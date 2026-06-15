Adiós al miedo geopolítico: El S&P 500 arranca la semana con fuerza

Wall Street comenzó la semana con sólidas ganancias tras conocerse el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Aunque la firma formal está prevista para el 19 de junio y el pacto inicial solo establece una tregua de 60 días junto con la continuidad de las negociaciones, los inversores han recibido de forma muy positiva esta clara desescalada de la tensión en Oriente Medio.

Apenas unos días antes, los mercados descontaban escenarios de mayor conflicto, posibles interrupciones en el suministro de petróleo y un aumento de las presiones inflacionistas. La situación actual es completamente distinta. Los inversores han comenzado a valorar una reducción del riesgo geopolítico, lo que reactivó de inmediato el apetito por el riesgo y devolvió el capital hacia la renta variable estadounidense.

El sector tecnológico es el principal beneficiado de este cambio de humor. Las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, los semiconductores y la infraestructura de centros de datos lideran las subidas. Para el mercado, esta es una clásica señal de activación del riesgo (risk-on), donde los inversores deshacen posiciones defensivas para centrarse de nuevo en activos de alto crecimiento.

El desplome del crudo alivia la presión inflacionista

La reacción del mercado del petróleo también es crucial. La perspectiva de que el estrecho de Ormuz permanezca abierto y la menor probabilidad de un bloqueo en el suministro han provocado una fuerte caída en los precios del crudo. Para Wall Street, sin embargo, el impacto va más allá del petróleo. Unos costes energéticos más bajos significan menores presiones de costes para las empresas, expectativas de inflación más estables y condiciones potencialmente más favorables para la economía estadounidense en la segunda mitad del año.

Tras meses de inquietud por la inflación, los precios de la energía y el impacto de las tensiones geopolíticas en el crecimiento global, el mercado encuentra un motivo sólido para sostener un enfoque macroeconómico más optimista. Como resultado, las compras no solo impulsan a las grandes firmas tecnológicas, sino al mercado en general a través del S&P 500 y el Nasdaq.

Cabe destacar que el rally actual está muy respaldado por el sentimiento, pues los inversores aún no reaccionan a efectos económicos tangibles derivados del acuerdo, sino más bien a un cambio en sus expectativas. El mercado descuenta un entorno geopolítico más estable, menor volatilidad energética y un menor riesgo de nuevos choques inflacionistas.

A pesar de todo, no todos los riesgos se han esfumado. Ambas partes tienen por delante negociaciones complejas sobre el programa nuclear de Irán, el futuro de las sanciones y las garantías de seguridad a largo plazo. Cualquier tropiezo en las conversaciones podría enfriar el optimismo actual y reavivar la aversión al riesgo.

Por ahora, Wall Street envía un mensaje nítido. Los inversores consideran el acercamiento entre Washington y Teherán como un bálsamo que reduce una de las principales fuentes de incertidumbre global. La caída del petróleo, el repunte tecnológico y la entrada generalizada de flujos hacia las acciones indican que el mercado lee este movimiento como un impulso positivo tanto para la economía como para los futuros beneficios empresariales en Estados Unidos.

Fuente: XTB Research

Gráfico del S&P 500 en velas diarias

Los futuros del S&P 500 suben con fuerza ante la lectura positiva que el mercado hace del acuerdo entre EE. UU. e Irán. Los inversores interpretan este avance como una reducción drástica del riesgo geopolítico, lo que estimula las compras en la renta variable del país. El movimiento se ve reforzado por el abaratamiento del petróleo, un factor clave para mitigar las presiones inflacionistas y mejorar las perspectivas económicas globales. Con este telón de fondo, Wall Street apunta a una apertura marcadamente alcista, con la mayoría de sus derivados cotizando en verde. Fuente: xStation5

Noticias de empresas

Las acciones de SpaceX (SPCX.US) avanzan más de un 6% hoy, dando continuidad al impresionante rally que iniciaron tras su histórico debut en el Nasdaq, donde firmaron una subida del 19% en su primera sesión. Los inversores se centran en el potencial a largo plazo de la compañía en servicios espaciales, comunicaciones satelitales e infraestructura para inteligencia artificial. El optimismo se vio reforzado por el ambicioso pronóstico de Elon Musk de alcanzar un billón de dólares en ingresos anuales para el año 2030.

El sector de los semiconductores también registra avances significativos tras el desbloqueo de las negociaciones entre Washington y Teherán. Entre los valores más alcistas destacan ARM (ARM.US), Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US) e Intel (INTC.US), que se benefician tanto de la mejora del sentimiento generalizado como del continuo entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. La menor tensión internacional y la caída del crudo disipan los temores inflacionistas, animando a los inversores a aumentar su exposición a firmas tecnológicas de alto crecimiento.

Las compras se extienden con la misma fuerza hacia KLA (KLAC.US), Applied Materials (AMAT.US) y Lam Research (LRCX.US), compañías dedicadas al suministro de equipos críticos para la fabricación avanzada de chips. El mercado las identifica como beneficiarias indirectas del bum de la inteligencia artificial, dado que la creciente demanda de componentes de última generación exige inversiones multimillonarias para levantar nuevas plantas y expandir la capacidad de producción.