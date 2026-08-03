Agosto no suele ser un mal mes para la bolsa: el mercado desmonta uno de los grandes mitos de Wall Street

- Los datos históricos muestran que agosto registra, de media, rentabilidades positivas y no es uno de los peores meses para la bolsa.
- Este año la evolución del mercado dependerá mucho más del empleo, la inflación y la geopolítica que del propio efecto estacional del verano.
- Los datos históricos muestran que agosto registra, de media, rentabilidades positivas y no es uno de los peores meses para la bolsa.
- Este año la evolución del mercado dependerá mucho más del empleo, la inflación y la geopolítica que del propio efecto estacional del verano.
Existe una idea muy extendida entre muchos inversores: agosto suele ser uno de los peores meses del año para la renta variable. Sin embargo, los datos históricos cuentan una historia muy distinta.
Tanto el comportamiento del S&P 500 desde 1957 como el del Dow Jones desde 1896 muestran que agosto registra, de media, una rentabilidad positiva. De hecho, utilizando las series históricas más largas disponibles, el rendimiento medio de agosto incluso supera ligeramente al del resto de meses del año.
Aunque la diferencia no resulta estadísticamente concluyente, sí desmonta la idea de que el simple hecho de entrar en agosto implique automáticamente un mayor riesgo para las bolsas.
Lo importante no será el calendario, sino los fundamentales
La explicación de este mito suele apoyarse en el menor volumen de negociación propio del verano. Sin embargo, numerosos estudios académicos no encuentran una relación estable entre menor volumen y peores rentabilidades bursátiles.
En realidad, si agosto termina siendo un mes complicado no será por una cuestión estacional, sino porque coincidan factores macroeconómicos o empresariales que deterioren el sentimiento inversor.
Este año, además, el contexto parece relativamente favorable. Los mercados acaban de superar con éxito una de las semanas más exigentes del ejercicio, marcada por la reunión de la Reserva Federal, una intensa temporada de resultados empresariales, nuevos datos macroeconómicos y una elevada tensión geopolítica en Oriente Medio.
Las grandes tecnológicas han conseguido disipar parte de las dudas sobre la rentabilidad de las enormes inversiones en inteligencia artificial, mientras que la Reserva Federal ha optado por mantener los tipos sin cambios y los datos de crecimiento e inflación continúan ofreciendo un escenario relativamente constructivo.
El principal riesgo seguirá siendo la macroeconomía
En nuestra opinión, el comportamiento de agosto dependerá mucho más de la evolución del empleo estadounidense, de la inflación y de la evolución del conflicto en Oriente Medio que del propio calendario.
Los mercados afrontan el mes con unas valoraciones exigentes, pero también con unos beneficios empresariales que continúan sorprendiendo positivamente. Si la desaceleración económica sigue siendo gradual y el petróleo permanece relativamente estabilizado, agosto podría convertirse en un mes bastante más tranquilo de lo que tradicionalmente se piensa.
Como siempre ocurre en bolsa, el calendario explica mucho menos que los fundamentales.
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