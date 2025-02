¿Alcanzarán las acciones de Indra otro máximo histórico?

Las acciones de Indra (IDR.ES) acumulan varias sesiones al alza rebotando desde su mínimo anual en los 16,10 euros. Tras la caída iniciada a finales de enero, motivada por las noticias sobre el cambio de presidencia y el anuncio de algunas compras poco justificadas, la cotización de Indra ha rebotado y ya recupera gran parte de esas pérdidas, situándose alrededor de los 18,9 euros por acción. De hecho, desde el 7 de febrero la tecnológica cotizada del Ibex35, que a finales de enero llegó a presentar un desplome de hasta el 15% de su valor, ha experimentado un repunte de su cotización y durante la última semana ha conseguido recuperar su tendencia alcista de largo plazo. Así, las acciones de Indra se sitúan ya por encima de la cotización previa a la caída de principios de año, aunque aún se encuentran lejos de sus máximos históricos. ¿Lograrán alcanzarlos? ¿Qué puede llevar a las acciones de Indra a nuevos máximos? Tras las peticiones americanas de aumento de gasto en defensa para todos los miembros de la OTAN, empresas como Indra pueden aprovechar su posición en el mercado y beneficiarse de esta oportunidad. De hecho, la empresa ha cerrado un acuerdo con Katim Edge Group, la cual también ha cerrado acuerdos con otras grandes de la defensa como Lockheed Martin o Leonardo. Esta alianza estratégica se centrará en la fabricación de productos para los países miembros de esta organización. Además, Indra se ha posicionado como pionera en el sector de defensa gracias a algunas de sus soluciones tecnológicas más avanzadas, como sus sistemas de radares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otra de sus fortalezas para el pronóstico positivo de este año es su gran apuesta por el desarrollo e implantación de la inteligencia artificial en el sector asegurador. Mediante Minsait, la empresa ha sacado músculo mostrando la gran capacidad de procesamiento de datos que les permitirá una mayor eficiencia y una reducción de costes que se podrá ver reflejado en su balance de los próximos trimestres. Por todo ello, el contexto que se pronostica puede resultar muy favorable para las acciones de Indra y sus inversores. Se prevé un aumento en su producción y ventas debido al aumento de demanda derivado del sector de defensa, lo que tendrá un efecto relevante en las próximas publicaciones de resultados por parte de la empresa. Cotización de las acciones de Indra Aunque el precio de las acciones de de Indra se encuentra en un canal lateral, este último impulso podría llevarlas a romper su última resistencia, situada en los 21,73 euros por título. Se espera que tras rebotar en el suelo situado en 16,16 euros, la acción llegue a revertir el movimiento negativo tanto como la distancia que acumula el canal lateral, hasta su máximo histórico de 22 euros por acción, registrado en agosto de 2024. Actualmente, las acciones de Indra cotizan por encima de su media móvil de 50 días, mostrando un comportamiento alcista. Esto confirma la lectura del gráfico y apoya la teoría de un crecimiento pronunciado del precio de Indra en las siguientes sesiones. ¿Cómo comprar acciones de Indra? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

