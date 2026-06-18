Amazon apunta a vender sus chips de IA personalizados a terceros y amenaza el dominio de Nvidia

Amazon está en conversaciones para vender sus chips de IA propietarios a clientes externos de centros de datos. Este movimiento podría señalar un cambio importante en el equilibrio de poder dentro del mercado de infraestructura de inteligencia artificial e intensificar la presión competitiva sobre Nvidia.

Según los reportes disponibles, esta iniciativa ampliaría el modelo de negocio actual, en el que el silicio personalizado de Amazon, como Trainium, se utiliza principalmente dentro de Amazon Web Services (AWS). La compañía ahora está considerando poner estos chips a disposición de otras entidades que estén desarrollando su propia infraestructura de IA.

A primera vista, esto puede parecer una evolución natural de la estrategia del ecosistema de AWS, pero las implicancias más amplias son de gran alcance. Si Amazon comercializa sus propios aceleradores de IA, pasaría de ser un proveedor de infraestructura en la nube cerrado a convertirse en un competidor directo en el mercado comercial de semiconductores, actualmente dominado por Nvidia.

Un cambio de largo plazo en la estructura de la demanda tecnológica

Desde la perspectiva de Nvidia, la principal amenaza no es un riesgo inmediato de caída de ingresos, sino una alteración fundamental de la demanda de mercado a largo plazo.

El modelo tradicional de los hiperescaladores: Durante años, el modelo de crecimiento exponencial de Nvidia dependió de que hiperescaladores como Amazon, Microsoft, Google y Meta actuaran estrictamente como compradores de gran volumen de sus GPU, en lugar de rivales directos. Esta dinámica garantizó a Nvidia un enorme poder de fijación de precios y una fuerte protección competitiva.

Durante años, el modelo de crecimiento exponencial de Nvidia dependió de que hiperescaladores como Amazon, Microsoft, Google y Meta actuaran estrictamente como compradores de gran volumen de sus GPU, en lugar de rivales directos. Esta dinámica garantizó a Nvidia un enorme poder de fijación de precios y una fuerte protección competitiva. La nueva era del doble competidor: La entrada de Amazon al mercado comercial de chips acelera un modelo más complejo, en el que los gigantes de la nube no solo arriendan capacidad de cómputo, sino que también diseñan, construyen y distribuyen pilas alternativas de hardware de IA. En la práctica, Amazon deja de ser solo un cliente de Nvidia y gira hacia el rol de competidor parcial.

Esta tendencia refleja un cambio macroeconómico que atraviesa al sector tecnológico. Los hiperescaladores están aumentando agresivamente sus inversiones en silicio personalizado para protegerse de la escasez de suministro, mitigar los crecientes costos asociados a Nvidia y optimizar la eficiencia para cargas de trabajo internas especializadas. La posible comercialización de estos chips propietarios representa la siguiente frontera de esta estrategia: pasar del consumo interno cautivo a capturar participación en el mercado abierto.

Alternativas estratégicas para la infraestructura de AWS

La división de chips de Amazon ya está creciendo dinámicamente bajo el paraguas de AWS. La compañía está desplegando actualmente una estrategia de doble vía: iterar rápidamente su propia arquitectura mientras utiliza, en paralelo, los sistemas de última generación de Nvidia. Esto demuestra que Amazon no está abandonando a Nvidia en el corto plazo, sino que está convirtiendo sistemáticamente una alternativa secundaria en una herramienta estratégica para fortalecer su independencia futura de suministro.

Para los inversionistas de Wall Street, la pregunta crítica es si esto es simplemente una extensión de la optimización interna de infraestructura de AWS o el punto de partida de una estrategia empresarial más amplia, en la que Amazon compita activamente con Nvidia por ventas directas de semiconductores a centros de datos de terceros.

A largo plazo, la importancia de este desarrollo va mucho más allá de una nueva línea de ingresos de hardware para Amazon. Si tiene éxito, podría erosionar gradualmente el cuasi monopolio de Nvidia, no mediante una guerra directa de precios, sino descentralizando estructuralmente la forma en que se diseña, implementa y consume la infraestructura global de IA.

Posición actual del mercado

Por ahora, la ventaja competitiva de Nvidia sigue siendo excepcionalmente profunda. La firma continúa marcando el estándar de rendimiento para la aceleración de IA de alta gama, y la gran mayoría de los ecosistemas en la nube siguen fuertemente vinculados a su pila de software propietaria CUDA. No obstante, el movimiento exploratorio de Amazon funciona como otra señal clara de que el mercado de hardware de IA avanza inexorablemente hacia una mayor fragmentación y una profunda integración vertical entre los proveedores de nube de mega capitalización.