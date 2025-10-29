- Las acciones estadounidenses amplían sus subidas antes de la reunión de la Reserva Federal y los resultados de las principales tecnológicas.
- El dólar australiano supera a todas las monedas del G10 gracias a un IPC superior al esperado.
- El oro y la plata frenan la reciente caída.
- Las acciones estadounidenses amplían sus subidas antes de la reunión de la Reserva Federal y los resultados de las principales tecnológicas.
- El dólar australiano supera a todas las monedas del G10 gracias a un IPC superior al esperado.
- El oro y la plata frenan la reciente caída.
Los futuros de los índices de Wall Street continúan al alza antes de la publicación de los resultados de las grandes tecnológicas (Microsoft, Alphabet, Meta) y la decisión de la Reserva Federal, que se prevé incluya un recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos en EE. UU. El Nasdaq 100 sube por sexta sesión consecutiva (+0,35%), mientras que el S&P 500 (+0,2%) y el Russell 2000 (+0,1%) también cotizan al alza; el Dow Jones se sitúa ligeramente por debajo, al igual que el EuroStoxx 50 en Europa.
Las acciones de Asia-Pacífico cotizan de forma mixta
Según el secretario del Tesoro estadounidense, S. Bessent, «dar margen de maniobra al Banco de Japón será clave para anclar las expectativas de inflación [en Japón]». El comentario de Bessent hacía referencia a los llamamientos del primer ministro Takaichi a una mayor cooperación entre el Banco de Japón y el gobierno para alcanzar los objetivos políticos de la nueva administración.
El sentimiento en la región de Asia-Pacífico sigue siendo mixto. El índice australiano cayó casi un 1% tras la publicación de datos del IPC superiores a lo esperado, mientras que en Japón y Corea del Sur prevaleció el optimismo impulsado por la IA en las acciones tecnológicas, respaldado por los ingresos récord del proveedor de Nvidia, SK Hynix (7.900 millones de dólares de beneficio operativo), que produce chips de memoria DRAM.
La inflación al consumidor en Australia superó las expectativas en el tercer trimestre, reflejando la presión constante de los datos mensuales y reforzando la postura restrictiva del RBA. El IPC aumentó un 1,3% intertrimestral (previsión: 1,1%, anterior: 0,7%) y un 3,2% interanual (previsión: 3%, anterior: 2,1%; el mayor incremento desde julio de 2024). Los principales factores fueron la vivienda (+2,5%), el ocio y la cultura (+1,9%) y el transporte (+1,2%). Los precios de la electricidad subieron un 9,0% debido a las revisiones anuales de tarifas y al retraso en los reembolsos.
Otros instrumentos
El dólar australiano se fortalece frente a las monedas del G10 tras la sorpresa negativa del IPC. La libra esterlina es la moneda más débil, cayendo por segunda sesión consecutiva después de que el Consorcio Británico de Minoristas informara de un descenso del 0,3% en los precios de las tiendas en septiembre. El par EUR/USD baja un 0,2% hasta 1,163.
El oro puso fin a su racha de cuatro días de caídas, repuntando un 1,1% hasta los 3.980 USD por onza; la plata subió un 2% hasta los 47,84 USD, mientras que los futuros del platino (+1%) y el paladio (+1,6%) también subieron.
El crudo Brent y el WTI se recuperaron tras dos días de pérdidas (con subidas del 0,2% y el 0,3%, respectivamente), al igual que el gas natural, que sumó un 0,6% tras tres sesiones negativas.
El sentimiento hacia las criptomonedas es mixto: Bitcoin se mantiene estable, Ethereum sube un 0,7% hasta los 4.030 USD, mientras que Solana (+0,2%) y Ripple (+0,7%) también suben; Chainlink baja un 0,1%.
El Ibex 35 se mantiene en los 16.000 puntos con BBVA en el punto de mira
El Presagio Hindenburg enciende las alarmas: ¿habrá corrección en los mercados?
¿Cuáles son los puntos clave de la rueda de prensa del BCE?
Las reservas de gas de la EIA superan las expectativas
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.