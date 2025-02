Las acciones de Watches of Switzerland tienen un potencial de casi el 60% El sector del lujo está sufriendo la contracción de China, y pese a que el mercado se concentra principalmente en el textil, hay algunos subsegmento del lujo que están dejando atractivas oportunidades para los inversores de medio y largo plazo. Este es el segmento de relojes de lujo, donde The Watches of Switzerland Group (WOSG.UK), cuyas acciones han caído un 60% desde máximos, ocupa una sólida posición y tiene sólidos acuerdos con marcas como Rolex. ¿Es WoS la nueva joya del sector del lujo?

Si quieres acceder al informe completo de manera gratuita, puedes pinchar aquí. Los países clave en la demanda de relojes de lujo El segmento de relojes de lujo tiene un tamaño de mercado de unos 55.000 millones de dólares de los cuales alrededor de la mitad son relojes suizos. Pero en el 2024 sufrió una ralentización en algunos mercados importantes, como el chino (-26,3% hasta noviembre) e incluso Reino Unido (-2,1%). Esto se ha debido a una caída del volumen de ventas del 10%, a pesar del aumento del precio medio de más del 8%. De hecho, según observamos en las ventas por tipo de relojes, aquellos fabricados por oro o metales preciosos son los que menores caídas han reportado, por lo que al igual que en el sector del lujo en general, la ralentización proviene principalmente del segmento del lujo más bajo. Dentro del segmento, hay que destacar que, pese a que Estados Unidos es el mayor importador de relojes suizos, el gasto per cápita en relojes de lujo alcanza tan solo los 30$, lo que le deja un potencial importante teniendo en cuenta el crecimiento en los últimos años y las buenas perspectivas económicas para los próximos años. Por otro lado, Reino Unido es el país más importante del viejo continente y el gasto per cápita es el más alto de la región, alcanzando los 70$. Estos dos países son las principales regiones de Watches of Switzerland. Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos de Swiss Watch Federation Las marcas más importantes del sector de relojes de lujo Dentro del sector, tenemos que destacar el liderazgo de Rolex. La compañía suiza copa el 30,6% de la cuota de mercado, con 1,24 millones de relojes vendidos en 2023 (último año completo del que tenemos datos) frente al 7,6% del segundo competidor. Aquí, es importante señalar que las estrategias del segmento se asemejan a las del sector en general. Las marcas de relojes de lujo se concentran en realizar tiradas muy cortas de producción, centrándose en materiales de muy alta calidad y en ocasiones reciclables. La idea es que estos relojes se puedan utilizar durante generaciones, debido a que en su mayoría se pueden reparar de manera indefinida. Esto le otorga también un valor de inversión, ya que conservan e incluso aumentan su valor a lo largo de los años. Esto es producto de esas tiradas cortas de modelos específicos, tratando de crear escasez en un contexto en el que la demanda supera a la oferta en las principales marcas. Las marcas de lujo juegan con la escasez y la exclusividad para incentivar la demanda, tratando de colocar sus marcas como difícilmente alcanzables para el público general. La idea es siempre crear una imagen aspiracional. En ese contexto, las marcas de relojes llevan a cabo la misma estrategia, con algunas de ellas teniendo incluso lista de espera y apuntándose en colas para acceder a determinados productos, los cuales en muchas ocasiones finalmente no pueden comprar. En ese sentido, incluso con esa misma concepción existen diferentes políticas de precios y producción. Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos del informe anual de LuxeConsult y Morgan Stanley Watches of Switzerland como pieza clave en el engranaje del sector Las marcas de lujo tienen su fuerte en la venta física, dado que la experiencia del consumidor en el establecimiento también es parte de esa imagen de marca y aporta valor añadido a la compra. En ese sentido, las marcas tienen algunas tiendas propias, pero principalmente trabajan con acuerdos de distribución a largo plazo. Esto significa que son terceros distribuidores quienes venden sus relojes, por lo que las marcas exigen unos criterios de presentación y exclusividad muy altos. Esto permite conservar sus imágenes de marca y seguir dando un servicio premium. A nivel global el mercado de