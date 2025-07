¡Descubre la selección de ideas para invertir en Bolsa de XTB! Estamos encantados de informarte que lanzamos el servicio de Selección de Ideas para invertir en Bolsa de XTB, una web donde encontrarás un resumen de las ideas de inversión más interesantes escogidas por nuestros analistas. Con tres listas diferenciadas, global, ibérica y ETFs… ¡Siempre contarás con ideas de inversión interesantes! Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cómo es la Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB? La Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB está compuesta por tres selecciones diferentes para que el inversor pueda enfocarse en la que más le interese. Se divide en: Selección Global, Selección Ibérica y Selección ETFs. Puedes acceder a ella pinchando aquí o a través de nuestra página web, pulsando en Formación → Eventos Online, ideas de inversión y XTB en los medios → Selección de Ideas para Invertir en Bolsa, tal y como mostramos en las siguientes imágenes. Primer Paso Segundo paso Para ver los valores que forman cada conjunto de ideas, tan solo tienes que pulsar en cualquiera de las selecciones para dirigirte a ese apartado de la página web. Selección Global La Selección Global de las ideas para invertir en Bolsa de XTB se trata de una lista de ideas de acciones que pueden cotizar en cualquier parte del mundo. En la actualidad, hay acciones de Estados Unidos o Reino Unido, pero pueden entrar compañías de otros mercados mundiales. Muchas de estas compañías tendrán ventajas competitivas que les hacen diferentes al resto y les permiten obtener mayores beneficios que la competencia. Además, podrás conocer más sobre esas compañías pulsando en “saber más”. Selección Ibérica La selección Ibérica de las ideas para invertir en Bolsa de XTB recogerá empresas españolas de diferentes tamaños y sectores. Actualmente está formada por cuatro valores, pero pueden ser más y dependerá de las condiciones del mercado. De esta manera los inversores tendrán más facilidad para conocer nuestro propio mercado, donde hay compañías que destacan, ya sea por modelo de negocio o por valoración. Selección de ETFs El objetivo de esta última selección es recoger ETFs de diferentes mercados, sectores o incluso materias primas. De esta manera, el inversor podrá conocer un abanico de ideas amplio que le permitirá indagar en diferentes visiones del mercado. Los valores de estas selecciones irán evolucionando con el tiempo para seguir las dinámicas del mercado. Por ello, puedes marcar esta página como favorita y seguir el apartado de noticias de XTB para estar actualizados.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.