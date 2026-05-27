Wall Street toca máximos históricos mientras el petróleo se hunde

Semiconductores dominan el mercado: Nvidia consolida 5,2 billones, SK Hynix y Micron entran en el trillion club, mientras SpaceX impulsa el sector espacial y casos como Zscaler o Verra Mobility muestran volatilidad corporativa

El petróleo cae con fuerza por expectativas de acuerdo EE. UU.–Irán

La sesión en Wall Street comenzó en positivo, aunque los futuros han borrado casi todas las ganancias iniciales. Hoy hemos visto un nuevo máximo histórico en el S&P 500, alcanzando los 7.570 puntos, mientras que el Nasdaq 100 llegó a rozar los 30.400 puntos. Actualmente, los futuros se mantienen ligeramente en verde pocos minutos después de la apertura, aunque antes llegaron a subir entre 0,3% y 0,6%.

Los inversores siguen impulsados no solo por la euforia persistente en torno a la inteligencia artificial, sino también por un fuerte desplome en el mercado de materias primas energéticas. Hoy, sin embargo, es este último factor el que más impulsa el sentimiento, ya que observamos una ligera corrección en el sector tecnológico.

El petróleo se hunde ante expectativas de paz en Oriente Medio

Los precios del crudo registran una caída profunda ante las crecientes esperanzas de un acuerdo entre EE. UU. e Irán.

Brent: –3,4% hasta ~93 USD

WTI: –4% por debajo de 90 USD

La reacción se debe a informaciones sobre un acuerdo operativo entre Washington y Teherán para restaurar el tráfico marítimo normal en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Según la televisión pública iraní, el flujo de barcos podría volver a la normalidad en un mes desde la reapertura. Actualmente, solo unos pocos barcos al día cruzan el estrecho, aunque desde mediados de mayo se observa un aumento de superpetroleros.

La disminución del temor a un repunte inflacionario adicional ha llevado a una caída de los rendimientos:

Treasury a 10 años: ligeramente por encima del 4,47%

Análisis técnico del Nasdaq 100

Desde los primeros minutos de negociación, el Nasdaq 100 superó sus máximos históricos, aunque posteriormente se produjo un ligero retroceso.

Desde el punto de vista técnico:

El mercado está en una fuerte tendencia alcista , ignorando señales de sobrecompra.

A pesar de los niveles nominales extremos y un P/E actual cercano a 40 , el Forward P/E se sitúa en 26–27 , muy por debajo del nivel de finales de 2025 y principios de 2026.

El Nasdaq100 rompió hace unos días el retroceso del 200% de la última onda bajista.

Acumula más de 30% de subida desde el mínimo local de finales de marzo.

Hoy podría ser la sexta sesión consecutiva al alza.

Si la sesión termina con una mecha superior tan grande, podría ser una señal peligrosa para el resto de la semana.

Fuente: xStation5

Sectores: los semiconductores siguen dominando

Los fabricantes de chips siguen siendo el motor principal del mercado.

Nvidia: capitalización consolidada en 5,20 billones USD

Alphabet: 4,69 billones

Apple: 4,53 billones

Hoy entra en la historia el club del billón de dólares en memoria:

SK Hynix: 1,06–1,08 billones

Micron Technology: 1,01 billones

El segundo sector más caliente del día es el espacial y satelital, impulsado por informaciones sobre los planes de SpaceX para salir a bolsa —una operación que podría convertirse en la mayor OPV de la historia.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

​​​​​​​Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Noticias corporativas

Micron Technology (MU)

Las acciones suben 5–6% tras la apertura, extendiendo el impresionante +19% de ayer, que permitió a la compañía superar por primera vez el billón de dólares en capitalización.

ByteDance

El gigante chino, propietario de TikTok, planea gastar 70.000 millones USD este año en infraestructura de IA (frente a 25.000 millones el año pasado). El objetivo: dominar el mercado doméstico y desafiar a la competencia estadounidense.

Zscaler (ZS)

Las acciones se desploman 25% tras unas previsiones de ingresos conservadoras, que provocaron rebajas inmediatas de recomendación.

Tesla (TSLA)

Sube 2%, superando claramente al resto del grupo Magnificent Seven. El optimismo se apoya en:

excelentes datos de matriculaciones en Europa (abril),

especulaciones sobre una posible fusión con SpaceX.

Bath & Body Works (BBWI)

Las acciones suben casi 10% tras publicar resultados muy por encima del consenso y mantener su guidance anual.

Verra Mobility (VRRM)

Se desploma 68% tras perder un contrato clave con Avis, lo que desencadenó rebajas masivas de los principales bancos de inversión.