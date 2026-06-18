Acción de la Semana: KLA Corporation y la economía del error en la era de la inteligencia artificial

Cuando los inversores piensan en la fabricación de semiconductores, su atención casi automáticamente se dirige hacia las fábricas de TSMC, las máquinas de ASML o los procesadores de NVIDIA. Estas son las compañías que aparecen con mayor frecuencia en titulares e informes que analizan el desarrollo de la inteligencia artificial y el futuro de la economía digital global.

Sin embargo, existe una pregunta que es igualmente importante para los fabricantes de chips y que se formula con mucha menos frecuencia.

¿Cómo se sabe que un chip terminado ha sido realmente fabricado correctamente?

Hace apenas una docena de años, un único defecto en el proceso de producción significaba la pérdida de un componente relativamente económico. Hoy, la situación es completamente diferente. Los chips más avanzados utilizados en centros de datos están compuestos por miles de millones de transistores, múltiples capas de memoria y estructuras extremadamente complejas que conectan elementos individuales en un único paquete. El valor de un solo chip puede alcanzar decenas de miles de dólares, y el costo de un error detectado demasiado tarde aumenta con cada nueva generación tecnológica.

Como resultado, la industria moderna de los semiconductores se parece cada vez menos a una carrera centrada únicamente en producir más chips y más a una competencia por detectar problemas antes de que se vuelvan costosos. Cada paso adicional en la producción, cada nueva capa de material y cada nueva generación de litografía incrementan el número de lugares donde pueden ocurrir defectos.

Este es precisamente el ámbito en el que KLA Corporation ha operado durante décadas. Es una empresa de la que la mayoría de los inversores escuchan hablar mucho menos que de los fabricantes de chips, pero desempeña un papel crítico en el funcionamiento de todo el ecosistema de los semiconductores. Sus sistemas no diseñan procesadores ni fabrican obleas de silicio. Su propósito es algo mucho más fundamental: ayudar a los fabricantes a detectar errores, mejorar los rendimientos y controlar el proceso de producción en un mundo donde el margen de error se reduce constantemente.

Y cuanto más avanzados se vuelven los semiconductores, más importantes se vuelven las empresas capaces de controlar ese margen.

La capa invisible de la industria de los semiconductores

La producción de semiconductores modernos se encuentra entre los procesos industriales más complejos jamás creados por el ser humano. Un circuito integrado moderno se construye mediante cientos, y a menudo miles, de operaciones controladas con precisión realizadas sobre una oblea de silicio. Cada una debe ejecutarse con una precisión casi perfecta, porque incluso una desviación menor puede reducir la calidad del producto o hacerlo completamente inutilizable.

La mayoría de los inversores están familiarizados con los actores clave de este proceso. ASML proporciona las máquinas de litografía responsables del patrón de las obleas. Lam Research se especializa en grabado y procesamiento de materiales. Applied Materials ofrece soluciones utilizadas para depositar las capas sucesivas que forman la estructura del chip.

Sin embargo, se presta mucha menos atención a la pregunta que surge después de cada uno de estos pasos: ¿se hizo todo correctamente?

Aquí es donde entra en juego KLA.

La compañía proporciona sistemas de inspección, monitoreo y control de procesos diseñados para detectar defectos y desviaciones antes de que se conviertan en problemas costosos para los fabricantes. En la práctica, esto significa analizar obleas, máscaras de litografía y estructuras terminadas con precisión a nivel nanométrico, en una escala invisible para el ojo humano.

La forma más sencilla de entender el modelo de negocio de KLA es pensar en la fabricación de semiconductores como la construcción de un rascacielos extremadamente complejo. Empresas como ASML, Lam Research y Applied Materials proporcionan las herramientas necesarias para construirlo. KLA actúa como el inspector que verifica después de cada etapa si la estructura ha sido construida de acuerdo con el diseño.

Cuanto más alto es el edificio, mayores son las consecuencias de pasar por alto incluso un pequeño error. El mismo mecanismo se aplica en los semiconductores.

Hace aproximadamente una década, un único defecto solía significar la pérdida de un chip relativamente económico. Hoy, el mismo error puede detectarse solamente después de cientos de etapas de producción, cuando el valor de la oblea procesada ya ha alcanzado decenas o incluso cientos de miles de dólares. En ese escenario, el costo de herramientas adicionales de inspección se vuelve insignificante en comparación con las pérdidas potenciales derivadas del deterioro del rendimiento.

