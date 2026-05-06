AMD deja de ser “la alternativa a Nvidia”: de fabricante de chips a pilar de la IA

La narrativa cambia: el foco ya no es el crecimiento, sino cuánto tiempo puede sostener este ritmo y mejorar rentabilidad

El data center vuelve a ser el motor absoluto y refuerza la mejora estructural del negocio

AMD confirma un trimestre muy sólido y consolida su papel como beneficiario clave del ciclo de IA

Los resultados de Advanced Micro Devices del primer trimestre de 2026 confirman la magnitud de la transformación que la compañía ha experimentado en los últimos años. Ya no se trata de una historia de recuperación gradual: AMD se ha convertido en uno de los grandes beneficiarios del boom global de infraestructura de inteligencia artificial.

La compañía superó con claridad las expectativas del mercado, con ingresos de 10.250 millones USD y un BPA de 1,37 USD. La dinámica de crecimiento sigue siendo impresionante, pero lo más relevante es la mejora en la calidad del negocio: AMD crece más rápido y de forma más rentable, con márgenes en expansión y una generación de caja muy sólida.

Principales cifras del trimestre

Ingresos: 10.250 millones USD (vs. ~9.900 millones esperados), +38% interanual

BPA: 1,37 USD, por encima del consenso

Data Center: 5.780 millones USD, +57% interanual

Margen bruto: ~55%, con potencial de mejora

Margen operativo: 25%, mejorando frente al año anterior

Flujo de caja libre: 2.570 millones USD, muy por encima del año previo

Data Center: el corazón de la nueva AMD

El segmento de Data Center es el motor absoluto del negocio y está redefiniendo el perfil de la compañía. Un crecimiento del 57% interanual difícilmente puede considerarse un repunte puntual: refleja una tendencia estructural, impulsada por una demanda de potencia de cómputo para IA que crece más rápido de lo que el mercado anticipaba.

AMD se beneficia tanto de:

la expansión de los aceleradores de IA ,

como de su sólida posición en CPUs para servidores, que viven un claro resurgimiento.

Perspectivas: demanda robusta y márgenes al alza

La compañía espera 11.200 millones USD en ingresos para el Q2, por encima de las previsiones del mercado. Esto indica que la demanda sigue siendo fuerte y que el pipeline comercial está bien respaldado.

Además, AMD anticipa una nueva mejora del margen bruto, lo que sugiere un peso creciente de productos de mayor valor y mayor margen.

La percepción del mercado también está cambiando: AMD ya no es vista solo como una alternativa a Nvidia. El tamaño del mercado de IA permite varios ganadores, y AMD está consolidando su posición con un ecosistema más completo y competitivo.

El papel estratégico —y a menudo infravalorado— de las CPUs

Un elemento interesante es el regreso de las CPUs al centro de la conversación. A medida que los modelos basados en agentes y los entornos de computación complejos ganan tracción, los aceleradores por sí solos no bastan.

La coordinación eficiente entre CPU y GPU, la gestión de cargas de trabajo y la optimización de infraestructura se vuelven esenciales. Aquí AMD tiene una ventaja competitiva histórica, lo que significa que puede beneficiarse no solo de la demanda directa de IA, sino también de la creciente complejidad de los sistemas que la soportan.

Conclusión: AMD entra en una nueva fase de crecimiento

El informe confirma que AMD ha entrado en una nueva etapa:

fuerte expansión de ingresos,

márgenes en mejora,

guía revisada al alza,

posicionamiento sólido en el ciclo de IA.

La pregunta clave ya no es si AMD está creciendo, sino cuánto tiempo puede sostener este ritmo y hasta qué punto puede traducirlo en más expansión de márgenes.

Fuente: xStation5