Los rumores sobre la salida a bolsa de Chat GPT son cada vez más fuertes. Si ya se había hablado hace unos meses, ahora varios medios estadounidenses afirman que en las últimas semanas hubo una reunión interna en OpenAI (dueña de Chat GPT) para reorientarse de cara a la salida a bolsa. La pregunta es, ¿cuándo saldrá a cotizar?

OpenAI saldrá a cotizar en 2026

OpenAI es una de las empresas privadas más codiciadas por los inversores. La dueña de Chat GPT es muy deseada por el mercado y la compañía lo sabe. Es por ello que se están ajustando los últimos detalles para que en este mismo 2026 OpenAI pueda salir a bolsa. En concreto, se está apuntando al último trimestre de este 2026 para su salida.

La directiva está tratando de reorientar Chat GPT hacia una herramienta que mejore la productividad del usuario. Aunque el chatbot cuente con unos 900 millones de usuarios activos a la semana, la competencia en el segmento está empezando a ser alta y tenemos a otros operadores como Google con Gemini, la propia AI Overview del buscador de Google o Anthropic, dueña de Claude, que está ganando mucha popularidad en el segmento de finanzas.

En febrero de este año OpenAI afirmaba que Chat GPT ya tenía más de 900 millones de usuarios activos a la semana, mientras que Gemini tiene unos 750 millones de usuarios activos al mes y Claude se estima que unos 20 millones de usuarios. Por su parte, Mark Zuckerberg afirmó el año pasado que Meta AI tenía 1.000 millones de usuarios activos al mes. Por ello, aunque de momento Char GPT sea uno de los chatbots más usados, la compañía no puede despistarse. De hecho, actualmente el número de usuarios es fundamental para ganar escala e incluso para entrenar al propio modelo. Los datos mandan y mientras más datos se pueda recabar sobre el comportamiento humano, mayor facilidad tendrá una compañía para tomar la delantera.

¿Cuánto valdrá OpenAI en bolsa?

Aunque no hay cifras oficiales y de aquí a finales de año podríamos ver variaciones, la valoración de OpenAI a su salida a bolsa podría superar los 800.000 millones de dólares, dada la última ronda de financiación privada. Esto le situaría dentro del top 20 de empresas con mayor capitalización de mercado según las cifras actuales, entre Eli Lilly y JP Morgan.

Este 2026 puede ser un año muy movido en los mercados, ya que también podríamos ver las salidas a bolsa de Anthropic y de xAI. De hecho, el mercado está asignando una valoración a xAI de unos 1,25 billones de dólares, lo que supondría un valor de mercado mayor que Berkshire Hathaway, el conocido holding de Warren Buffett.

Las valoraciones de la IA siguen despegando y la demanda no para. Sin embargo, algunos inversores empiezan a dudar de si esto seguirá así durante mucho tiempo, o si cuando baje la marea nos encontraremos a más de un inversor “desnudo”.