Por esta razón, el control de procesos se ha convertido en uno de los elementos más importantes de la fabricación moderna de semiconductores. Cuanto más avanzada se vuelve la tecnología de chips, más valiosas se vuelven las empresas capaces de detectar problemas antes de que aparezcan en el producto final.

Y todo indica que, con el desarrollo de la inteligencia artificial, la importancia de esta capacidad crecerá incluso más rápido que el número de chips producidos.

Cuanto más avanzado es el chip, más costoso es el error

Durante muchos años, la industria de los semiconductores se desarrolló bajo un principio relativamente simple: el aumento de la demanda de productos electrónicos significaba producir más chips, lo que impulsaba la inversión en nuevas fábricas y equipos de producción.

Hoy, sin embargo, ya no se trata solamente de la cantidad de chips, sino de su creciente complejidad.

Los procesadores modernos y los aceleradores de IA están compuestos cada vez más por múltiples elementos interconectados. Utilizan memoria HBM, arquitecturas de chiplets y tecnologías avanzadas de empaquetado que integran diferentes componentes en una única unidad. Cada nueva generación agrega pasos de producción, capas adicionales de materiales y procesos de litografía más exigentes.

Esto es una buena noticia para el rendimiento de los chips, pero supone un desafío mucho mayor para los fabricantes que intentan mantener los niveles de rendimiento.

Cuanto más complejo se vuelve un chip, más puntos potenciales de falla existen. Más importante aún, el costo de detectar un error tarde en el proceso crece mucho más rápido que el costo de la propia inspección. Para los chips más avanzados, incluso una pequeña mejora en el rendimiento puede traducirse en cientos de millones de dólares de valor adicional para una fábrica.

Por eso la importancia del control de procesos está creciendo más rápido que el propio mercado de semiconductores. Cada nueva generación tecnológica incrementa no solo la demanda de equipos de producción, sino también la cantidad de mediciones, análisis e inspecciones necesarias para mantener la calidad del proceso.

Como resultado, empresas como KLA se benefician no solo del aumento en la cantidad de chips producidos. Se benefician principalmente del hecho de que cada chip sucesivo se vuelve más difícil y más costoso de fabricar.

La IA no solo incrementa la cantidad de chips. Incrementa la cantidad de lugares donde pueden ocurrir errores.

El auge de la inteligencia artificial suele presentarse desde la perspectiva de la explosiva demanda de GPU y centros de datos. Esto es, por supuesto, cierto, pero desde la perspectiva de KLA existe otra consecuencia de esta transformación que es mucho más importante.

La inteligencia artificial incrementa la complejidad de todo el proceso de fabricación.

Los sistemas de IA más avanzados actualmente requieren la integración de múltiples tecnologías que, hace apenas unos años, evolucionaban de manera relativamente independiente. Un acelerador moderno utilizado para entrenar modelos de lenguaje ya no es un único chip. Es un sistema complejo compuesto por una GPU, memoria HBM e infraestructura avanzada de interconexión empaquetadas en una sola unidad.

Cada uno de estos componentes debe fabricarse por separado y luego combinarse con extrema precisión. Un pequeño defecto en cualquiera de ellos es suficiente para destruir el valor de todo el conjunto.

Esto es especialmente visible en el segmento de memoria HBM, que se ha convertido en uno de los elementos clave de los aceleradores modernos de IA. A diferencia de la memoria tradicional, la HBM se construye apilando múltiples capas de silicio y conectándolas mediante miles de interconexiones microscópicas. Esta estructura proporciona un enorme ancho de banda, pero también incrementa el número de posibles puntos de falla.

Un proceso similar está ocurriendo en el empaquetado avanzado. Hace apenas unos años, el control de calidad se centraba principalmente en la producción de obleas. Hoy, se presta una atención creciente a lo que ocurre después, cuando múltiples chips se combinan en un producto terminado.

Por ello, KLA está ampliando su presencia en el segmento de empaquetado avanzado. Los fabricantes ya no necesitan únicamente garantizar la calidad de los componentes individuales. También deben asegurarse de que todo el sistema funcione correctamente después de la integración.

Desde la perspectiva de la compañía, esta es una tendencia altamente atractiva. Cada etapa adicional de inspección representa nuevas oportunidades para vender sistemas de inspección, herramientas de metrología y software de análisis de procesos.

Como resultado, la inteligencia artificial no solo incrementa la cantidad de chips que ingresan a los centros de datos. También incrementa la cantidad de inspecciones, mediciones y análisis necesarios para producirlos.

