El S&P 500 se toma un respiro

La sesión de hoy abre con una corrección las caídas recientes en los principales índices mundiales.El mercado logró revertir la mayor parte de las pérdidas de ayer, pero la sesión estadounidense cerró en números rojos. El S&P 500 sube un 0,3% y el Nasdaq 100 un 0,7%.

Los factores de riesgo clave fueron el creciente temor de los inversores a mantener los sólidos resultados en medio de un debilitamiento de la economía. Algunos también expresaron su preocupación por la salud del actual presidente y descontaron su posible dimisión. Por ejemplo, el principal índice bursátil estadounidense, el S&P 500 cayó alrededor de un 0,6%. El punto de inflexión se produjo con una repentina ola de ventas de bonos del G7, ya que los inversores parecen estar descontando los riesgos a largo plazo y la inflación.

El precio del S&P 500 ha regresado rápidamente a la zona cercana al límite inferior de la tendencia alcista a medio plazo, pero no logró regresar al canal ascendente. Dada la situación actual del gráfico, un escenario probable es la consolidación del precio entre el último pico y la zona de resistencia en torno a los 6360$. Por otro lado, la caída brusca y repentina podría indicar un cambio de sentimiento y un cambio de tendencia a bajista.

Hoy, el sentimiento positivo se ve impulsado por las empresas tecnológicas, los comentarios moderados de Waller y los débiles datos del mercado laboral, que dan esperanza de recortes de tipos más prontos y más profundos. Datos macroeconómicos:

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicó hoy los esperados datos de empleo. Los inversores esperaban un mayor enfriamiento del mercado laboral, pero los resultados resultaron ser incluso peores de lo previsto..

Noticias de empresas:

Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US) — Las acciones tecnológicas se están recuperando tras una sentencia judicial clave. En una demanda antimonopolio, el tribunal decidió que Google no se vería obligado a dividir su negocio en empresas más pequeñas y que conservará la capacidad de promocionar su motor de búsqueda como predeterminado. A cambio, la empresa está obligada a compartir los datos recopilados con sus competidores. Las acciones de Alphabet subieron más del 6% y las de Apple, un 3%.

Kraft Heinz (KHC.US) — El productor de alimentos está recuperando parte de las pérdidas de la sesión anterior tras recibir una mejora en la calificación de Morgan Stanley. Las acciones subieron más del 1% en la sesión previa a la apertura del mercado.

Zscaler (ZS.US) — El fabricante de software bajó más del 3% en la apertura a pesar de haber presentado sólidos resultados para el segundo trimestre de 2025. Los resultados superaron las expectativas de los inversores, y la empresa también emitió una perspectiva optimista.

Dollar Tree (DLRT.US) — Publicó sus resultados, superando las expectativas de los analistas con un crecimiento en ganancias por acción (EPS), ingresos y ventas. La compañía también proyectó un sólido crecimiento futuro. Sin embargo, los resultados y las previsiones no convencieron a los inversores. Las acciones cayeron casi un 9%.