OpenAI, la compañía de Sam Altman, continúa siendo uno de los mayores focos mediáticos de los últimos años. La empresa que disparó la popularidad de la inteligencia artificial sigue atrayendo flujos masivos de inversión y aspira a convertirse en la compañía de mayor valor antes de su futura salida a bolsa.

El interés es tal que incluso un gigante financiero japonés como SoftBank está dispuesto a endeudarse de forma histórica para ampliar su participación en OpenAI. Tras el contrato anunciado con el Pentágono, la compañía vuelve a atraer capital multimillonario para seguir desarrollando su tecnología. ¿Qué está pasando?

SoftBank prepara un movimiento histórico en OpenAI

SoftBank ha iniciado negociaciones para obtener un préstamo de hasta 40.000 millones de dólares, una cifra sin precedentes para una empresa japonesa, con el objetivo de seguir ampliando su participación en OpenAI.

Cuatro grandes bancos internacionales están dispuestos a suscribir la operación, que se sumaría a los más de 30.000 millones ya invertidos en la creadora de ChatGPT.

Con este paso, OpenAI se convierte en el eje financiero y estratégico del imperio de Masayoshi Son. Para contextualizar la magnitud de la apuesta: antes de esta operación, SoftBank ya acumulaba alrededor del 11% de OpenAI a cierre de diciembre.

Una apuesta total por la inteligencia artificial

Endeudarse para invertir no parece una estrategia muy segura, sin embargo, el foco de la compañía es claro: la inversión en un ecosistema donde la IA es el eje central es la clave de la supervivencia.

Esta estrategia no es nueva: Masayoshi Son está replicando su estrategia histórica de grandes apuestas tecnológicas, como Alibaba o ByteDance, pero esta vez a una escala mucho mayor.

En este contexto de inversión intensiva, OpenAI ya es una de las dos mayores posiciones del grupo junto con Arm, de la que SoftBank controla el 90%.

Para financiar esta ofensiva, el conglomerado ha vendido activos estratégicos, incluida su participación en Nvidia, y Son ha declarado su intención de construir un hub de IA valorado en 1 billón de dólares en Estados Unidos.

La consecuencia es clara: SoftBank está cada vez más concentrado en un único vector tecnológico, a través de la exposición diversificada a distintos sectores que apliquen dicha tecnología.

Construcción de un ecosistema completo de IA e infraestructura

Paralelamente, SoftBank está desplegando capital en proyectos que van mucho más allá de OpenAI. Las inversiones se dirigen a sectores con potencial para integrar IA y complementar un ecosistema tecnológico diversificado:

SB Energy impulsa proyectos de energía renovable y almacenamiento para sostener la enorme demanda eléctrica que requiere la IA.

impulsa proyectos de energía renovable y almacenamiento para sostener la enorme demanda eléctrica que requiere la IA. DigitalBridge se centra en infraestructuras digitales como centros de datos y redes de alta capacidad.

se centra en infraestructuras digitales como centros de datos y redes de alta capacidad. Ampere Computing desarrolla procesadores diseñados específicamente para cargas de trabajo de IA y computación en la nube.

El conglomerado está construyendo un ecosistema integral que combina IA, infraestructura energética, centros de datos y hardware, pero a costa de elevar su apalancamiento sistémico.

¿Burbuja de IA? SoftBank como termómetro del mercado

El mercado teme que la valoración de OpenAI esté inflada por expectativas aún no materializadas. La adopción masiva de la IA generativa avanza más lento de lo previsto y la competencia, con Google Gemini y Anthropic Claude, presiona los márgenes y la narrativa de liderazgo. Si la burbuja de IA se desinfla, SoftBank sería uno de los grupos más expuestos del mundo.

En este escenario, la apuesta de SoftBank por OpenAI se ha transformado en un termómetro del optimismo del ciclo global de IA, altamente sensible al rendimiento de ChatGPT frente a sus competidores, al mercado de chips dominado por Arm y a la disponibilidad de crédito internacional.

SoftBank ya no es un conglomerado diversificado: es una apuesta concentrada y de alto riesgo sobre el futuro de la inteligencia artificial.

SoftBank está ejecutando una estrategia de alto riesgo y alta convicción, en donde OpenAI se presenta como apuesta principal y el apalancamiento financiero para llevar a cabo la expansión.

Si la IA cumple las expectativas, SoftBank podría repetir su éxito histórico con Alibaba. Si no, el grupo se enfrenta a un riesgo real de deterioro crediticio y presión sobre su estructura de capital.