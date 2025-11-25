Alibaba y sus resultados: ¿dará frutos su estrategia?

Alibaba, al igual que Amazon, ha sido un referente en el comercio electrónico durante la mayor parte de sus operaciones. Sin embargo, en los últimos trimestres, los inversores asocian cada vez más a ambas compañías con la IA y la nube, a pesar de que su negocio principal sigue siendo principalmente la venta online. Alibaba, conocida como la "Amazon china", publicó ayer sus resultados, que el mercado recibió con entusiasmo. La compañía ha subido más del 4% antes de la apertura de la bolsa estadounidense.

Resultados de Alibaba



Esto es especialmente significativo en las últimas semanas, ya que la confianza en las empresas de IA y tecnología ha empeorado significativamente, por lo que vale la pena analizar cómo la estrategia de Alibaba está atrayendo a los inversores.

Los ingresos sorprendieron positivamente y se ubicaron en 247.000 millones de yuanes, en comparación con las expectativas de 243.000 millones. Esto representa un aumento interanual del 5% , con un crecimiento de las ventas comparables de hasta un 15%.

Sin embargo, la compañía no cumplió las expectativas en cuanto a beneficios por acción (BPA), que resultaron ser significativamente inferiores a lo esperado (aproximadamente 5,7), situándose en 4,36. El beneficio operativo cayó hasta un 85% y el EBITDA ajustado se redujo un 78%.

La decepción con la rentabilidad de la empresa se debe a dos factores principales. En primer lugar, al ser uno de los motores de la carrera china por la IA, está invirtiendo enormes cantidades de dinero en infraestructura e investigación. Según los flujos de caja, el aumento del gasto en IA se estima en más del 85%. Otro factor que contribuye a la relativa debilidad de los beneficios son los costes de marketing y ventas. La empresa está llevando a cabo una intensa campaña de marketing, mejorando la calidad de la experiencia del cliente y aplicando un sistema de subvenciones para captar una mayor cuota de mercado.

Sin embargo, los ingresos no deben considerarse únicamente en términos de tamaño total. Donde Alibaba obtiene una ventaja significativa sobre Amazon, la empresa estadounidense más comparable, es en la tasa de crecimiento de los ingresos y los beneficios de la nube y la IA, especialmente si se consideran los costes incurridos.

Los ingresos de Alibaba por inteligencia en la nube aumentaron un 34%, el EBITA ajustado aumentó un 35%, manteniendo un margen del 35%. Un aspecto positivo para la empresa es que, a pesar de una inversión de capital significativamente menor y de las cargas financieras asumidas, crece en el segmento más rápido que Amazon. Donde Alibaba falla es en las operaciones principales: el gigante chino obtiene márgenes e ingresos significativamente menores en sus actividades operativas, lo que significa que, en caso de fallos o retrasos en el segmento de la nube y la IA, carece de un colchón de seguridad.

A pesar de algunos puntos negativos en el informe de resultados de la compañía, los inversores parecen estar dándole a Alibaba y a su estrategia un nuevo voto de confianza.



Fuente: xStation5