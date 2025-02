Las acciones de Alphabet (GOOGL.US) cayeron más del 7% tras sus resultados del cuarto trimestre, ya que los inversores se centraron en un crecimiento más lento de la nube y en planes agresivos de inversión de capital. A pesar del sólido desempeño general, la reacción del mercado pone de relieve las crecientes preocupaciones sobre los retornos de la inversión en IA y las presiones competitivas. Resultados del cuarto trimestre de 2024 de Alphabet Ingresos y rentabilidad: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ingresos totales: 96 470 millones de dólares (+12 % interanual)

BPA ajustado: 2,15 dólares (+31 % interanual)

Ingresos operativos: 30 970 millones de dólares (+31 % interanual)

Margen operativo: 32 % (frente al 31 % del tercer trimestre) Rendimiento del segmento: Ingresos de búsqueda de Google: 54 030 millones de dólares (+13 % interanual)

Ingresos por publicidad en YouTube: 10 470 millones de dólares (+14 % interanual)

Ingresos de Google Cloud: 11 960 millones de dólares (+30 % interanual)

Ingresos de Google Network: 7950 millones de dólares (-4 % interanual) Métricas financieras clave: Flujo de efectivo libre: 72 800 millones de dólares (año completo)

Posición de efectivo: 84 770 millones de dólares (neto) Efectivo)

Valores negociables a largo plazo: 37.980 millones de dólares

Deuda total: 10.880 millones de dólares (se espera que aumente a 16-18.000 millones de dólares) Proyección para 2025: Gastos de capital: 75.000 millones de dólares (un aumento del 43 % con respecto a 2024)

Objetivo de gastos de capital para el primer trimestre: 16-18.000 millones de dólares

Impacto cambiario esperado: posibles obstáculos para los ingresos en el primer trimestre Ingresos vs Estimaciones. Fuente: Bloomberg Alphabet apuesta por la IA Alphabet está redoblando su apuesta por la inteligencia artificial en toda su cartera de productos. La empresa ha logrado avances significativos con su plataforma Gemini, lanzando Gemini 2.0 con mayor velocidad y capacidades. Esta nueva versión incluye variantes rentables como Gemini 2.0 Flash y Flash-Lite, lo que demuestra el compromiso de Google de hacer que la IA sea más accesible y eficiente. La integración de la IA se extiende más allá de los productos de consumo, con importantes implementaciones en servicios en la nube y soluciones de ciberseguridad para clientes empresariales, como Vodafone y AstraZeneca. Desarrollo de negocios en la nube A pesar de mostrar signos de desaceleración, Google Cloud logró su margen operativo más alto de la historia con un 17,5 %. El segmento generó 11.960 millones de dólares en ingresos, lo que representa un crecimiento interanual del 30 %, aunque inferior al 35 % del trimestre anterior. Si bien las limitaciones de capacidad se han señalado como un posible factor limitante, la mejora de la rentabilidad indica que las operaciones están madurando. Google mantiene su posición como el tercer proveedor de nube más grande detrás de AWS y Microsoft Azure, con una inversión continua en infraestructura para respaldar la creciente demanda. Desafíos y oportunidades estratégicos Alphabet ha realizado varios cambios estratégicos importantes, incluida la revisión de sus pautas éticas de IA para eliminar ciertas restricciones en las aplicaciones. Este cambio viene acompañado de ajustes organizacionales más amplios, como la suspensión de los objetivos de contratación de DEI en línea con las tendencias de la industria. Google continúa enfrentando un escrutinio antimonopolio, con discusiones en curso sobre posibles cambios estructurales. El panorama competitivo también se ha intensificado, en particular con la demostración de DeepSeek de un desarrollo eficiente del modelo de IA. Perspectivas del mercado El aumento sustancial en el gasto de capital planificado a 75$ mil millones para 2025 representa tanto una oportunidad como un desafío. Si bien esta inversión indica confianza en la demanda futura, particularmente en IA e infraestructura de nube, ha generado inquietudes sobre el cronograma para el retorno de la inversión. El negocio principal de publicidad de Google sigue siendo sólido, con Búsqueda y YouTube mostrando un crecimiento sólido. La sólida posición financiera de la empresa, con importantes reservas de efectivo y un creciente flujo de efectivo libre, proporciona flexibilidad para llevar adelante iniciativas estratégicas a largo plazo y, al mismo tiempo, mantener la rentabilidad para los accionistas. Entorno regulatorio y competitivo Google enfrenta una creciente presión regulatoria, en particular en materia antimonopolio. El caso en curso del Departamento de Justicia sobre el monopolio de las búsquedas y las posibles soluciones, incluidas las discusiones sobre una división de la empresa, agrega incertidumbre a las perspectivas a largo plazo. Además, el panorama competitivo en IA está evolucionando rápidamente, con nuevos participantes como DeepSeek que demuestran el potencial para el desarrollo de modelos de IA más rentables. Sin embargo, la amplia infraestructura técnica y las capacidades de investigación de Google la posicionan bien para competir en este entorno dinámico. Consideraciones de inversión El perfil financiero de la empresa sigue siendo sólido, con márgenes en mejora y una generación de efectivo sustancial. Si bien el agresivo plan de gastos de capital puede presionar los márgenes a corto plazo, los beneficios a largo plazo de las inversiones en IA podrían brindar importantes ventajas competitivas. Las acciones de Alphabet, que cotizan a múltiplos razonables en relación con sus pares tecnológicos, ofrecen exposición tanto al liderazgo establecido en publicidad digital como a las oportunidades emergentes de IA. Los inversores deben controlar las tasas de crecimiento de la nube, el progreso de la monetización de la IA y los desarrollos regulatorios como indicadores clave del desempeño futuro. Valoración de las acciones de Alphabet Basándonos en nuestro análisis de Alphabet utilizando datos históricos y estados financieros de la empresa, hemos desarrollado proyecciones que incorporan varios escenarios de crecimiento. Nuestro modelo de flujo de caja descontado de caso base utiliza los siguientes supuestos clave: Supuestos operativos básicos: Tasa de crecimiento de los ingresos : 15-16% para el período inicial

