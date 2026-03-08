Las mujeres inversoras se disparan en España: crecen un 100% en un año y ya desafían el mercado

En los últimos años se ha producido un fuerte aumento del número de ahorradores e inversores, con un crecimiento especialmente destacado entre las mujeres. Tanto es así, que desde XTB España queremos dar visibilidad a esta tendencia entre las mujeres y os mostramos algunos datos que nos parecen fundamentales para entenderla.

El crecimiento en España es notorio

Centrándonos en España, la evolución de las mujeres inversoras es reseñable. Y es que hemos experimentado un aumento importante del porcentaje de mujeres con respecto al total de clientes que se abren cuenta con nosotros. En concreto, en XTB España el 18,1% de los nuevos inversores del 2025 fueron mujeres, frente al 4,5% que representaban en 2021. Esto está ayudando que las mujeres cada vez sean más representativas de nuestra base de clientes, copando ya el 13,6% del total frente al 6,6% de 2021 y del 7,8% del 2024.

Este hecho, lejos de ser algo anecdótico ligado a un año concreto, consideramos que se trata de una tendencia imparable. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer, ya que pese a este importante crecimiento experimentado en los últimos años, el porcentaje de mujeres invirtiendo se sigue situando por debajo de la media del grupo.

Bancos, tecnológicas y mucho uso del móvil para invertir

Las mujeres que ahorran e invierten con XTB tienen una preferencia clara por la bolsa nacional, con Banco Santander y CaixaBank como sus valores favoritos, seguidos de Nvidia. Sin embargo, también son partidarias de las criptomonedas, ya que si nos fijamos en el ETF (fondo cotizado) más popular entre dichas inversoras, nos encontramos al VanEck Ethereum ETN que replica el comportamiento de Ethereum, seguido por el iShares Physical Gold ETC que invierte en oro físico y el iShares Core S&P 500 UCITS ETF que busca replicar el comportamiento del S&P 500.

Por otro lado, un dato que resulta ciertamente llamativo es el extendido uso del smartphone y la XTB App para invertir. De hecho, más del 80% de las inversoras nacionales se decantó por gestionar sus ahorros desde el teléfono móvil en detrimento del ordenador, un porcentaje que las sitúa como las segundas que más se decantan por este dispositivo sólo por detrás de Polonia.

¿Ahorrar o gastar? La generación de jóvenes españolas redefine su relación con el dinero

En XTB España, las mujeres inversoras tienen una edad media de 44 años, la más elevada entre todos los países en los que opera el grupo. Este dato invita a dos reflexiones. Por un lado, muestra que las mujeres adultas en España están cada vez más concienciadas sobre la importancia del ahorro y la inversión para planificar su futuro financiero. Por otro lado, sugiere que las generaciones más jóvenes todavía no han dado ese paso.

En este sentido, creemos que esta situación no se debe a un menor interés sobre las finanzas personales si no que responde más bien a las mayores dificultades que afronta la población joven en España para acumular ahorro y patrimonio en comparación con generaciones anteriores.

Es por ello que desde XTB animamos a este colectivo de mujeres jóvenes a comenzar a informarse sobre los retos, posibilidades y soluciones que las finanzas personales pueden aportar a su desarrollo personal.



