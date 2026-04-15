AllBirds: de zapatillas a IA, ¿puede funcionar?

- Acciones se disparan más de 500% tras giro hacia IA, impulsadas por expectativas más que fundamentos.
- Cambio radical de modelo de negocio, pasando de retail a infraestructura de computación.
- Movimiento genera dudas y recuerda burbujas pasadas, como la dot-com o el auge cripto.
- Acciones se disparan más de 500% tras giro hacia IA, impulsadas por expectativas más que fundamentos.
- Cambio radical de modelo de negocio, pasando de retail a infraestructura de computación.
- Movimiento genera dudas y recuerda burbujas pasadas, como la dot-com o el auge cripto.
Las acciones de Allbirds subieron más de 500% en la sesión de hoy, con el precio pasando de aproximadamente $2,5 a cerca de $18, después de que el fabricante de calzado anunciara que está recaudando capital y cambiando la dirección de su negocio para enfocarse en infraestructura de computación para IA.
La empresa con sede en San Francisco se ha centrado hasta ahora principalmente en la fabricación y venta de calzado. No es grande según los estándares de EE. UU.; hasta ayer valía solo alrededor de $25 millones, pero hoy su valor de mercado ya se sitúa cerca de $150 millones.
La compañía informó que firmará un acuerdo de financiamiento convertible por $50 millones con un inversionista institucional y que tiene la intención de utilizar los fondos para adquirir unidades de procesamiento gráfico (GPUs).
Allbirds también planea cambiar su nombre a “NewBird AI” y, con el tiempo, trasladar su enfoque hacia la oferta de capacidad de computación en la nube y servicios de inteligencia artificial, aunque no entregó más detalles sobre la nueva estrategia.
Allbirds es una empresa que podría beneficiarse genuinamente de una transformación de su modelo de negocio, ya que, a pesar de seguir siendo rentable, tanto sus ingresos como sus beneficios han estado disminuyendo de manera constante durante varios trimestres. En los últimos meses, Allbirds ha cerrado la mayoría de sus tiendas físicas debido a la débil demanda y a un cambio hacia asociaciones online. El mes pasado, la compañía anunció que vendió su marca y activos relacionados con el calzado a American Exchange Group por $39 millones.
Este movimiento genera asociaciones directas, y bastante negativas, con la burbuja puntocom, así como con varias iniciativas similares alrededor de 2017 y la burbuja especulativa en el mercado de criptomonedas. El mercado parece ver potencial en la empresa, multiplicando su valoración.
Queda por ver si esta estrategia resultará exitosa de forma significativa. Observar si comienzan a aparecer más empresas como Allbirds podría entregar mucha información sobre en qué punto se encuentra actualmente la economía.
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