Dudas al comienzo de la sesión del Ibex 35

El Ibex 35 empieza la sesión con algunas dudas después de que ayer se anotara fuertes alzas. En el día de hoy los inversores son más moderados y el selectivo consigue leves subidas, en contraste con algunas caídas en Europa. Hoy sí que tendremos a Wall Street abierto, después del festivo de ayer, por lo que los índices europeos pierden algo de protagonismo.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Iberdrola lideran las subidas del Ibex 35 después de que Barclays le haya elevado su precio objetivo y su recomendación. La empresa destaca en una parte alta bastante tranquila y en la que no hay demasiado que destacar. Además, la temporada de resultados en España está ya casi finiquitada, a falta de Inditex la semana que viene, por lo que los inversores empiezan a poner el foco en otros temas como la guerra o los movimientos de los tipos de interés.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

En la parte baja tampoco vemos movimientos fuertes. El caso de Mapfre es especial, ya que la acción está hoy descontando el dividendo que pagará el jueves de esta semana. A cierre de ayer, la rentabilidad por dividendo es de alrededor del 2,6%, por lo que coincide de manera bastante similar con los descensos de hoy de la acción e incluso sin este efecto estaría cotizando en positivo. Grifols o IAG son otros valores con descensos en la jornada de hoy.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.