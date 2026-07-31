Amadeus IT Group acaba de presentar sus cuentas del segundo trimestre y del primer semestre del año, comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía de tecnología para el sector de viajes y turismo ganó 700,2 millones de euros entre enero y junio, un 3,7% menos que un año antes, en un semestre marcado por la fuerte desaceleración del tráfico aéreo global provocada por el conflicto en Oriente Medio desde marzo. A pesar de ello, los márgenes del segundo trimestre sorprendieron al alza y la compañía ha optado por recortar, aunque de forma moderada, su guía de ingresos para todo 2026. Tras la publicación, las acciones de Amadeus cotizan al alza. ¿Qué hay detrás?

Cifras clave del semestre de Amadeus

Primer semestre de 2026

Ingresos del Grupo: 3.334,9 millones de euros, +2,3% (+5,1% a tipo de cambio constante)

Resultado de explotación (EBIT): 943,2 millones de euros , +0,6%; margen 28,3% (-0,5 puntos)

, +0,6%; margen 28,3% (-0,5 puntos) EBIT ajustado: 1.011,5 millones de euros, +4,0% (+4,9% a tipo de cambio constante); margen 30,3% (+0,5 puntos)

Beneficio (IFRS): 700,2 millones de euros, -3,7% (frente a 727,4 millones en el primer semestre de 2025)

Beneficio ajustado: 748,7 millones de euros, +1,4% (+2,3% a tipo de cambio constante)

(+2,3% a tipo de cambio constante) BPA diluido: 1,64 euros, +1,0%; BPA diluido ajustado: 1,75 euros, +6,3% (+7,3% a tipo de cambio constante)

Flujo de caja libre: 472,2 millones de euros, +0,8%

Deuda financiera neta: 2.577,5 millones de euros a 30 de junio de 2026 (1,0 veces el EBITDA de los últimos doce meses)

Reservas: -3,7% en el semestre; pasajeros embarcados: +1,1%

Por segmentos, en el semestre destacó el crecimiento de Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea (Air IT Solutions), con 1.206,8 millones de euros, +6,2% (+8,7% a tipo de cambio constante), y de Hoteles y Otras Soluciones, con 543,4 millones, +5,3% (+9,2% cc); mientras que Distribución Aérea retrocedió un 1,5% en términos reportados, hasta 1.584,7 millones, aunque creció un 1,1% a tipo de cambio constante gracias a que el ingreso por reserva subió un 5,1% pese a la caída de volúmenes.

Segundo trimestre del 2026 de Amadeus

Ingresos: en torno a 1.652 millones de euros, prácticamente planos en euros y +2,2% a tipo de cambio constante, en línea con el consenso.

EBITDA ajustado: 672,8 millones de euros, un 3% por encima del consenso de analistas de 657 millones, gracias a márgenes mejores de lo esperado en todos los segmentos.

Reservas del trimestre: -7,6% interanual, el mayor deterioro del año, por el aumento de cancelaciones y disrupciones de tráfico aéreo vinculadas a Oriente Medio.

Comparativa con el trimestre anterior de Amadeus

El negocio de Amadeus no tiene una estacionalidad tan marcada entre trimestres, por lo que la comparación secuencial resulta más representativa de la tendencia subyacente que en otros sectores.

Ingresos: 1.652 millones (2T) frente a 1.682,6 millones (1T), -1,8%, reflejo directo de la moderación de las reservas desde marzo

EBITDA ajustado: 672,8 millones frente a 661,4 millones, +1,7%

EBIT ajustado: en torno a 511,5 millones frente a 500,0 millones, +2,3%

Resultado de explotación (EBIT reportado): en torno a 468,3 millones frente a 474,9 millones, -1,4%

Beneficio (IFRS): en torno a 343,3 millones frente a 356,9 millones, -3,8%

Beneficio ajustado: en torno a 377,3 millones frente a 371,4 millones, +1,6%

Flujo de caja libre: en torno a 198,6 millones frente a 273,6 millones, -27,4%, en parte por el calendario de pagos y la finalización del programa de recompra en junio

Deuda financiera neta: 2.577,5 millones (30 de junio) frente a 2.586,0 millones (31 de marzo), prácticamente estable (-0,3%)

El dato más revelador de la comparativa trimestral no es financiero sino operativo: las reservas pasaron de caer un modesto 0,2% interanual en el primer trimestre a desplomarse un 7,6% en el segundo, y los pasajeros embarcados, que habían crecido un 3,1% en el primer trimestre, pasaron a terreno negativo (en torno al -1%) en el segundo, según reconoció la propia compañía en su presentación de hoy. Es decir: el negocio se ha mantenido rentable a pesar de la caída de volúmenes, no gracias a ella, algo que el propio mercado interpretó como un síntoma de que la sorpresa positiva del trimestre “estuvo impulsada enteramente por márgenes, no por volumen”.