Por eso KLA se ha convertido en uno de los beneficiarios menos evidentes, pero al mismo tiempo más importantes, de la actual ola de inversiones en infraestructura para IA.

La ventaja más subestimada de KLA

En el mundo de los semiconductores, se habla con frecuencia de monopolios tecnológicos y posiciones dominantes de mercado. ASML se asocia con la litografía EUV, NVIDIA con los aceleradores de IA y TSMC con la fabricación de chips más avanzada.

Mucho menos frecuente es encontrar asociaciones similares con KLA, a pesar de que la compañía ha mantenido una posición dominante en el control de procesos durante muchos años.

Esto no se debe únicamente a la calidad de sus productos. La ventaja de KLA se basa en una combinación de tecnología, experiencia y relaciones con clientes construidas durante décadas.

Los sistemas de inspección y monitoreo están profundamente integrados en los procesos de producción de las mayores fábricas de semiconductores. Su propósito no es únicamente detectar defectos, sino también recopilar datos, analizar procesos e identificar las fuentes de problemas de rendimiento.

En la práctica, esto significa que cada nueva instalación incrementa no solo el número de máquinas operando en las instalaciones del cliente, sino también la cantidad de conocimiento y datos utilizados para optimizar la producción. Esto crea una barrera natural de entrada para los competidores.

Un fabricante que construye una fábrica valorada en decenas de miles de millones de dólares no busca al proveedor más barato de control de calidad. Busca una solución que maximice el rendimiento y permita alcanzar la producción a gran escala lo más rápido posible.

El segundo elemento de la ventaja de KLA es su enorme base instalada.

A lo largo de los años, la compañía ha entregado miles de sistemas que operan en fábricas de todo el mundo. Cada uno de estos sistemas requiere mantenimiento regular, actualizaciones de software, repuestos y soporte técnico.

Como resultado, una parte significativa de los ingresos de KLA no proviene de ventas únicas de equipos, sino del soporte de largo plazo de la infraestructura existente.

Esto es especialmente importante porque el negocio de servicios es uno de los segmentos más estables y predecibles de la compañía. En los últimos años, los servicios y el software representaron aproximadamente una quinta parte de los ingresos, y su importancia ha ido aumentando constantemente a medida que la base instalada continúa expandiéndose.

Esto significa que KLA no es solo un proveedor de equipos para semiconductores.

Una proporción cada vez mayor de su negocio se basa en un modelo de ingresos recurrentes que genera flujos de caja estables incluso durante períodos de menor actividad inversora por parte de los clientes.

La combinación de dominio tecnológico, elevados costos de cambio y crecimiento de los ingresos por servicios posiciona a KLA de manera única dentro del ecosistema de los semiconductores.

Las cifras muestran que KLA vende más que equipos

La característica más interesante del desempeño financiero de KLA no es únicamente el crecimiento de los ingresos, sino cómo ese crecimiento se traduce en rentabilidad y generación de efectivo.

Durante los últimos trimestres, los ingresos aumentaron desde aproximadamente 2,400 millones de dólares hasta más de 3,400 millones de dólares por trimestre. Aún más impresionante es el crecimiento de las ganancias. Durante el mismo período, los márgenes operativos superaron el 40%, mientras que los márgenes netos se acercaron al 36%.

Esto queda claramente ilustrado por la historia de los últimos dos años, cuando la compañía se recuperó rápidamente de una desaceleración temporal a comienzos de 2024. En apenas unos meses, el crecimiento anual de los ingresos pasó de una ligera caída a un impresionante 30% a comienzos de 2025. Aunque un crecimiento tan acelerado no podía mantenerse indefinidamente y naturalmente se moderó, los datos más recientes de comienzos de 2026 confirman que KLA continúa aprovechando esta tendencia, creciendo a una tasa estable del 11.5% interanual.

Para los inversores, esto significa algo muy importante. KLA no incrementa las ventas mediante agresivos recortes de precios ni sacrificando rentabilidad para ganar participación de mercado. Por el contrario, la compañía es capaz de capturar una proporción cada vez mayor del valor generado por toda la industria de los semiconductores.

Esto también es visible en la generación de flujo de caja. El aumento de las ganancias se traduce en mayores niveles de efectivo en el balance, mientras que la deuda neta ha disminuido de forma constante. Al cierre del último trimestre, la compañía mantenía cerca de 5,000 millones de dólares en efectivo frente a una deuda neta de poco más de 1,000 millones de dólares.

