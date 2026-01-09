- Micron comienza a lo grande el año
Después de que las compañías relacionadas con la IA por sus chips de lógica, sobretodo las GPUs, repuntaran con fuerza y fueran el foco del mercado, ahora parece que los inversores se centran también en las empresas que diseñan y fabrican los chips de memoria, fundamentales también para los centros de datos. En este escenario, Micron se posiciona como una de las grandes protagonistas. La compañía ha logrado batir las expectativas con sus últimos resultados y está captando la atención de los inversores tras cerrar un gran 2025 e iniciar el 2026 con una tendencia positiva, con varios repuntes en Bolsa que fortalecen su posición dentro del mercado.
Los chips de memoria impulsan a Micron
Los resultados de Micron han superado con holgura las previsiones del mercado: los ingresos fueron un 5,7% mayores de lo estimado por el consenso de analistas y el beneficio por acción excedió las expectativas en más de un 20%. Este desempeño se explicó principalmente por la fuerte demanda de memorias DRAM, que continúan aportando el 79% de la facturación total y registraron un crecimiento interanual del 69%. Estos chips de memoria también son relevantes para los centros de datos y el desarrollo de la IA. De cara al futuro, las perspectivas siguen siendo favorables, apoyadas en subidas de precios y una reducción de costes que permitirán seguir ampliando márgenes. El principal riesgo potencial sería una desaceleración de las inversiones en inteligencia artificial, que podría frenar la construcción de centros de datos y, con ello, la demanda de chips. Sin embargo, viendo los resultados de otras empresas como Samsung, en el corto plazo este no es un escenario factible.
Por todo ello, los inversores siguen centrados en este tipo de valores.
Las acciones de Micron suben un 10% en este 2026. Recientemente, la compañía anunció la construcción de una enorme planta de fabricación en el estado de Nueva York y recibió una nueva recomendación de UBS, que ha elevado su precio objetivo para las acciones de Micron desde los 300 a los 400 euros. En el conjunto de 2025, las acciones de Micron lograron revalorizarse más de un 200%.
¿Cómo comprar acciones de Micron?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Micron para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
