Impacto en los mercados: El aumento en los rendimientos de la deuda pública eleva los costes de financiación generalizados en la renta fija para empresas y consumidores. Aunque este endurecimiento ayuda a contener la inflación, tiene un efecto negativo directo en el crecimiento económico.

Dilema del BCE: Con casi todos los países de la Eurozona por encima del objetivo del 2% de inflación pero un crecimiento medio de solo el 1% interanual, el banco central se enfrenta al riesgo de ahogar la economía si sube los tipos con demasiada agresividad.

Divergencia y riesgo para España: La inflación española (3,9%) supera en un punto a la de la Eurozona (2,9%). Sin embargo, el BCE podría aplicar subidas de tipos más moderadas de las que España necesita debido al bajo crecimiento de potencias como Alemania (0,9%) y Francia (0,7%), lo que amenaza con prolongar la pérdida de poder adquisitivo en el país.

Hoy hemos conocido la confirmación del dato de inflación de la Eurozona. Aunque las revisiones no suelen tener un gran impacto en el mercado, pensamos que en el contexto actual puede tener relevancia tanto para España como para los mercados. ¿Qué impacto tiene?

España como divergente dentro de Europa

La inflación en Europa y España están en puntos diferentes. En la Eurozona las subidas de precios están siendo más moderadas. La publicación de hoy no ha supuesto ningún cambio del dato preliminar y el índice de precios al consumo armonizado subió en julio un 2,9% interanual y un 0,2% intermensual.

Por su parte, en España el dato de inflación armonizada para el mes de julio fue del 3,9%. Es decir, un punto porcentual por encima de la Eurozona.

El problema del BCE es que ahora se enfrenta a una inflación relativamente alta en la Eurozona, pero con una disparidad importante entre países. Los países con una inflación baja, pueden ver como una amenaza que se suban los tipos de interés, ya que esto puede deteriorar el consumo y suponer un freno a la economía. La "buena noticia" para el BCE es que los países con el Euro como moneda oficial tienen casi todos una inflación por encima del 2%. De hecho, el único país con el Euro y con la inflación en el nivel objetivo es Estonia. Por ello, la subida de tipos parece clara. Sin embargo, la cuestión es el ritmo de estas subidas. Países como Francia tienen una inflación por encima del 2%, pero sigue estando cerca del objetivo y no hablamos de niveles extremadamente peligrosos. Ahora bien, la mayoría está más cerca del 3% que del 4%.

En este escenario, las subidas de tipos de interés del BCE pueden ser mucho más moderadas de lo que España necesita, ya que por una parte la inflación en el resto de Europa está más controlada y por otra aunque el crecimiento no sea un mandato oficial del BCE, siempre está en mente. En ese sentido, la Eurozona creció en el segundo trimestre del año tan solo un 1% interanual, mientras que el PIB de España lo hizo en un 2,7%. Por poner ejemplos de países importantes para la Eurozona, Alemania y Francia crecieron tan solo un 0,9% y 0,7% respectivamente.

Si el BCE toma una postura demasiado agresiva para frenar la inflación, corre el riesgo de que la economía se contraiga considerablemente. De hecho, los incentivos de esta postura son prácticamente nulos desde el punto de vista político, ya que un freno en el crecimiento tiene mucha peor prensa en el corto plazo que la inflación.

Desde nuestro punto de vista, España se encuentra en una fase completamente diferente a la del resto de Europa y esto puede pasar factura a nuestro país. España sigue viviendo un aumento de la inmigración que si bien ayuda a incrementar el crecimiento de nuestro país, también tiene un importante componente inflacionario en sectores donde la oferta no está creciendo.

De hecho, la inflación armonizada en España apenas ha estado en el nivel objetivo o por debajo en los últimos años. Esto provoca un intenso deterioro del poder adquisitivo para los habitantes de nuestro país que probablemente no se esté reflejando del todo en el PIB por el componente migratorio que ya hemos comentado.

¿Cómo afecta a los mercados?

Los mercados ya dieron ayer un aviso con el despunte de los rendimientos de la deuda pública a nivel mundial. En ese sentido, parece que incluso sin que el BCE suba tipos de manera agresiva, los rendimientos se van a mantener tensionados porque la situación fiscal sigue siendo mala y la mayoría de países no están planteando soluciones serias.

Un aumento de los rendimientos de la deuda pública se transmite a todo el mercado de renta fija, lo que supone un aumento generalizado de los costes de financiación tanto para empresas como para los consumidores. De nuevo, esto podría ayudar a frenar la inflación, pero también tiene un impacto negativo en el crecimiento económico.