distribuidores está bastante fragmentado en pequeños grupos, salvo algunos de gran tamaño, pero ninguno cotizado. Aquí es donde entra Watches of Switzerland. WOSG es una comercializadora de relojes suizos que tiene más de 100 años de historia y que se ha posicionado como el mejor socio para las marcas de lujo. Cuenta con las siguientes líneas de negocio: Relojes de lujo: Esta es el área de negocio más importante de la compañía y representa 83% de los ingresos. Se dedica a la venta de relojes de lujo a través de su red de ventas de tiendas físicas y online. La clave de esta línea de negocio es que vende las marcas de lujo más importantes, con acuerdos a largo plazo de colaboración y una alta especialización. Su principal buque insignia es Rolex, que también es la principal marca del mercado, pero tiene acuerdos además con Patek Philippe, Audemars Piguet, Omega, Cartier, Tudor, Breitling y TAGHeuer entre otros, aunque estas 8 marcas representan el 71% de los ingresos del grupo. Esa relación con las principales marcas es lo que marca la diferencia con el resto de empresas, hasta el punto que probablemente sea la mayor distribuidora de Rolex en RU. Joyas de lujo: se trata de la segunda línea por ingresos, representando alrededor del 12% del negocio. Pese a que la desarrolla desde hace años, la compañía ha apostado más fuerte por esta línea desde la adquisición de Roberto Coin en mayo del 2024 por 130 millones de dólares. Se trata de la sexta marca de joyería en Estados Unidos, y no solo es distribuidora, sino que también las fabrica Servicios y otros: es una línea residual que tan solo copa alrededor del 5% de los ingresos. Consiste en la reparación de relojes, joyas y servicios de seguros. Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos de los informes de la compañía

A nivel geográfico, WOSG tiene el 46% de cuota de mercado en Reino Unido, su principal región, pero está expandiendo su negocio de manera rápida en Estados Unidos con su plan de aperturas de tiendas y donde sus ingresos han crecido en términos anualizados a una tasa superior al 28% desde 2019. Además, el precio medio de venta se continúa expandiendo, aunque ha sufrido cierta caída del volumen de entregas en Reino Unido, que es un mercado más maduro pero del que aún se espera que crezca a buen ritmo con la recuperación del sector. Los inversores están castigando duramente a WOSG porque piensan que no volverá al mismo volumen de unidades vendidas en los próximos ejercicios, aunque nosotros pensamos que es una situación coyuntural y no estructural. Somos optimistas con el negocio en Estados Unidos y esperamos que se normalice la situación en Reino Unido en el medio plazo. Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Estimación propia con datos extraídos de los informes de la compañía Valoración de las acciones de Watches of Switzerland Los ingresos de WOSG han crecido en un 14,7% anualizado en los últimos 5 años y su beneficio neto en un 33,7%, junto con retornos sobre el capital invertido que superan el 20%. Todo ello a pesar de las recientes dificultades. Además, aunque la primera mitad de su año fiscal 2025 fue complicada, el segundo trimestre ya estaba mostrando signos de recuperación y es posible que llegue antes incluso de lo que el mercado estaba esperando. Para la valoración de las acciones de Watches of Switzerland, hemos realizado un descuento de flujos de caja y una valoración por múltiplos. Para conocer en detalle las estimaciones de precios de venta y volumen, entre otras, puedes acceder al informe completo de manera gratuita pinchando aquí. Nuestro precio objetivo para WOSG va desde los 7,5 libras por acción hasta las 8,8 libras por acción. Esto le deja un potencial interesante y que si se alcanza en 3 años, la rentabilidad anualizada según el descuento de flujos sería del 16,5% y del 9,6% en 5 años. Para hacernos una idea de lo infravalorada que está la compañía, hemos realizado también un descuento de flujos de caja inverso, que sirve para saber qué tasa de crecimiento de los ingresos está esperando el mercado. En ese sentido, las acciones de WOSG actualmente descuentan que los ingresos tan solo crecerán un 6,5% anualizado en los próximos 5 años, lo que nos parece una asunción muy conservadora. Por todo ello, consideramos que Watches of Switzerland es una empresa de gran calidad que se puede beneficiar de la recuperación de la demanda de relojes de lujo y del crecimiento en Estados Unidos.

