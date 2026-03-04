¿Por qué las acciones de Moderna se disparan un 10%?

Las acciones de Moderna se disparan y se posicionan hoy como uno de los valores más alcistas del S&P 500. El movimiento se explica por la descontaminación de un riesgo clave (litigios de patentes) y la mejora de percepción sobre su “historia” post‑covid: más visibilidad regulatoria en gripe y pipeline oncológico.

El catalizador alcista de las acciones de Moderna

Un juez de Estados Unidos ha fallado a favor de Moderna en la disputa de patentes de ARNm con Arbutus, eliminando el riesgo de tener que pagar royalties significativos sobre Spikevax y futuras vacunas, lo que impulsa el valor unas horas tras conocerse la noticia.

El mercado lo interpreta como un problema que desaparece: menos riesgo de litigios y mayor control económico sobre su plataforma mRNA, algo especialmente relevante si las nuevas vacunas (gripe, combo gripe‑covid, onco) funcionan comercialmente.

Viento de cola en Moderna

En las últimas semanas, las acciones de Moderna venía recuperando con la mejora de guidance de ingresos 2025, proyección de caja y detalle de hitos de pipeline hasta 2026, lo que permitió girar el sentimiento desde “historia agotada post‑covid” hacia "plataforma mRNA diversificada".

Además, el reciente giro de la FDA aceptando revisar el dossier de su vacuna de gripe mRNA‑1010 (tras el “refusal to file” inicial) refuerza la tesis de que en 2026 podría tener nuevos productos no‑covid en mercado, lo que el mercado empieza a capitalizar.

Cotización de las acciones de Moderna

Las acciones de Moderna se disparan un 10%, liderando los componentes que integran el S&P 500. En el acumulado del 2026, la farmacéutica americana repunta un espectacular 86%. El movimiento de hoy tiene un componente claro de "cerrar posiciones de venta en corto" tras eliminarse un riesgo de pleito de patentes.

A partir de aquí, el próximo driver pasa a ser la ejecución: aprobación efectiva de la vacuna de gripe junto con la comprobación de si los programas oncológicos (melanoma con Merck y otros tumores) confirman datos en fase avanzada y empiezan a traducirse en ventas recurrentes a partir de 2027.

Fuente: Plataforma de XTB

