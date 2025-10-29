🚀 Alphabet se dispara gracias a resultados impulsados por la IA; sus acciones suben un 7 % en el after-hours

El gigante tecnológico estadounidense, que hoy se posiciona más como una potencia en centros de datos e inteligencia artificial (IA) que como una simple plataforma de búsquedas, superó con contundencia las expectativas financieras del mercado. Alphabet reportó por primera vez en su historia ingresos trimestrales superiores a los 100.000 millones de USD, impulsando sus acciones a nuevos máximos históricos, a pesar de enfrentar una multa significativa por parte de la Unión Europea.

Los inversores han adoptado plenamente la estrategia de gasto intensivo en infraestructura de IA, y los resultados del 3T 2025 ofrecen pruebas claras de que estas inversiones masivas ya están generando rendimientos tangibles.

La carrera por la IA no ha canibalizado el modelo tradicional

Alphabet ha demostrado que no es necesario comprometer su modelo de negocio tradicional para liderar la carrera por la inteligencia artificial. Los resultados del tercer trimestre de 2025 marcan un hito histórico, con todos los segmentos principales mostrando crecimientos de dos dígitos.

El beneficio por acción (BPA) fue de 2,87 USD, superando en un 27 % el consenso de analistas y provocando un fuerte repunte de las acciones en el after-hours.

Google Cloud lidera con crecimiento y rentabilidad

La estrella indiscutible del trimestre fue Google Cloud, que no solo incrementó sus ingresos en un 34 % interanual hasta 15.200 millones de USD, sino que además mejoró drásticamente su rentabilidad.

El beneficio operativo del segmento se disparó un 85 %, elevando el margen operativo desde el 17,1 % al 23,7 % en un año. Esto confirma que las colosales inversiones en infraestructura de IA están transformándose rápidamente en eficiencia empresarial medible.

📊 Resultados financieros clave – Alphabet 3T 2025

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

📈 Ingresos y rentabilidad – 3T 2025

Ingresos totales: 102.300 millones USD (+16 % interanual)

↳ supera el consenso de 99.900 M USD en un +2,5 %

↳ Primer trimestre en la historia de Alphabet que supera los 100.000 millones: un hito simbólico clave

BPA (Beneficio por acción): 2,87 USD (+35 % interanual)

↳ muy por encima del consenso de 2,26 USD (+27 %)

Beneficio neto: 35.000 millones USD (+33 % interanual)

Margen operativo: 30,5 % incluyendo la multa de la UE 33,9 % excluyéndola



🧩 Desempeño por segmento

Google Search & Others: 56.600 M USD (+15 %)

↳ por encima del consenso de 55.000 M USD

YouTube Ads: 10.300 M USD (+15 %)

↳ por encima del consenso de 10.000 M USD

Google Cloud: 15.200 M USD (+34 %)

↳ supera ampliamente el consenso de 14.800 M USD

Suscripciones, plataformas y dispositivos: 12.900 M USD (+21 %)

Google Network: 7.400 M USD (−2,6 %)

↳ único segmento en caída interanual

💼 Rentabilidad por segmento

Google Services:

↳ Beneficio operativo: 33.500 M USD (+8,7 %)

↳ Margen operativo: 38,5 %

Google Cloud:

↳ Beneficio operativo: 3.600 M USD (+85 %)

↳ Margen operativo: 23,7 %

↳ mayor dinamismo de crecimiento

Other Bets:

↳ Pérdida operativa: 1.400 M USD

↳ ampliación del 28 % en la pérdida

🏗️ CapEx y perspectivas

CapEx 3T 2025: 24.000 M USD (+83 % interanual)

↳ por encima del consenso de 22.400 M USD

Nueva guía de CapEx 2025: 91.000–93.000 M USD

↳ anteriormente: 85.000 M USD

Cartera (backlog) de Google Cloud: 155.000 M USD

↳ +46 % trimestre a trimestre

Número de empleados: 190.167 (+4,9 % interanual)

🧠 Reflexiones clave

Hito histórico: Alphabet cruzó por primera vez el umbral de los 100.000 millones de USD en ingresos trimestrales, con 102.300 millones, lo que confirma la solidez del modelo operativo y el impacto de la IA.

El CEO Sundar Pichai declaró:

"Alphabet tuvo un trimestre excelente, con crecimiento de dos dígitos en cada una de las áreas principales de nuestro negocio."

