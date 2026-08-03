La llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Reserva Federal está suponiendo un cambio mucho más profundo de lo que inicialmente esperaba el mercado. Tras años en los que los bancos centrales condicionaban continuamente las expectativas mediante mensajes sobre futuras decisiones de política monetaria, el nuevo presidente está optando por una estrategia completamente distinta: ofrecer la mínima orientación posible y permitir que sean los datos económicos quienes determinen el rumbo de los tipos de interés.

Este cambio quedó nuevamente patente durante la reunión de la semana pasada. Aunque el mercado esperaba una comunicación más explícita sobre los próximos movimientos, Warsh evitó anticipar cualquier decisión y dejó claro que la Reserva Federal recupera así toda su flexibilidad para actuar cuando sea necesario.

De la "Teoría Maradona" a la "Teoría Messi"

Durante los últimos años, los mercados se acostumbraron a lo que algunos analistas denominan la "Teoría Maradona". Los bancos centrales intentaban conducir permanentemente las expectativas mediante la llamada forward guidance, anticipando durante meses sus próximos movimientos para reducir la incertidumbre.

Kevin Warsh está haciendo justamente lo contrario, lo cual ha hecho que Citigroup haya bautizado este nuevo enfoque como la "Teoría Messi". Igual que el futbolista argentino no necesita intervenir constantemente para decidir un partido, sino que espera el momento adecuado para aparecer, la Reserva Federal pretende intervenir únicamente cuando sea necesario.

En lugar de ofrecer continuamente pistas al mercado, Warsh prefiere conservar margen de maniobra, observar la evolución de la economía y actuar únicamente cuando los datos realmente lo justifiquen.

Más volatilidad, pero también una política monetaria más creíble

Este cambio tiene importantes consecuencias para los mercados. Por un lado, reduce la capacidad de los inversores para anticipar cada movimiento de la Fed, lo que probablemente implique una mayor volatilidad alrededor de cada publicación de inflación, empleo o crecimiento.

Sin embargo, también permite recuperar parte de la independencia perdida durante los últimos años. La política monetaria deja de estar condicionada por las expectativas previamente creadas por el propio banco central y vuelve a responder principalmente a la evolución de la economía.

En nuestra opinión, este cambio representa uno de los mayores giros en la comunicación de la Reserva Federal desde la crisis financiera. Durante los próximos meses, los mercados probablemente tendrán que acostumbrarse a convivir con menos mensajes y más incertidumbre, donde cada dato macroeconómico volverá a tener una importancia mucho mayor.