: 15-16% para el período inicial Margen operativo : 36-37%

: 36-37% WACC terminal : 8,5-8,7%

: 8,5-8,7% Precio actual: 191,33 $ Nuestro análisis de sensibilidad revela dinámicas interesantes en diferentes escenarios operativos. Con una tasa de crecimiento de los ingresos del 16% y un margen operativo del 37%, el modelo sugiere un valor razonable de 186,55 $. Aumentar el crecimiento de los ingresos al 17% con el mismo margen operativo elevaría el valor implícito a 193,90 $, lo que sugiere un potencial alcista moderado desde los niveles actuales. El análisis de sensibilidad del valor terminal, utilizando varios escenarios de crecimiento y flujo de caja, muestra que con una tasa de crecimiento de los ingresos terminales del 3,2% y un flujo de caja terminal del 8,7%, el modelo sugiere un valor razonable de alrededor de 172,56$. Sin embargo, si el crecimiento terminal mejora al 3,4% con un flujo de caja menor del 8,3%, el valor implícito aumenta a 189,31$. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Si analizamos comparaciones entre pares con Microsoft, Amazon y Meta, las acciones de Alphabet cotizan actualmente a múltiplos notablemente más bajos: P/E de 24,15x frente a la media de sus pares de 37,06x

P/E adelantado de 18,20x frente a la media de sus pares de 27,92x

P/S de 6,73x frente a la media de sus pares de 8,85x

EV/EBITDA de 17,24x frente a la media de sus pares de 18,13x Las valoraciones basadas en múltiplos sugieren un potencial alcista significativo en diferentes métricas. El uso de múltiplos medios de sus pares indica valoraciones implícitas que van desde 198,75$ (EV/EBITDA) a 293,69$ (P/E). El enfoque ponderado por capitalización, que tiene en cuenta las diferencias de tamaño de las empresas, sugiere valores entre 202,90$ (EV/EBITDA) y 297,27$ (P/E adelantado). Con base en el análisis de valoración integral, que incluye escenarios de DCF y comparaciones con pares, las acciones de Alphabet parecen estar cotizando con un descuento respecto de su valor intrínseco y su grupo de pares, con un potencial alcista dependiendo de la ejecución de iniciativas de crecimiento y la expansión del margen. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Las acciones de Alphabet tienen 74 recomendaciones, con 58 de "comprar" y un precio máximo de 240 dólares, 16 de "mantener" con un precio mínimo de 179,5 dólares y 0 de "vender". El pronóstico del precio medio de las acciones a 12 meses es de 218,12 dólares, lo que implica un potencial alcista del 14 % a partir del precio actual. Gráfico de las acciones de Alphabet El precio de las acciones de Alphabet ha retrocedido hasta el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% tras la publicación de los resultados, tocando la media móvil simple (SMA) de 50 días en 188,67 dólares en su punto más bajo. Los alcistas intentarán recuperar el impulso positivo superando la media móvil simple (SMA) de 30 días, con un objetivo fijado en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. Los bajistas, por otro lado, intentarán volver a caer por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 188,67 dólares, apuntando al nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, que actuó como soporte en diciembre. El RSI está mostrando signos de divergencia bajista, con un cruce bajista reciente en el MACD.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.