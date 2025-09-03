Acuerdo de Europa con Mercosur

Bruselas ha adoptado un histórico acuerdo comercial con Mercosur que podría disparar las exportaciones europeas hasta un 40%. El acuerdo permitirá eliminar la mayoría de los aranceles que enfrentan los bienes europeos en los mercados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, beneficiando sectores clave como el aceite de oliva, el vino, quesos, frutas, hortalizas y porcino, especialmente importantes para países como España. El pacto, negociado durante más de 25 años, abre un mercado de más de 200 millones de consumidores y supone un ahorro arancelario estimado en 4.000 millones de euros anuales para las exportaciones europeas. Este acuerdo deberá ser ratificado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo y contempla medidas de salvaguardia para productos sensibles como la carne de vacuno y el azúcar, así como la protección de las normas europeas de seguridad alimentaria.

El acuerdo implica la eliminación progresiva de aranceles en industrias como la automovilística, textil, química y farmacéutica durante un periodo de hasta 10 años para asegurar la adaptación de los sectores afectados. Se espera que, una vez ratificado, el volumen comercial y las exportaciones europeas hacia Mercosur puedan aumentar significativamente, con estimaciones específicas para España de un incremento del 40-50% en productos como el vino y el aceite de oliva.

Por tanto, este acuerdo comercial es un paso estratégico para la Unión Europea en su plan de abrir y diversificar sus mercados frente a las tensiones comerciales globales, con la expectativa de revitalizar y potenciar las relaciones económicas con América Latina de forma notable.

Impacto en exportaciones españolas a Mercosur

El impacto del acuerdo comercial UE-Mercosur en las exportaciones españolas a Mercosur se estima muy positivo, con un crecimiento previsto de alrededor del 37% en las exportaciones españolas una vez que el acuerdo despliegue todos sus efectos. Esto implicaría un aumento significativo en la producción y el empleo, con más de 22.000 puestos de trabajo adicionales en sectores productivos clave.

El incremento sería especialmente fuerte en manufacturas (+59%), agricultura (+35%) y servicios (+7%), mientras que el aumento de importaciones desde Mercosur sería menor pero también relevante (+15%). Entre los sectores beneficiados están aquellos en los que España está especializada, como el vino, el aceite de oliva y productos agroalimentarios, aunque hay preocupación en algunos sectores ganaderos, especialmente la carne de bovino, que puede verse afectado por la competencia.

El acuerdo también ayudaría a diversificar y aumentar las exportaciones españolas en sectores industriales como el automovilístico y farmacéutico, gracias a la eliminación de aranceles en la mayoría de los bienes. Sin embargo, persisten desafíos para productores hortofrutícolas por la competencia y las condiciones logísticas y fitosanitarias de los mercados sudamericanos.

En definitiva, el acuerdo constituye una oportunidad para aumentar las exportaciones españolas a Mercosur alrededor de un 37%, con beneficios económicos notables, pero también plantea retos sectoriales que requerirán atención especial.