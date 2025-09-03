Las acciones de IAG (IAG.ES) están rebotando más de un 3% en la sesión de hoy después de que ayer fuera la que más sufrió dentro del selectivo por el reajuste en las carteras de los inversores. Sin embargo, la cuestión es si le queda potencial.

¿Qué dice el consenso de analistas de IAG?

El consenso de analistas tiene una opinión bastante favorable sobre las acciones de IAG. De hecho, más del 70% de los analistas recogidos por Bloomberg le otorga una recomendación de compra. Actualmente, el precio objetivo medio de las acciones de IAG está en 4,97€ por título, lo que implicaría un potencial de más del 10% desde precios actuales.

Sin embargo, el problema de algunas de estas recomendaciones es que siguen el precio y sufren de un sesgo de seguimiento del consenso muy grande. Esto lo podemos ver en el gráfico superior, cuando a finales del 2024 y principios del 2025 el precio objetivo medio de IAG se disparó después de las fuertes subidas de la compañía.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España

En nuestra opinión, las acciones de IAG ya están en niveles altos de riesgo, debido a que cotizan a un múltiplo elevado y acumulan una revalorización importante. Esto no debería ser un problema de por sí, pero pensamos que el escenario más favorable para IAG ya está totalmente recogido en el precio y los inversores no están teniendo en cuenta riesgos como un incremento del coste del combustible o un menor flujo de pasajeros por la ralentización económica tanto en Francia como en Alemania.

El múltiplo al que cotizan actualmente las acciones de IAG está más de una desviación estándar por encima de su media, lo que suele implicar una sobrevaloración. Aunque pensamos que su múltiplo actual no es exagerado, creemos que no hay mucha más posibilidad de expansión de múltiplos y el crecimiento de sus beneficio es a la baja y no al alza, lo que implica que el potencial de IAG es ya muy reducido.

Las acciones de IAG suben un 22% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

