📊¿Cómo está WOSG y el mercado de relojes de lujo?

Watches of Switzerland (WOSG.UK) es una de las l铆deres del sector minorista de relojes de lujo. Sin embargo, sus acciones no se han visto ajenas a los miedos generados por los aranceles y los convulsos datos de exportaciones de relojes suizos. 驴En qu茅 situaci贸n se encuentra la compa帽铆a? 聽 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil WOSG sigue manteniendo su posici贸n competitiva Ha sufrido fuertes ca铆das por las tensiones arancelarias y los malos datos del sector relojero suizo. Sin embargo, el potencial en Estados Unidos es muy alto, con un gasto per c谩pita en relojes de lujo de 30$ frente a los 70$ del Reino Unido, mercado mucho m谩s maduro y en el que WOSG tiene casi la mitad de la cuota de mercado. Pensamos que este gap se reducir谩 con los a帽os por la fuerte adopci贸n en el pa铆s en los 煤ltimos a帽os, con un crecimiento anualizado de los ingresos del sector del 8,4% entre 2010-2023. En ese escenario, WOSG cuentas con alianzas con las principales marcas de lujo. La m谩s destacable es Rolex, con alrededor del 30% de cuota de mercado. Estas marcas se caracterizan por tener una alta exclusividad y venden sus relojes a trav茅s de unos pocos canales altamente especializados y que preserven dicha exclusividad, como son las tiendas de WOSG. Esto supone una alta barrera de entrada y dado que los precios de los relojes de lujo se incrementan cada a帽o, esto permite una negociaci贸n beneficiosa tanto para la marca como para WOSG. De hecho, en ocasiones las tiendas de WOSG son unimarca, lo que refleja la fuerte relaci贸n con estas compa帽铆as. Adem谩s, WOSG es menos sensible que otros operadores a los vaivenes de la econom铆a, ya que est谩 m谩s especializada en un alto lujo y materiales m谩s 鈥渆xclusivos鈥 como metales. Pensamos que estos factores le permitir谩n beneficiarse de la recuperaci贸n del mercado y la disuasi贸n de las tensiones arancelarias. 聽 Las acciones de Watches of Switzerland caen un 27% en este 2025.聽 Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB 聽 聽 驴C贸mo comprar acciones de WOSG? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB,聽nuestros usuarios pueden encontrar acciones de WOSG para invertir en la compa帽铆a.聽Al igual que ocurre con el resto de聽ETFs聽o聽acciones聽de nuestra cartera,聽los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta.聽Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. 聽