Amadeus rebaja su guía anual

Más allá de presentar resultados, Amadeus ha revisado a la baja su previsión de crecimiento de ingresos para 2026: pasa de “un dígito alto” a un rango de “dígito medio a alto”, y la del crecimiento del BPA ajustado, de “un dígito bajo” a un rango de “un dígito alto a un dígito bajo”. Es una revisión moderada, no un profit warning severo, y la propia compañía la enmarca “en línea con las expectativas globales de tráfico aéreo de IATA”, que en abril y mayo registró por primera vez en 15 años (excluyendo la pandemia) crecimiento negativo.

En este escenario, la compañía ha indicado que las reservas de julio se están estabilizando (“trending broadly flat”) y que los pasajeros embarcados han vuelto a terreno positivo, en torno al +1%, una mejora frente a junio. Es un indicio, aunque todavía preliminar, de que lo peor del impacto del conflicto podría haber quedado atrás.

Amadeus ha completado en junio su programa de recompra de acciones de 500 millones de euros, anunciado a finales de febrero de 2026, lo que ha contribuido a sostener el BPA pese a la caída del beneficio total. La compañía, además, ha firmado el pasado mes de abril el acuerdo de compraventa para adquirir IDEMIA Public Security (IPS), proveedor de soluciones de biometría e identidad, operación que sigue su curso y que la compañía espera cerrar a mediados de 2027 tras obtener las aprobaciones regulatorias necesarias.

En palabras de Luis Maroto, presidente y consejero delegado de Amadeus, el grupo “logró un sólido crecimiento de ingresos y beneficios en el primer semestre, manteniendo un impulso comercial sostenido en todos los negocios”, y que “pese a la suavización de los volúmenes desde marzo por la situación geopolítica en Oriente Medio, tanto la demanda de los clientes como nuestra cartera comercial se mantuvieron sólidas”, destacando además la expansión de capacidades de inteligencia artificial y de alianzas estratégicas, incluida la firmada con Google.

Opinión de XTB España sobre los resultados de Amadeus

Lo más destacable de estos resultados no es la caída del beneficio semestral —esperable dado el contexto— sino la resiliencia de los márgenes en un trimestre en el que las reservas se desplomaron un 7,6% y los pasajeros embarcados entraron en negativo. Que el EBITDA ajustado del segundo trimestre haya batido el consenso en un 3% pese a ese deterioro de volúmenes demuestra que el modelo de ingresos de Amadeus está mucho menos ligado al tráfico puro de lo que solía estarlo: el crecimiento de los ingresos por reserva (+5,1% a tipo de cambio constante) y por pasajero embarcado (+7,5%) compensa parcialmente la caída de actividad, gracias a la venta cruzada de soluciones adicionales (Nevio, gestión de disrupciones, pagos, hotelería) que generan ingreso recurrente independientemente del volumen bruto de tráfico. Es la misma lógica de diversificación que defendía IAG en su comunicado de esta mañana, pero aplicada con más éxito relativo: mientras la aerolínea vio caer tanto ingresos operativos como beneficio, Amadeus logró mantener el crecimiento del EBIT ajustado incluso en el trimestre más afectado por el conflicto.

Dicho esto, conviene no perder de vista que la rebaja de la guía anual, aunque moderada, es la segunda revisión a la baja del año (la primera fue el recorte de expectativas de tráfico aéreo global reconocido ya en el primer trimestre), lo que indica que la dirección todavía no tiene visibilidad completa sobre cuánto durará el impacto geopolítico. Las señales de estabilización mencionadas para julio —reservas planas y pasajeros embarcados de nuevo en positivo— son alentadoras, pero llegan justo antes de la temporada alta de verano, el periodo de mayor generación de caja del año para el sector turístico, por lo que su fiabilidad como indicador de una recuperación sostenida solo se podrá confirmar con los datos del tercer trimestre. Para el inversor, el mensaje de estas cuentas es que Amadeus conserva palancas de defensa de márgenes que otras compañías del sector viajes no tienen, pero que su crecimiento en 2026 dependerá, en última instancia, de una variable que la propia empresa no controla: la evolución del conflicto en Oriente Medio y su efecto sobre el tráfico aéreo mundial.

Precio de las acciones de Amadeus

Las acciones de Amadeus suben casi un 2% en estos momentos, en una jornada en la que han llegado a tocar máximos intradía por encima de los 54 euros. El contraste con IAG, que cayó con fuerza el mismo día tras publicar también un impacto del conflicto de Oriente Medio en sus cuentas, resulta llamativo y sugiere que el mercado premió la capacidad de Amadeus para proteger el margen pese a la caída de volúmenes, algo que no ocurrió en el caso de la aerolínea. Con todo, las acciones de Amadeus siguen acumulando una caída de casi el 15% desde comienzos de año.

Fuente: Plataforma de XTB

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