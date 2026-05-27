💥 TikTok impulsa a Qualcomm

El sector de los semiconductores sigue más caliente que nunca. Las inversiones millonarias en infraestructura de inteligencia artificial continúan impulsando al alza a todas las compañías expuestas al mayor cuello de botella tecnológico del momento.

En esta ocasión, la protagonista absoluta ha sido Qualcomm, que ha acaparado titulares tras anunciar un acuerdo clave con el propietario de TikTok.

Con este anuncio, las acciones de Qualcomm subieron ayer un 4,5%, acumulando ya una revalorización del 43% desde el inicio de año y del 73% en los últimos doce meses.

Qualcomm suministrará millones de chips ASIC a ByteDance

Qualcomm ha dado un paso decisivo para reforzar su papel en la infraestructura de inteligencia artificial con un acuerdo de gran alcance: la compañía suministrará millones de chips ASIC a ByteDance, el gigante tecnológico chino propietario de TikTok.

Este pacto supone un cambio de escala para Qualcomm, que busca expandirse más allá de su negocio tradicional de procesadores móviles y posicionarse como un proveedor clave de hardware para centros de datos.

Aunque ninguna de las dos compañías ha comentado oficialmente, el CEO Cristiano Amon ya había insinuado que Qualcomm estaba en conversaciones con varios clientes para sus nuevos chips de IA.

La entrada de ByteDance como uno de los primeros compradores relevantes confirma que la estrategia empieza a materializarse y coloca a Qualcomm en un segmento dominado hasta ahora por Nvidia, AMD y Alphabet.

Un acuerdo que abre a Qualcomm las puertas del mercado de IA más dinámico

La alianza ofrece a Qualcomm acceso directo a uno de los mercados de mayor crecimiento del sector: la infraestructura de IA para grandes plataformas digitales. Entre los puntos clave del acuerdo, destacan:

Los chips se fabricarán a través de TSMC.

Cumplirán los límites regulatorios de potencia exigidos por EE. UU. para evitar restricciones de exportación a empresas chinas.

ByteDance ha aumentado su presupuesto de infraestructura de IA un 25%, hasta 200.000 millones de yuanes.

El éxito de su chatbot Doubao ha acelerado esta expansión.

Con este pacto, ByteDance podrá llevar a producción comercial un diseño interno de chip de IA, reforzando su independencia tecnológica y reduciendo su dependencia de proveedores externos.

Un movimiento que reconfigura el equilibrio de poder en los chips de IA

El acuerdo no solo impulsa a Qualcomm, sino que también reconfigura el equilibrio de poder en el mercado de chips para inteligencia artificial. La entrada de un cliente del tamaño de ByteDance valida la apuesta de Qualcomm por los ASIC y le permite competir en un terreno donde hasta ahora predominaban soluciones de Nvidia.

El desafío será sostener este impulso en un mercado donde la demanda crece a un ritmo vertiginoso, la competencia se intensifica trimestre a trimestre y cada avance tecnológico redefine las reglas del juego. Pero, por ahora, Qualcomm ha logrado lo que buscaba: un asiento en la mesa donde se decide el futuro de la infraestructura de IA.

¿Cómo comprar acciones de Qualcomm desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Qualcomm (QCOM.US), una de las compañías más relevantes del sector de semiconductores y un actor clave en procesadores móviles, conectividad avanzada y hardware para inteligencia artificial. Su papel creciente en chips especializados y soluciones para centros de datos la convierte en una opción atractiva para quienes buscan exposición al corazón tecnológico de la nueva era digital.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta. Esto permite operar con Qualcomm en condiciones competitivas y sin costes añadidos en los tramos iniciales de inversión.