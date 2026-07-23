Apertura americana: Alphabet y Tesla presionan a Wall Street, mientras el petróleo renueva las preocupaciones de los inversionistas

Wall Street continúa bajo presión hoy, con los principales índices cotizando en terreno negativo. Los inversionistas intentan encontrar una dirección en medio de señales mixtas provenientes de la temporada de resultados, los datos macroeconómicos y el aumento de las tensiones geopolíticas. Aunque algunas de las mayores compañías tecnológicas presentaron resultados superiores a las expectativas, la reacción del mercado continúa siendo cautelosa, lo que demuestra que unos sólidos beneficios por sí solos ya no siempre son suficientes para justificar valorizaciones muy elevadas.

El principal foco de hoy está en los informes de resultados de Alphabet, la empresa matriz de Google, y Tesla. Ambas compañías presentaron resultados que superaron las previsiones de los analistas, pero los inversionistas han respondido con un sentimiento mixto. Alphabet continúa beneficiándose de la expansión de la inteligencia artificial y de un sólido negocio publicitario, pero el mercado busca cada vez más retornos más claros de las enormes inversiones de la compañía en IA. La empresa reportó un nuevo crecimiento de los ingresos, respaldado por el fuerte impulso de Google Cloud y la continuidad de la fortaleza de su segmento publicitario. Al mismo tiempo, Alphabet está aumentando el gasto en infraestructura relacionada con la IA, lo que podría presionar los flujos de caja en el corto plazo, pero tiene como objetivo fortalecer la posición de la compañía en la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial.

En el caso de Tesla, los inversionistas se están centrando en los planes de la compañía relacionados con la inteligencia artificial, la conducción autónoma y el proyecto Optimus. Sin embargo, los participantes del mercado continúan siendo cautelosos debido a la presión sobre los márgenes y al aumento de la competencia en el sector de los vehículos eléctricos. Los resultados de Tesla mostraron mayores ventas y avances continuos en proyectos tecnológicos clave, pero una menor rentabilidad y un mayor gasto en nuevas soluciones están limitando las mejoras de corto plazo en el desempeño financiero. Tesla se está posicionando cada vez más como una compañía tecnológica y no solamente como un fabricante de automóviles, con un enfoque en vehículos autónomos, robótica y soluciones basadas en IA. Los inversionistas continúan divididos, ya que el potencial de estos proyectos es significativo, pero convertirlos en fuentes de ingresos relevantes podría requerir más tiempo y nuevas inversiones sustanciales.

Después de la sesión de hoy, Intel publicará su informe de resultados. Los inversionistas prestarán especial atención al estado de su negocio de procesadores, a los comentarios de la dirección sobre la demanda futura y a la posición de la compañía en un mercado de semiconductores cada vez más competitivo.

Mientras tanto, la atención continúa centrada en los últimos datos económicos de Estados Unidos. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se situaron en 187.000, muy por debajo de las expectativas de 212.000, confirmando que el mercado laboral estadounidense continúa siendo resiliente. Los sólidos datos de empleo representan una señal positiva para la economía, pero también reducen la presión sobre la Reserva Federal para recortar rápidamente las tasas de interés. Los inversionistas continúan a la espera de nuevos datos de inflación y de señales adicionales sobre la futura dirección de la política monetaria.

Otra fuente de preocupación continúa siendo el mercado del petróleo. Los precios del crudo vuelven a avanzar hacia el nivel de los $100 por barril en medio del aumento de las tensiones en Medio Oriente y del riesgo de interrupciones del suministro procedente de la región del golfo Pérsico. El mercado teme que una nueva escalada del conflicto pueda volver a incrementar las presiones inflacionarias y dificultar que los bancos centrales flexibilicen la política monetaria.

La sesión de hoy destaca que el mercado estadounidense continúa bajo una presión significativa, con un deterioro notable del sentimiento de los inversionistas. Por un lado, la economía continúa siendo relativamente sólida y las mayores compañías tecnológicas siguen beneficiándose del crecimiento impulsado por la IA. Por otro lado, los inversionistas se están centrando cada vez más en las elevadas valorizaciones, mientras que los riesgos geopolíticos, los precios de la energía y la incertidumbre en torno a la política monetaria continúan representando obstáculos adicionales. Como resultado, los principales índices permanecen bajo presión.

Fuente: XTB Research

El aumento de las tensiones en Medio Oriente representa un riesgo adicional, ya que está incrementando la presión sobre los precios de las materias primas y dirigiendo nuevamente la atención de los inversionistas hacia la posibilidad de que el petróleo vuelva a aproximarse a los $100 por barril.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Elon Musk anunció que Micron, MU.US, aseguró un suministro significativo de chips de memoria para Tesla, TSLA.US, ayudando a reducir los riesgos relacionados con la disponibilidad de componentes esenciales necesarios para el desarrollo de la IA. Asegurar este suministro podría respaldar una mayor expansión de Tesla en conducción autónoma, robótica e infraestructura informática. Sin embargo, los inversionistas continuarán evaluando la rapidez con la que estas inversiones se traducen en resultados empresariales medibles.

Texas Instruments, TXN.US, reportó resultados del segundo trimestre que superaron las expectativas de Wall Street, pero, a pesar del informe positivo, las acciones de la compañía continúan bajo presión y caen alrededor de un 3%. La cautelosa reacción del mercado estuvo impulsada principalmente por las preocupaciones sobre la generación de flujo de caja y los elevados gastos de capital relacionados con la ampliación de la capacidad de producción. Al mismo tiempo, las perspectivas de largo plazo continúan respaldadas por la mejora de las condiciones en el sector de los semiconductores, la recuperación de la demanda industrial y el aumento de la demanda de chips utilizados en centros de datos e infraestructura de IA.

Lockheed Martin, LMT.US, reportó resultados del segundo trimestre que superaron significativamente las expectativas del mercado, provocando una reacción positiva en el precio de sus acciones. La compañía generó ingresos de $20,1 mil millones, mientras que el BPA alcanzó los $7,94, respaldado por el crecimiento de las ventas en todos los segmentos clave, particularmente en los sistemas de misiles y defensa antimisiles. Lockheed Martin también elevó sus previsiones para el conjunto del año, destacando una sólida cartera de pedidos y la continuidad de una elevada demanda de tecnologías de defensa.

Fuente: XTB Research