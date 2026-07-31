Las acciones del Banco Santander, que recientemente presentó resultados, vuelven a posicionarse en la zona alta del Ibex 35 después de que la entidad haya anunciado una oferta para adquirir aproximadamente el 10% del capital de su filial brasileña, que todavía no controla, en una operación valorada en unos 1.900 millones de euros. La propuesta incluye una prima cercana al 15% sobre el precio de mercado, lo que subraya el interés estratégico del grupo en reforzar su presencia en uno de sus mercados clave. ¿Cuáles son las claves de la operación?

El Banco Santander lanza una oferta por su filial en Brasil

En concreto, la operación se dirige a los accionistas minoritarios de Santander Brasil, una de las principales franquicias del grupo en América Latina y uno de los pilares de su diversificación geográfica. Actualmente, el banco español ya posee una participación mayoritaria en la filial, pero esta oferta busca incrementar su control y simplificar la estructura accionarial.

Desde el punto de vista estratégico, Brasil representa un mercado fundamental para Santander. El país combina un alto potencial de crecimiento, una elevada rentabilidad sobre capital y una fuerte penetración bancaria en segmentos aún en expansión. En los últimos años, la filial brasileña ha contribuido de manera significativa a los resultados del grupo, tanto en términos de beneficio como de generación de capital.

En este escenario, la prima ofrecida del 15% tiene como objetivo incentivar la aceptación de la oferta por parte de los minoritarios, en un contexto en el que las valoraciones bancarias en mercados emergentes han mostrado volatilidad. Este tipo de operaciones suele interpretarse como una señal de confianza del grupo en el potencial a largo plazo del negocio local.

¿Cómo puede beneficiar esta operación al Banco Santander?

Desde una perspectiva financiera, la adquisición permitiría al Banco Santander aumentar su exposición directa a los beneficios de la filial brasileña, mejorando potencialmente el beneficio por acción y optimizando la asignación de capital dentro del grupo. Además, reducir la presencia de minoritarios facilita la toma de decisiones estratégicas y la ejecución de planes de crecimiento sin fricciones accionariales.

No obstante, la operación también implica un desembolso relevante, por lo que el mercado evaluará su impacto en ratios de capital como el CET1 y en la política de remuneración al accionista. En este sentido, la capacidad de Santander para absorber la operación sin comprometer su solvencia será un factor clave para la reacción de los inversores.

El Banco Santander busca reforzar su liderazgo en Brasil

En términos más amplios, este movimiento se enmarca en una tendencia recurrente en la banca internacional: el refuerzo de posiciones en mercados donde las entidades ya cuentan con ventajas competitivas claras, en lugar de apostar por expansiones más inciertas. En el caso del Banco Santander, Brasil sigue siendo uno de sus activos más valiosos y una fuente estructural de crecimiento.

La evolución de la oferta y el grado de aceptación por parte de los minoritarios serán determinantes para medir el éxito de la operación, así como su impacto en la cotización tanto del Banco Santander como de su filial brasileña en las próximas semanas.

Tras el anuncio del movimiento corporativo del banco, las acciones del Banco Santander repuntan un 1,8% intradía. En el conjunto del 2026, las acciones del Banco Santander acumulan una subida del 22,2%.

Fuente: Plataforma de XTB

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