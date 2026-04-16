La fiebre por la inteligencia artificial continúa intensificándose. Ya no se trata solo de que las grandes compañías estén destinando cantidades ingentes de capital a proyectos de IA, en algunos casos igualando en un solo año la inversión acumulada de varios ejercicios anteriores, sino de que empresas completamente ajenas al sector están reinventándose para subirse a esta ola tecnológica.

El caso más extremo ha llegado esta semana, Allbirds la marca de calzado sostenible y minimalista, ha dado un giro de 360 grados y ha anunciado que abandona por completo su negocio original para convertirse en una compañía de inteligencia artificial bajo el nombre NewBird AI. La empresa, que había perdido el 90% de su valor desde su salida a bolsa, ha logrado revalorizarse un 580% en un solo día tras comunicar este cambio radical de estrategia. ¿Qué hay detrás?

Allbirds se convierte en NewBird AI: financiación, venta del negocio y salto al sector cloud

Las acciones de Allbirds protagonizaron un movimiento explosivo este jueves, multiplicando por cinco su valor después de que la compañía anunciara que dejará de operar como marca deportiva para transformarse en NewBird AI, una empresa centrada en infraestructura informática para inteligencia artificial.

Para financiar esta transición, Allbirds ha asegurado una línea de financiación convertible de 50 millones de dólares, clave para sostener su reconversión.

En paralelo, ha vendido su marca de calzado a American Exchange Group por 39 millones de dólares, poniendo fin a su etapa como empresa de moda.

A partir de ahora, NewBird AI se centrará en adquirir GPU de alto rendimiento, ofrecer capacidad de computación para entrenar y ejecutar modelos de IA y posicionarse como proveedor de GPU‑as‑a‑Services.

¿Burbuja o reinvención? El mercado premia cualquier vínculo con la IA

La historia de Allbirds refleja cómo la burbuja de la inteligencia artificial continúa expandiéndose.

Una empresa nacida como símbolo de sostenibilidad y diseño minimalista se adentra ahora en un sector completamente distinto, intensivo en energía, hardware y capital. El movimiento plantea una pregunta inevitable entre los inversores: ¿estamos ante un síntoma de una burbuja creciente o ante un giro estratégico excepcional que podría cambiar el futuro de la compañía?

El mercado se encuentra en un punto donde cualquier compañía vinculada a la IA experimenta subidas inmediatas, independientemente de su historial o de la viabilidad real de su nuevo modelo de negocio.

La clave será observar si esta subida inicial puede mantenerse en el tiempo y si NewBird AI es capaz de competir en un mercado donde ya operan gigantes consolidados.

Una historia que resume la urgencia y volatilidad del ecosistema tecnológico

La transformación de Allbirds en NewBird AI resume a la perfección la urgencia, la volatilidad y la presión del ecosistema tecnológico actual.

Una marca que nació como referente de sostenibilidad se reinventa ahora como proveedor de infraestructura para IA, impulsada por la necesidad de sobrevivir en un mercado que castiga sin piedad a quienes no logran crecer.

El mercado ha celebrado el anuncio, impulsando las acciones de Allbirds, pero el verdadero reto empieza ahora, demostrar que una empresa de calzado puede renacer como actor relevante en uno de los sectores más competitivos y exigentes del mundo.

¿Cómo comprar acciones de Allbirds (NewBird AI) desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Allbirds (BIRD.US), la compañía que está llevando a cabo una transformación radical para abandonar el negocio del calzado y reorientarse hacia la infraestructura informática para inteligencia artificial bajo su nuevo nombre NewBird AI.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Allbirds / NewBird AI sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.