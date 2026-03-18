Las acciones de ACS están subiendo hoy alrededor del 2,8% y los inversores están mostrando bastante optimismo sobre la compañía. Aunque no hayamos tenido una gran noticia relacionada con el valor, los impulsos se pueden deber a la euforia en el segmento de centros de datos. ¿Qué está viendo el mercado?

ACS se beneficia del optimismo en la IA

Esta semana está teniendo lugar el Nvidia GTC, que es un evento en el que durante varios días Nvidia reune a expertos en el sector y lanza novedades sobre la propia compañía. En ese sentido, Jensen Huang, CEO de Nvidia, anunció que la compañía conseguiría 1 billón de dólares en ventas en 2027 y que incluso ahí no se incluyen otros ingresos de productos nuevos que la compañía sacará en otras áreas. Esto, aunque es bastante complicado de conseguir, implica que la demanda para centros de datos es altísima. A esto hay que sumarle la demanda de chips de memoria, que están experimentando una escasez importante.

Aquí es donde entra ACS. La compañía se está posicionando como uno de los socios fiables de las grandes tecnológicas, con acuerdos con empresas como Meta, para la construcción de sus centros de datos. A cierre del 2025, ACS reportó una cartera de proyectos de unos 92.900 millones de euros, de los cuales el 18% corresponden a infraestructura digital, es decir, más de 16.500 millones de euros. Turner es la filial que está liderando este segmento y acumula la mayor parte de esa cartera, que se distribuye a lo largo de todo el mundo.

Por todo ello, cuando vemos subidas de las empresas del sector de semiconductores, como en el caso de ayer, es normal que las acciones de ACS también repunten. Sin ir más lejos, en la sesión de ayer empresas como ARM, Micron o Lam Research se anotaron subidas que rondaban el 3% y 4%.

En definitiva, aunque algunas previsiones del sector pueden ser demasiado optimistas, la realidad es que actualmente se está reservando la capacidad de centros de datos que aún no están siquiera operativos. En ese contexto, ACS puede seguir creciendo gracias a su segmento de centros de datos.

Las acciones de ACS suben un 30% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de ACS?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ACS (ACS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.