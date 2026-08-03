🔴En directo: Wall Street y la semana difícil

Conclusiones clave La semana más difícil para Wall Street ya ha pasado

Fed, resultados empresariales e IA

Los bonos y el Yen siguen marcando los principales riesgos

Wall Street afrontaba una de las semanas más complicadas del año y la ha superado con nota. La Reserva Federal mantuvo los tipos sin cambios, Microsoft y Amazon convencieron al mercado de que las inversiones en inteligencia artificial ya empiezan a traducirse en beneficios y el S&P 500 vuelve a situarse a un paso de sus máximos históricos. Además, el 86% de las compañías que han presentado resultados ha batido las previsiones de beneficios, reforzando el optimismo de los inversores. Sin embargo, no todos los focos de riesgo han desaparecido. La intervención conjunta de Estados Unidos y Japón sobre el yen, el aumento de las rentabilidades de los bonos a largo plazo y el reciente colapso del hedge fund Situational Awareness recuerdan que el mercado sigue vigilando el elevado apalancamiento y las crecientes necesidades de financiación de la economía. Agosto comienza con un contexto más favorable, pero la evolución de los bonos y de los datos macroeconómicos seguirá siendo determinante para confirmar la continuidad del rally. ▶️ Sigue esto y mucho más en directo aquí:

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