúl: El KOSPI se desploma más de un 8% y activa mecanismos de emergencia por segundo día consecutivo. ¿Hora de vender?

El pánico financiero se ha apoderado de la Bolsa de Seúl en el inicio de esta semana. El índice de referencia de Corea del Sur, el KOSPI, sufrió un histórico colapso durante la jornada de hoy arrastrado por una sangría que ya había comenzado el pasado viernes con una caída previa del 5,54%. Esta violenta corrección en dos tiempos ha borrado miles de millones de dólares en capitalización de mercado, encendiendo las alarmas globales. ¿Estamos ante el final del ciclo alcista coreano?

El Kospi se anota la mayor caída diaria desde agosto del 2024

El Kospi coreano está siendo uno de los índices de moda, y es que antes de las caídas del viernes pasado había doblado su precio en lo que llevamos de 2026. Todo ello después de que en el 2025 subiera más de un 70%.

Como ya hemos explicado en otros análisis, el Kospi acumula tal subida gracias a las reformas por parte del gobierno para incrementar el atractivo de la bolsa local, promocionando la transparencia e incentivando fiscalmente la inversión. Además, se ha visto beneficiada por el auge de otras empresas de semiconductores que no solo producen GPUs y con un incremento muy relevante del apalancamiento. Sin embargo, no todo es de color de rosa.

El apalancamiento multiplica tu poder de inversión, pero también las posibilidades de perder dinero. Esto provoca que cuando hay fuertes caídas en los mercados, en este caso en el Kospi, muchas operaciones se cierren automáticamente por alcanzar el nivel de margen, causando que las caídas se profundicen aún más.

Sin ir más lejos, en la jornada de hoy el Kospi coreano ha caído un 8,3%, lo que supone la mayor caída desde el 4 de marzo de este año, cuando se desplomó un 12%, seguido por el 5 de agosto del 2024, cuando descendió un 8,77%. Además, se trata de la cuarta mayor caída diaria del Kospi desde finales del 2014.

Nótese que las mayores caídas de los últimos más de 11 años se concentran en los últimos 2 o 3 años. Esto se debe al apalancamiento que hemos comentado. Cuando el apalancamiento entra en juego, la volatilidad de los activos e incrementa, multiplicando también tanto las subidas como las bajadas. En este caso, el Kospi ha sufrido unos años muy convulsos, aunque por suerte para los inversores indexados ha sido netamente positivo.

En cualquier caso, la sesión de hoy arrancó en un caos absoluto que obligó al operador de la bolsa, Korea Exchange (KRX), a tirar de los frenos de mano mecánicos del mercado. Apenas tres minutos después de la campana de apertura, a las 9:03 a.m., el KOSPI se hundió un 8,40%, tocando el nivel de los 7.474 puntos y activando automáticamente un circuit breaker de Nivel 1 que paralizó por completo todas las cotizaciones durante 20 minutos. El alivio duró poco: al reanudarse las operaciones, la avalancha de órdenes automáticas obligó a activar un sell-side sidecar a las 9:34 a.m., suspendiendo temporalmente el trading algorítmico de venta para evitar que un colapso relámpago terminara de hundir por completo el mercado.

¿Qué ha provocado las caídas?

El detonante fundamental de esta tormenta perfecta se localiza al otro lado del Pacífico, tras el severo varapalo que sufrió Wall Street a finales de la semana pasada debido a las previsiones menos optimistas de gigantes como Broadcom. Esto provocó que los dos colosos semiconductores de Corea del Sur, Samsung Electronics y SK hynix, cuyas meteóricas subidas habían impulsado al KOSPI a máximos históricos a principios de mes, se dieran la vuelta con caídas intradía de entre el 8% y el 10%. La extrema concentración de estas dos firmas en el índice transformó lo que era un liderazgo indiscutible en el sector de la memoria IA en un factor de riesgo sistémico masivo para todo el parqué surcoreano.

A la debacle tecnológica se le sumó una fuerte presión macroeconómica y cambiaria que aceleró la estampida de los fondos extranjeros. El won coreano se depreció con fuerza hasta rozar las 1.560 unidades por dólar, lo que forzó una intervención verbal de emergencia por parte del Ministerio de Finanzas y el Banco de Corea para intentar estabilizar la divisa. Además, a esto hay que sumar las tensiones en Oriente Medio y como ya hemos comentado el apalancamiento.

¿Significa esto que tenemos que vender?

Lo primero que tenemos que decir es que el momento de vender o comprar un activo depende en parte de la estrategia de cada inversor, por lo que siempre se debe analizar de manera individual.

Dicho esto, el Kospi coreano ha tenido un desempeño extraordinario en el periodo estudiado y si nos hubiéramos perdido los 10 mejores días del índice nuestra rentabilidad se habría reducido desde el 12,7% anualizado hasta el 5,8% anualizado. Es decir, nuestro capital final habría sido de 18.978 wones con 10.000 wones de inversión en lugar de los 39.159 wones de habernos mantenido invertidos.

En definitiva, el market timing (intentar predecir el mercado) es muy complicado y lo que está claro es que la volatilidad puede ser nuestra amiga o nuestra enemiga en función de cómo lo afrontemos.



¿Cómo invertir en el Kospi?

En XTB puedes exponerte a la bolsa coreana a través de ETFs como el MSCI Korea, con el ticker KRWL.UK o con el FTSE Korea con el ticker FLXK.UK. Al igual que ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión en operaciones de compra ni de venta.