Calendario económico: ¿Qué podría mover los mercados esta semana?

- El mercado afronta una semana clave con el foco puesto en el informe de empleo de Estados Unidos (NFP), que será determinante para las expectativas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal tras una reunión marcada por la ausencia de forward guidance.
- Además de las referencias macroeconómicas, los inversores seguirán de cerca los resultados de compañías como Palantir, AMD, Disney o Airbnb, mientras la intervención histórica sobre el yen y la evolución del petróleo continúan marcando el comportamiento de los mercados.
- El mercado afronta una semana clave con el foco puesto en el informe de empleo de Estados Unidos (NFP), que será determinante para las expectativas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal tras una reunión marcada por la ausencia de forward guidance.
- Además de las referencias macroeconómicas, los inversores seguirán de cerca los resultados de compañías como Palantir, AMD, Disney o Airbnb, mientras la intervención histórica sobre el yen y la evolución del petróleo continúan marcando el comportamiento de los mercados.
La semana pasada estuvo marcada por las reuniones de los principales bancos centrales. La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón optaron por mantener los tipos de interés sin cambios, aunque fue la decisión de la Fed la que concentró la mayor parte de la atención de los inversores.
El mercado esperaba un mensaje más claro por parte de Kevin Warsh, pero el presidente de la Reserva Federal volvió a evitar cualquier orientación explícita sobre los próximos movimientos de política monetaria. Esa ausencia de forward guidance provocó una nueva depreciación del dólar y dejó al mercado pendiente de los próximos datos macroeconómicos para intentar anticipar el siguiente paso de la Fed.
La próxima gran referencia llegará este viernes con la publicación del informe oficial de empleo de Estados Unidos (NFP), que volverá a poner a prueba las expectativas sobre los tipos de interés. Antes se conocerán otras referencias relevantes del mercado laboral estadounidense como las ofertas de empleo JOLTS (martes), la encuesta privada ADP (miércoles) y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo (jueves).
Al mismo tiempo, continúa una intensa temporada de resultados empresariales. Tras las positivas cifras de Microsoft y Amazon, el mercado buscará confirmar que el fuerte ciclo de inversión en inteligencia artificial continúa traduciéndose en un crecimiento de ingresos y beneficios.
Datos macroeconómicos
Tras una semana muy intensa para los bancos centrales, el calendario monetario ofrece ahora una mayor tranquilidad. La única reunión prevista será la del Banco Nacional Checo (CNB) el jueves, donde no se esperan cambios en los tipos de interés.
Desde el punto de vista macroeconómico, toda la atención se concentrará en el informe de empleo estadounidense del viernes. Unos datos más débiles de lo esperado reforzarían la idea de que la Reserva Federal dispone de margen para retrasar una eventual subida de tipos.
Durante la primera mitad de la semana también se publicarán revisiones de los índices PMI manufactureros, aunque su capacidad para generar volatilidad suele ser reducida al tratarse de revisiones y no de estimaciones preliminares.
China
El PMI manufacturero elaborado por S&P Global (RatingDog) sorprendió negativamente al situarse en 50,9 puntos, frente a los 52 esperados. Este indicador refleja principalmente la situación de las pequeñas y medianas empresas privadas orientadas a la exportación, mientras que el PMI oficial elaborado por la NBS incorpora un mayor peso de grandes empresas estatales ligadas a la industria pesada y a las infraestructuras.
Suiza
La inflación descendió hasta el 0,4% interanual en julio, favorecida principalmente por la caída de los precios de los combustibles. La inflación subyacente permanece igualmente muy contenida, situándose en el 0,3%, por lo que el mercado sigue sin contemplar una subida de tipos por parte del Banco Nacional Suizo antes de final de año.
Calendario macroeconómico
Lunes
Eurozona: PMI manufacturero (revisión julio)
🕘 09:00
Anterior: 52,0
Reino Unido: PMI manufacturero (revisión julio)
🕤 09:30
Anterior: 52,8
Estados Unidos: PMI manufacturero S&P Global (revisión julio)
🕞 15:45
Anterior: 53,8
Estados Unidos: ISM Manufacturero (julio)
🕓 16:00
Anterior: 53,3
Consenso: 53,9
Martes
Corea del Sur: IPC (julio)
🕐 01:00
Anterior: 3,2%
Consenso: 3,1%
Estados Unidos: Balanza comercial (junio)
🕝 14:30
Anterior: -77.600 millones de dólares
Consenso: -73.000 millones
Estados Unidos: Pedidos de fábrica (junio)
🕓 16:00
Anterior: -1,3%
Consenso: +0,2%
Estados Unidos: JOLTS (ofertas de empleo, junio)
🕓 16:00
Anterior: 7,594 millones
Consenso: 7,504 millones
Miércoles
Estados Unidos: Encuesta ADP de empleo privado (julio)
Jueves
República Checa: Decisión de tipos de interés del Banco Nacional Checo (CNB)
Estados Unidos: Solicitudes semanales de subsidio por desempleo
Viernes
Estados Unidos: Informe oficial de empleo (NFP)
El dato más importante de la semana. Será determinante para las expectativas sobre la próxima decisión de la Reserva Federal.
Resultados empresariales
La temporada de resultados afronta otra semana muy intensa. Tras las cifras de Microsoft y Amazon, el mercado buscará comprobar si otras compañías continúan demostrando que las fuertes inversiones en inteligencia artificial empiezan a traducirse en mayores ingresos y beneficios.
Lunes
- Palantir
- Snap
- Trump Media & Technology
- ON Semiconductor
Martes
- AMD
- Lucid Group
- Pfizer
- SpaceX
- Spotify
- McDonald's
Miércoles
- Walt Disney
- Shopify
- Uber
- Eli Lilly
- SanDisk
- Beyond Meat
Jueves
- Airbnb
Viernes
- Under Armour
- Take-Two Interactive
- Wendy's
Tres mercados a vigilar esta semana
USD/JPY
El yen seguirá siendo uno de los principales protagonistas. Según las estimaciones del Banco de Japón, la intervención conjunta con Estados Unidos habría alcanzado 8,45 billones de yenes, equivalentes a unos 53.000 millones de dólares, lo que supondría la mayor intervención diaria de la historia del banco central japonés. Como consecuencia, el par USD/JPY llegó a caer más de un 4%, hasta niveles próximos a 156 yenes por dólar.
Petróleo
La evolución del petróleo continuará condicionada por la geopolítica. Donald Trump anunció durante el fin de semana que finalmente canceló un ataque militar de gran escala contra Irán tras recibir señales de que las negociaciones diplomáticas avanzaban favorablemente. Además, continúan las conversaciones para garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz y la OPEP+ ha anunciado un nuevo incremento de la producción.
El Brent cotiza actualmente ligeramente por encima de los 83 dólares por barril, aproximadamente un 5% por debajo del nivel registrado hace una semana.
EUR/USD
El dólar mantiene la tendencia bajista iniciada tras la reunión de la Reserva Federal. El principal catalizador volverá a ser el mercado laboral estadounidense, aunque antes los inversores seguirán de cerca los datos del ISM manufacturero, JOLTS, ADP y las solicitudes semanales de desempleo, que podrían seguir modificando las expectativas sobre el calendario de la Fed. Si los datos vuelven a decepcionar, el mercado podría continuar retrasando las expectativas de una nueva subida de tipos por parte de la Reserva Federal.
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