Al analizar con mayor profundidad la estructura financiera, lo que más destaca es la notable consistencia de esta máquina generadora de efectivo. El negocio principal produce constantemente excedentes trimestrales de caja superiores a 1,000 millones de dólares. Lo importante para los accionistas es que KLA no necesita destinar todo ese dinero a mantenimiento o pago de deuda. El flujo de caja libre disponible para los accionistas ha mostrado una clara tendencia alcista desde hace tiempo. Hubo un trimestre más débil a mediados de 2025 debido a gastos financieros extraordinarios, pero al año siguiente el flujo de caja libre alcanzó un récord de 1,000 millones de dólares.

Aún mejor es la calidad del negocio medida por el ROIC, que se mantiene alrededor del 40%. Esto significa que cada dólar reinvertido en el negocio genera rendimientos significativamente superiores al costo de capital. Resultados de este tipo son poco comunes incluso entre las principales compañías tecnológicas.

En la práctica, esto significa que KLA no es solo un beneficiario del auge de inversiones en semiconductores. También es una de las compañías que puede convertir ese crecimiento de la manera más eficiente en efectivo disponible para los accionistas.

¿Qué podría salir mal?

A pesar de su sólida posición de mercado, KLA no está exenta de riesgos.

El mayor sigue siendo la geopolítica. Hace algunos años, China representaba más del 40% de los ingresos de la compañía, pero las crecientes restricciones a las exportaciones han reducido gradualmente la importancia de este mercado. Aunque KLA ha compensado parcialmente esta situación mediante inversiones en Taiwán, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, una nueva escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China sigue siendo un riesgo importante.

El segundo riesgo es la naturaleza cíclica de la industria de los semiconductores. La demanda de las soluciones de KLA está estrechamente vinculada al gasto de capital de los principales fabricantes de chips, por lo que desaceleraciones periódicas en las inversiones pueden afectar los resultados financieros. Sin embargo, este riesgo está parcialmente mitigado por la creciente participación de los ingresos provenientes de servicios y software.

También vale la pena destacar la concentración de clientes. Las decisiones de inversión de compañías como TSMC, Samsung o SK Hynix tienen un impacto significativo sobre la tasa de crecimiento de la empresa, y los retrasos en la construcción de nuevas fábricas pueden incrementar la volatilidad de corto plazo.

Al mismo tiempo, ninguno de estos riesgos invalida la tesis de inversión de largo plazo. Independientemente de dónde se construyan nuevas capacidades de producción, cada nueva generación de semiconductores requiere más mediciones, inspecciones y análisis. Y precisamente sobre eso está construido el negocio de KLA.

¿La valoración actual todavía ofrece un margen de seguridad?

Presentamos una valoración de KLA utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF). Debe enfatizarse que esta valoración tiene únicamente fines informativos y no debe considerarse una recomendación de inversión ni una valoración precisa. Debido a la alta sensibilidad del modelo a los supuestos utilizados, incluso pequeños cambios en el crecimiento de ingresos, márgenes o costo de capital pueden generar resultados significativamente diferentes.

La historia de KLA es ahora ampliamente conocida entre los inversores. El mercado reconoce tanto los beneficios de la inteligencia artificial como la creciente importancia del control de procesos en la fabricación avanzada de semiconductores. Por lo tanto, no sorprende que las acciones de la compañía hayan mostrado un desempeño muy sólido en los últimos años.

No obstante, la valoración mediante DCF sugiere que el precio actual de la acción aún no refleja completamente el potencial del negocio. En el escenario base, el valor razonable se estima en 290 dólares por acción, lo que implica un potencial alcista cercano al 20% respecto al precio actual de mercado.

Este no es un nivel que sugiera una profunda infravaloración. Tampoco sería esperable en una compañía con una rentabilidad tan elevada, una posición dominante en el mercado y exposición a una de las tendencias tecnológicas más importantes de la década.

Al mismo tiempo, la valoración sugiere que el mercado podría seguir subestimando la magnitud de los beneficios derivados de la creciente complejidad de los semiconductores. A diferencia de muchos beneficiarios de la IA cuyos resultados dependen principalmente del número de chips vendidos, KLA se beneficia de algo mucho más duradero: la creciente importancia del control de calidad, la mejora de rendimientos y la optimización de procesos.

Eso es lo que convierte a la compañía en una de las formas más interesantes de obtener exposición al desarrollo de la inteligencia artificial y al sector de los semiconductores en general.