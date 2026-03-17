Ayer se dio el pistoletazo de salida a una de las convenciones tecnológicas más relevantes del mundo. Hablamos del NVIDIA GTC 2026, el evento anual de la compañía más grande y puntera del sector.

En esta convención, que reúne a más de 30.000 asistentes, se presentan no solo los desarrollos y el desempeño de la compañía, sino también la hoja de ruta de la líder mundial en semiconductores. Por eso, los ojos no solo de los inversores, sino también de sus competidores, están puestos en este evento.

La conferencia se celebra en San Francisco y se desarrolla durante cuatro días, del 16 al 19 de marzo.

¿Qué ocurrió el primer día del NVIDIA GTC 2026?

Entre todas las actividades del día inaugural del NVIDIA GTC 2026, la más destacada fue la ponencia del CEO, Jensen Huang. De todas sus declaraciones, hubo un titular que sobresalió por encima del resto: Huang insinuó que los procesadores estrella de la compañía generarán 1 billón de dólares en ventas acumuladas para 2027, duplicando la previsión anterior.

El mercado reaccionó con entusiasmo al anuncio y las acciones de NVIDIA llegaron a subir más de un 4%, aunque finalmente cerraron con un avance del 1,8%. Huang justificó este salto con una frase que resume perfectamente el momento actual de la IA. “Tengo la sensación de que la demanda de computación ha aumentado un millón de veces en los últimos dos años”, declaró.

Una hoja de ruta frenética



Durante el encuentro, NVIDIA presentó una línea de productos que avanza a un ritmo acelerado. Blackwell, la arquitectura actual, sigue impulsando el boom de la IA, pero la compañía ya trabaja en Rubin, prevista para 2026 y diseñada para cargas de trabajo aún más complejas.

A esta familia se suma Groq 3, un chip especializado en inferencia de modelos de lenguaje que NVIDIA integrará como coprocesador para ofrecer respuestas instantáneas. La sensación general es que NVIDIA no solo marca el ritmo del sector, sino que lo acelera.

NVIDIA entra en el terreno de las CPUs y desafía a los gigantes tradicionales

Siguiendo la tendencia que ya venía marcando desde principios de año, NVIDIA ha dejado claro que sus CPUs vienen para quedarse. El pasado 18 de febrero se anunció el primer gran contrato de CPUs de NVIDIA con Meta, que utilizará los procesadores Grace en servidores independientes, ampliando así el uso de hardware NVIDIA más allá de las GPUs tradicionales.

La compañía ya no quiere limitarse a dominar el mercado de GPUs. Con la CPU Vera, NVIDIA entra de lleno en el negocio de los procesadores de propósito general, un territorio históricamente controlado por Intel, AMD y los chips propios de compañías como Amazon. Vera combina características de procesadores de centros de datos, PCs de alto rendimiento y portátiles, gestionando múltiples tareas con un consumo energético reducido.

NVIDIA amplía sus colaboraciones

La conferencia también permitió conocer mejor los socios estratégicos y los competidores clave de la compañía, al mostrar la hoja de ruta y el foco de NVIDIA para el próximo año.

En el lado de las alianzas, NVIDIA está ampliando su influencia mediante acuerdos con IBM, HPE, Adobe y Uber, abarcando desde infraestructuras corporativas hasta servidores empresariales, herramientas creativas y aplicaciones de IA en logística y movilidad. Además, la compañía planea desplegar vehículos autónomos impulsados por IA en 2028, lo que demuestra su ambición de extender su tecnología más allá del ámbito puramente informático.

También se refuerza la consolidación de Samsung como socio clave: fabricará los chips Groq 3 en 4 nm y ha presentado su nueva memoria HBM4E, diseñada para cargas de IA de ultra-alto ancho de banda. Este avance fortalece la cadena de suministro de NVIDIA y su capacidad para escalar producción.

En cuanto a los competidores, la presión es cada vez más intensa. AMD continúa avanzando en GPUs y aceleradores, mientras que gigantes como Meta, Amazon y Google desarrollan sus propios chips. A esto se suman las CPUs de terceros como Intel, AMD o Graviton.

Las acciones de NVIDIA y del sector suben tras el encuentro

La acogida del primer día del NVIDIA GTC 2026 fue de más a menos: las acciones de NVIDIA llegaron a subir un 4%, pero terminaron cerrando un 1,6% arriba. NVIDIA se encuentra en una situación interesante: es el líder indiscutible de un sector que se está expandiendo verticalmente hacia otros negocios de la cadena de valor de la IA, y su posición no parece amenazada por ningún aspirante fuerte.

Sin embargo, debido a la alta exigencia de su valoración, la compañía tendrá que seguir presentando mejoras de beneficios trimestre tras trimestre para poder superar máximos. Actualmente está a más de un 10% de revalorización de lograrlo. Habrá que esperar a las siguientes jornadas del summit para ver si continúa la tendencia alcista o si, por el contrario, corrige al no convencer del todo a los inversores. Por el momento, en la sesión bursátil de hoy las acciones de NVIDIA suben un 0,5% en la apertura.

El optimismo también se contagió al resto del sector:

Samsung subió un 4,8% ayer y hoy suma otro 4%.

AMD subió un 1,65% y hoy abre un 0,4% arriba.

TSMC subió un 0,57% ayer y hoy avanza un 0,4%.

El NVIDIA GTC 2026 marca el rumbo de la industria de la IA

El NVIDIA GTC 2026 no es solo una feria tecnológica: es la hoja de ruta que seguirá una de las compañías más punteras del mundo y que define el futuro del negocio, no solo de NVIDIA, sino de la inteligencia artificial en general. Es un catalizador clave para inversores, socios y para el mercado en su conjunto.

Además, el GTC nos mostrará las nuevas innovaciones que NVIDIA está desarrollando para mantener los crecimientos exponenciales de su acción, por lo que la exigencia de inversores y analistas será máxima.

Cómo comprar acciones de NVIDIA desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden comprar acciones de NVIDIA (NVDA.US), la compañía líder mundial en procesadores gráficos, aceleradores de inteligencia artificial y soluciones avanzadas para centros de datos.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en operaciones de compra como de venta, lo que permite invertir en NVIDIA con condiciones competitivas y sin costes añadidos en ese tramo.