Inicialmente, las acciones subieron un 2 % en el after-hours, pero rápidamente aceleraron hasta un +7 %, lo que confirma la confianza del mercado incluso en máximos históricos.

Alphabet mantiene uno de los múltiplos de valoración más bajos dentro del grupo Mag7, y logró los mejores resultados del trimestre entre las grandes tecnológicas, en contraste con Microsoft y Meta, que registraron caídas tras presentar resultados.

Alphabet sube más del 7 % en el after-hours y alcanza máximos históricos tras resultados impulsados por IA

Fuente: Bloomberg Finance LP

🌩️ Google Cloud – La estrella del trimestre

Google Cloud fue la mayor sorpresa positiva del informe. Registró ingresos de 15.200 millones de USD (+34 % interanual) y un beneficio operativo de 3.600 millones de USD (+85 %). El margen operativo aumentó a 23,7 %, desde el 17,1 % del año anterior, lo que demuestra una eficiencia operativa en fuerte expansión.

El backlog de pedidos alcanzó los 155.000 millones de USD (+46 % trimestral), lo que indica una fuerte previsión de ingresos futuros. Este crecimiento está impulsado principalmente por la infraestructura de IA, especialmente las plataformas TPU y GPU destinadas a clientes que desarrollan soluciones basadas en inteligencia artificial. Destaca el anuncio de Anthropic, que planea ampliar su uso de TPUs de Google hasta 1 millón de unidades para 2026.

🔎 Búsqueda e IA – Sinergia, no canibalización

El segmento Google Search & Others generó 56.600 millones de USD (+15 %), superando las estimaciones. La integración de IA en el motor de búsqueda ha permitido a Google mantener una base masiva de usuarios, disipando temores anteriores sobre una posible canibalización del modelo tradicional. La IA, en lugar de reemplazar funciones, aumenta su productividad y eficacia.

📺 YouTube y suscripciones – Diversificación del modelo

Ingresos por anuncios en YouTube: 10.300 M USD (+15 %)

Segmento de suscripciones, plataformas y dispositivos: 12.900 M USD (+21 %)

Alphabet cuenta ahora con más de 300 millones de suscripciones pagas, destacándose YouTube Premium (125 millones de suscriptores) y Google One como motores clave. Esto demuestra que la empresa no solo está desarrollando nuevos segmentos, sino que también cuenta con bases sólidas que mejoran año tras año.

⚖️ Multa de la UE – Un lastre puntual

Los resultados financieros incluyeron una multa de 3.500 millones de USD impuesta por la Comisión Europea por presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado de tecnología publicitaria. Sin esta penalización, el beneficio operativo habría sido de 34.700 M USD (+22 %), con un margen del 33,9 %. Google anunció que apelará la decisión y el mercado considera el impacto como no recurrente.

🤖 Gemini AI – Adopción acelerada

La aplicación Gemini alcanzó los 650 millones de usuarios activos mensuales en el 3T 2025, frente a los 350 millones de abril. Actualmente procesa 7.000 millones de tokens por minuto a través de su API para clientes. Si bien todavía está detrás de ChatGPT (estimado en 600 millones de usuarios), su integración con el ecosistema de Google (Gmail, Maps, Search) impulsa su adopción acelerada.

Muchos analistas consideran que los modelos de Google están entre los mejores del sector, y la colaboración con Anthropic podría consolidar aún más su liderazgo. Además, Alphabet lidera la carrera en computación cuántica, lo que refuerza su proyección a largo plazo.

📊 Perspectivas

Los resultados del 3T 2025 confirman la posición competitiva de Alphabet y validan su estrategia en inteligencia artificial. El crecimiento de dos dígitos en todos los segmentos principales, junto con la mejora espectacular en rentabilidad de Google Cloud y un backlog creciente (155.000 M USD), sugieren que el impulso positivo continuará.

Factores clave a seguir:

Retorno de las inversiones agresivas en infraestructura de IA

Impacto de las regulaciones antimonopolio

Wall Street mantiene una visión claramente optimista:

65 de 78 analistas recomiendan “Comprar”

13 recomiendan “Mantener”

0 recomiendan “Vender”

Las acciones de Alphabet acumulan un alza superior al 45 % en 2025, alcanzando nuevos máximos históricos tras la publicación de resultados.