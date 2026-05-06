AMD deja de ser “la alternativa a Nvidia”: de fabricante de chips a pilar de la IA

-
AMD confirma un trimestre muy sólido y consolida su papel como beneficiario clave del ciclo de IA
-
El data center vuelve a ser el motor absoluto y refuerza la mejora estructural del negocio
-
La narrativa cambia: el foco ya no es el crecimiento, sino cuánto tiempo puede sostener este ritmo y mejorar rentabilidad
-
AMD confirma un trimestre muy sólido y consolida su papel como beneficiario clave del ciclo de IA
-
El data center vuelve a ser el motor absoluto y refuerza la mejora estructural del negocio
-
La narrativa cambia: el foco ya no es el crecimiento, sino cuánto tiempo puede sostener este ritmo y mejorar rentabilidad
Los resultados de Advanced Micro Devices del primer trimestre de 2026 confirman la magnitud de la transformación que la compañía ha experimentado en los últimos años. Ya no se trata de una historia de recuperación gradual: AMD se ha convertido en uno de los grandes beneficiarios del boom global de infraestructura de inteligencia artificial.
La compañía superó con claridad las expectativas del mercado, con ingresos de 10.250 millones USD y un BPA de 1,37 USD. La dinámica de crecimiento sigue siendo impresionante, pero lo más relevante es la mejora en la calidad del negocio: AMD crece más rápido y de forma más rentable, con márgenes en expansión y una generación de caja muy sólida.
Principales cifras del trimestre
-
Ingresos: 10.250 millones USD (vs. ~9.900 millones esperados), +38% interanual
-
BPA: 1,37 USD, por encima del consenso
-
Data Center: 5.780 millones USD, +57% interanual
-
Margen bruto: ~55%, con potencial de mejora
-
Margen operativo: 25%, mejorando frente al año anterior
-
Flujo de caja libre: 2.570 millones USD, muy por encima del año previo
Data Center: el corazón de la nueva AMD
El segmento de Data Center es el motor absoluto del negocio y está redefiniendo el perfil de la compañía. Un crecimiento del 57% interanual difícilmente puede considerarse un repunte puntual: refleja una tendencia estructural, impulsada por una demanda de potencia de cómputo para IA que crece más rápido de lo que el mercado anticipaba.
AMD se beneficia tanto de:
-
la expansión de los aceleradores de IA,
-
como de su sólida posición en CPUs para servidores, que viven un claro resurgimiento.
Perspectivas: demanda robusta y márgenes al alza
La compañía espera 11.200 millones USD en ingresos para el Q2, por encima de las previsiones del mercado. Esto indica que la demanda sigue siendo fuerte y que el pipeline comercial está bien respaldado.
Además, AMD anticipa una nueva mejora del margen bruto, lo que sugiere un peso creciente de productos de mayor valor y mayor margen.
La percepción del mercado también está cambiando: AMD ya no es vista solo como una alternativa a Nvidia. El tamaño del mercado de IA permite varios ganadores, y AMD está consolidando su posición con un ecosistema más completo y competitivo.
El papel estratégico —y a menudo infravalorado— de las CPUs
Un elemento interesante es el regreso de las CPUs al centro de la conversación. A medida que los modelos basados en agentes y los entornos de computación complejos ganan tracción, los aceleradores por sí solos no bastan.
La coordinación eficiente entre CPU y GPU, la gestión de cargas de trabajo y la optimización de infraestructura se vuelven esenciales. Aquí AMD tiene una ventaja competitiva histórica, lo que significa que puede beneficiarse no solo de la demanda directa de IA, sino también de la creciente complejidad de los sistemas que la soportan.
Conclusión: AMD entra en una nueva fase de crecimiento
El informe confirma que AMD ha entrado en una nueva etapa:
-
fuerte expansión de ingresos,
-
márgenes en mejora,
-
guía revisada al alza,
-
posicionamiento sólido en el ciclo de IA.
La pregunta clave ya no es si AMD está creciendo, sino cuánto tiempo puede sostener este ritmo y hasta qué punto puede traducirlo en más expansión de márgenes.
Fuente: xStation5
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Resumen Diario: Wall Street Alcanza Nuevos Récords Mientras los Precios del Petróleo se Enfrían
¿Meme Stock 2.0? GameStop Quiere Comprar eBay Mientras Michael Burry Abandona la Posición
🔥¿Por qué las acciones de ACS se disparan un 9%?
Las acciones de Indra suben más de un 4%
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.